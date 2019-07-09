От Грузии закрывают российский рынок 🔊 Воспроизвести



Госдума во вторник предложит правительству запретить поставки из Грузии вин, минеральной воды и денежные переводы в эту страну. Это может серьезно ударить по экономике закавказской республики, так как 65% продукции местные виноделы отправляют в Россию, что может привести к закрытию некоторых виноделен. Запрет ввоза «Боржоми» может коснуться «Альфа-групп», чья структура владеет акциями IDS Borjomi International — производителя этой воды. От запрета на переводы могут пострадать платежные системы «Юнистрим», «Золотая Корона», «Маниграм» и «Контакт».



Совет Госдумы 8 июля рассмотрел вопрос о принятии запретных мер в отношении Грузии. По итогам заседания было принято решение предложить правительству запретить ввоз грузинских товаров и ограничить денежные переводы. «Совет принял единогласно решение подготовить заявление. Будем рассматривать завтра на заседании Думы... Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это заявление прозвучало на фоне разгорающегося политического кризиса в Грузии, где демонстранты выступают с антироссийскими лозунгами. Ситуация накалилась в воскресенье вечером, когда в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави-2» ведущий оскорбил Владимира Путина. Госдума во вторник предложит правительству запретить поставки из Грузии вин, минеральной воды и денежные переводы в эту страну. Это может серьезно ударить по экономике закавказской республики, так как 65% продукции местные виноделы отправляют в Россию, что может привести к закрытию некоторых виноделен. Запрет ввоза «Боржоми» может коснуться «Альфа-групп», чья структура владеет акциями IDS Borjomi International — производителя этой воды. От запрета на переводы могут пострадать платежные системы «Юнистрим», «Золотая Корона», «Маниграм» и «Контакт».Совет Госдумы 8 июля рассмотрел вопрос о принятии запретных мер в отношении Грузии. По итогам заседания было принято решение предложить правительству запретить ввоз грузинских товаров и ограничить денежные переводы. «Совет принял единогласно решение подготовить заявление. Будем рассматривать завтра на заседании Думы... Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это заявление прозвучало на фоне разгорающегося политического кризиса в Грузии, где демонстранты выступают с антироссийскими лозунгами. Ситуация накалилась в воскресенье вечером, когда в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави-2» ведущий оскорбил Владимира Путина.



Сейчас 65% всей реализации грузинского вина приходится на российский рынок, и запрет на его ввоз может повлечь негативные последствия для грузинских производителей, утверждают эксперты.



По их мнению, прежде всего пострадают небольшие винодельни: их владельцам придется смириться с убытками.



В 2006 году, когда возник конфликт между Грузией и Россией, Роспотребнадзор также ввел запрет на импорт грузинских вин и минеральной воды «Боржоми» и «Набеглави»: они не отвечали нормам санитарной безопасности. Экспорт грузинского вина и минеральной воды возобновился спустя семь лет.



По данным Федеральной таможенной службы, импорт товаров в Россию из Грузии в 2018 году вырос на 3,5%, до $398 млн, из них около 60% приходится на продовольственные товары и сельхозпродукцию.



В прошлом году из Грузии в Россию было ввезено алкогольных и безалкогольных напитков почти на $200 млн. Запрет от продажи «Боржоми» может коснуться «Альфа-групп», которая приобрела производителя этой воды IDS Borjomi International в 2013 году. Но как считают участники рынка, в России эта компания может увеличить продажи других своих брендов, например, воды «Святой источник».



В прошлом году в Россию из Грузии вина ввезли на 166 млн долларов, и это 84% от всего грузинского экспорта вина. А для России — это 15,8% от импорта вина, приводит свои подсчеты директор департамент стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. То есть, продолжает она, Россия без грузинского вина обойдется легче, чем Грузия без российского рынка. Хотя некоторым импортерам на территории России явно придется в экстренном порядке пересмотреть бизнес-модель и чем-то заместить выбывающие объемы. Почти половину всей импортной воды Россия получает из Грузии, однако в масштабах всего российского рынка импорт занимает менее 1%, так что «Боржоми» будет чем заместить, добавляет госпожа Шалимханова.



Согласно данным Национального банка Грузии, Россия занимает первое место по переводу денежных средств в эту страну. Трансграничные переводы из России в Грузию устойчиво растут последние три года. По данным Банка России, если в 2016 году они составили $421 млн, то в 2017 году поднялись до $569 млн, а в 2018 год достигли $631 млн. Денежные переводы осуществляют платежные системы «Юнистрим», «Золотая Корона», «Маниграм», «Контакт».



По словам собеседников “Ъ” на рынке денежных переводов, такой запрет критичен для компаний.



В случае запрета в России «стоит ожидать симметричных действий от Грузии», отметил собеседник “Ъ”. С учетом того, что в Грузию осуществляются переводы из Турции, Греции и других стран, то стоит ожидать роста переводов через них. «Запрет на денежные переводы в какую-либо страну приводит к тому, что указанные потоки просто переходят в нелегальные каналы отправки денежных средств»,— отмечает директор денежных переводов «Золотая Корона» Иван Ситнов.



В правовом поле снять такие ограничения на импорт можно только путем устранения выявленных нарушений, если, конечно, они действительно имели место, но такой механизм защиты своих интересов экспортером можно, опираясь на практику, назвать низкоэффективным, считает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Можно обратиться в ВТО, продолжает он.



На сегодняшний день практика оспаривания введения таких ограничительных мер уже сформирована, примером этому спор поставщиков свинины из ЕС в Россию.



Но и в этом случае, оговаривается юрист, шансы на успех невелики, поскольку даже при наличии решения комиссии в пользу заявителя эффективных механизмов исполнения решений ВТО, связанных с такими действиями властей стран-участниц, на сегодняшний день просто нет. Второй вариант — это установление ограничений на уровне геополитических санкций, то есть по решению правительства или главы государства. В этом случае можно говорить о санкциях, которые препятствуют свободной международной торговле, таким образом спор опять же попадает в сферу интересов ВТО, но на практике, на сегодняшний день организация крайне неохотно рассматривает споры, связанные с санкциями, а примеров успешного их снятия по ее решению просто нет, отмечает господин Пахомов. Таким образом, единственный эффективный способ разрешения ситуации лежит не в правовой, а в политической плоскости.



Авторы: Халиль Аминов, Ксения Дементьева для О том, что грузинские вина могут попасть под запрет, стало понятно еще в самом начале политического кризиса в Грузии в конце июня. Тогда представители розничных сетей рассказали “Ъ” о том, что госорганы стали запрашивать данные об объемах поставок грузинского вина в российские магазины. Тогда собеседники “Ъ” прогнозировали, что это первый шаг к запрету поставок в Россию грузинских вин (см. “Ъ” от 26 июня). Параллельно Роспотребнадзор сообщил, что усиливает контроль за качеством и безопасностью поставляемого из Грузии алкоголя. По данным службы, за 2014–2018 годы объем выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей требованиям к качеству и безопасности, вырос почти втрое. В 2018 году было выявлено 20,3 тыс. дал такого алкоголя из Грузии, который не был допущен к ввозу в Россию.Сейчас 65% всей реализации грузинского вина приходится на российский рынок, и запрет на его ввоз может повлечь негативные последствия для грузинских производителей, утверждают эксперты.По их мнению, прежде всего пострадают небольшие винодельни: их владельцам придется смириться с убытками.В 2006 году, когда возник конфликт между Грузией и Россией, Роспотребнадзор также ввел запрет на импорт грузинских вин и минеральной воды «Боржоми» и «Набеглави»: они не отвечали нормам санитарной безопасности. Экспорт грузинского вина и минеральной воды возобновился спустя семь лет.По данным Федеральной таможенной службы, импорт товаров в Россию из Грузии в 2018 году вырос на 3,5%, до $398 млн, из них около 60% приходится на продовольственные товары и сельхозпродукцию.В прошлом году из Грузии в Россию было ввезено алкогольных и безалкогольных напитков почти на $200 млн. Запрет от продажи «Боржоми» может коснуться «Альфа-групп», которая приобрела производителя этой воды IDS Borjomi International в 2013 году. Но как считают участники рынка, в России эта компания может увеличить продажи других своих брендов, например, воды «Святой источник».В прошлом году в Россию из Грузии вина ввезли на 166 млн долларов, и это 84% от всего грузинского экспорта вина. А для России — это 15,8% от импорта вина, приводит свои подсчеты директор департамент стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. То есть, продолжает она, Россия без грузинского вина обойдется легче, чем Грузия без российского рынка. Хотя некоторым импортерам на территории России явно придется в экстренном порядке пересмотреть бизнес-модель и чем-то заместить выбывающие объемы. Почти половину всей импортной воды Россия получает из Грузии, однако в масштабах всего российского рынка импорт занимает менее 1%, так что «Боржоми» будет чем заместить, добавляет госпожа Шалимханова.Согласно данным Национального банка Грузии, Россия занимает первое место по переводу денежных средств в эту страну. Трансграничные переводы из России в Грузию устойчиво растут последние три года. По данным Банка России, если в 2016 году они составили $421 млн, то в 2017 году поднялись до $569 млн, а в 2018 год достигли $631 млн. Денежные переводы осуществляют платежные системы «Юнистрим», «Золотая Корона», «Маниграм», «Контакт».По словам собеседников “Ъ” на рынке денежных переводов, такой запрет критичен для компаний.В случае запрета в России «стоит ожидать симметричных действий от Грузии», отметил собеседник “Ъ”. С учетом того, что в Грузию осуществляются переводы из Турции, Греции и других стран, то стоит ожидать роста переводов через них. «Запрет на денежные переводы в какую-либо страну приводит к тому, что указанные потоки просто переходят в нелегальные каналы отправки денежных средств»,— отмечает директор денежных переводов «Золотая Корона» Иван Ситнов.В правовом поле снять такие ограничения на импорт можно только путем устранения выявленных нарушений, если, конечно, они действительно имели место, но такой механизм защиты своих интересов экспортером можно, опираясь на практику, назвать низкоэффективным, считает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Можно обратиться в ВТО, продолжает он.На сегодняшний день практика оспаривания введения таких ограничительных мер уже сформирована, примером этому спор поставщиков свинины из ЕС в Россию.Но и в этом случае, оговаривается юрист, шансы на успех невелики, поскольку даже при наличии решения комиссии в пользу заявителя эффективных механизмов исполнения решений ВТО, связанных с такими действиями властей стран-участниц, на сегодняшний день просто нет. Второй вариант — это установление ограничений на уровне геополитических санкций, то есть по решению правительства или главы государства. В этом случае можно говорить о санкциях, которые препятствуют свободной международной торговле, таким образом спор опять же попадает в сферу интересов ВТО, но на практике, на сегодняшний день организация крайне неохотно рассматривает споры, связанные с санкциями, а примеров успешного их снятия по ее решению просто нет, отмечает господин Пахомов. Таким образом, единственный эффективный способ разрешения ситуации лежит не в правовой, а в политической плоскости.Авторы: Халиль Аминов, Ксения Дементьева для КОММЕРСАНТ kommersant.ru Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: Грузия, конфликт География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии