Кадыров предупредил о судьбе грузинского журналиста, оскорбившего Путина 🔊 Воспроизвести



Журналисту телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, накануне оскорбившего президента России в прямом эфире, угрожает опасность.



Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент



«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави – 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния – урожденный трус и бесполое существо. Это – позор грузинского народа и Грузии.



Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни каком уровне приняты к сведению. Всё произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами Рустави – 2. Иначе Габуния был бы отключён от прямого эфира на первых же секундах. Журналисту телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, накануне оскорбившего президента России в прямом эфире, угрожает опасность.Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент «ПолитНавигатора» «Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави – 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния – урожденный трус и бесполое существо. Это – позор грузинского народа и Грузии.Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни каком уровне приняты к сведению. Всё произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами Рустави – 2. Иначе Габуния был бы отключён от прямого эфира на первых же секундах. Оскорбление нанесено не Президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России.



Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России.



Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира. Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии.



В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», – говорится в заявлении Кадырова.



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Михаил Саакашвили осудил действия Георгия Габунии, назвав его поступок безвкусным и необдуманным выпадом. Своей позицией он поделился с тем же грузинским телеканалом, в эфире которого этот ведущий оскорбил Владимира Путина, передает “Российский Диалог”. Самого Габунию украинский и грузинский политик посчитал “талантливым человеком”, но раскритиковал его выходку, отметив, что такие поступки разваливают отношения между Тбилиси и Москвой. При этом Саакашвили сравнил нецензурную брань Габунии с российскими СМИ и призвал грузин не уподобляться им. Бывший губернатор Одесской области заявил, что Путин якобы угрожал ему через массмедиа РФ. Саакашвили обвинил в скандальном инциденте официальный Тбилиси. Он выразил убежденность, что при нем в Грузии такого не было, а также понадеялся на скорую смену власти в этой стране. Помимо этого, Саакашвили сделал выпад в сторону экс-премьера Грузии Биджине Иванишвили, попытавшись возложить на него ответственность за обострение конфликта с Россией.



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МИД России категорически осудил «беспрецедентную по своей низости выходку» ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире по-русски оскорбил президента РФ Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.



«Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», — говорится в сообщении.



В МИД отметили, что на этот раз, в отличие от произошедшего 20 июня нападения на членов российской парламентской делегации, «грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение». Президент Грузии Саломе Зурабишвили «безоговорочно осудила разжигание ненависти и словесную агрессию».



«Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах», — заключили в МИД России.



Оскорбление в адрес Путина осудил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. «Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что, действительно, всё руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», — заметил он. politnavigator.net Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: Путин, Грузия, оскорбление, Кадыров, Рустави-2 — статья прочитана 317 раз Комментарии