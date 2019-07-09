Саммит ЕС-Украина: подведение пятилетних итогов

Эмоциональное выступление главы Евросовета, совместное заявление и выделение Киеву Брюсселем 120 млн евро - DW с подробностями о ходе и итогах саммита ЕС-Украина.
Ежегодные саммиты ЕС-Украина, по оценкам наблюдателей, давно уже стали рутинными событиями в отношениях Брюсселя и Киева. От них ожидают не прорывов и сенсаций, а лишь подтверждения совместных намерений и направлений партнерства, выработанных сторонами в течение года.
Однако нынешний - двадцать первый по счету - саммит, состоявшийся в Киеве в понедельник, 8 июля, отличался от прежних тем, что ознаменовал собою завершение насыщенного событиями пятилетнего периода в отношениях ЕС и Украины. Ведь и нынешние руководители Евросоюза, и команда украинского экс-президента Петра Порошенко пришли к власти фактически в одно время - и так же почти одновременно отходят от дел.
Для нового же украинского президента Владимира Зеленского нынешний саммит стал точкой отсчета нового периода евроинтеграции страны. Ведь, как отметил он во время общения с прессой по завершении переговоров, "важнейшие изменения в стране еще впереди".
Профильного вице-премьера на переговоры не пустили
Саммит ЕС-Украина впервые проходил не в здании администрации президента на улице Банковой, а в недавно отреставрированном Мариинском дворце. Охрана широким полукругом перекрыла все подходы и подъезды у самого дворца и Верховной рады. На одной из скамеек в парке, в котором расположен Мариинский, корреспондент DW перед началом переговоров заметила одинокого вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, которая на встречу с европейскими гостями почему-то не спешила.
Сама Климпуш-Цинцадзе, которая входит в первую десятку избирательного списка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявила о том, что вычеркнуть ее имя из перечня участников переговоров распорядился премьер-министр Владимир Гройсман. Пресс-секретарь премьера эти обвинения отверг, напомнив, что "состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент". Как отреагировали на отсутствие на саммите профильного вице-премьера европейцы, последние годы лично тесно сотрудничавшие с Климпуш-Цинцадзе, неизвестно.
Финансовая помощь и политическая поддержка Киеву из Брюсселя
Между тем на переговоры в Киев из Брюсселя прибыла внушительная делегация - председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского Совета Дональд Туск, еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Кстати, Могерини впервые лично приняла участие в таком саммите. И хотя большинство ее встреч в Киеве пришлось отменить из-за острой простуды гостьи, которую, как сообщили в ее окружении, Могерини подхватила в Бишкеке, в Мариинский дворец она все же приехала.
По итогам саммита также было принято совместное заявление. В одном из его пунктов Евросоюз осудил практику выдачи российских паспортов украинским гражданам с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, подчеркнув, что "ЕС и его международные партнеры могут прибегнуть к мере о непризнании российских паспортов, выдача которых противоречит минским соглашениям".
Зеленский за санкции против России
Выступая перед журналистами, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за соблюдение санкционной политики в отношении России и отметил, что санкции - это последний цивилизованный инструмент для достижения мира. "Когда некоторые европейские партнеры говорят, что они теряют деньги из-за санкций, наш ответ на это прост: "Мы потеряли территорию и ежедневно теряем наших людей", - указал Зеленский.
И пообещал, что его команда приступит к сложным и важным реформам в рамках сближения с ЕС, в частности антикоррупционной: "Потому что я знаю, что наши европейские партнеры уже устали выделять деньги на борьбу с коррупцией в Украине". Зеленский также рассказал, что Антикоррупционный суд начнет рассмотрение соответствующих уголовных дел уже 5 сентября.
В ответном слове глава Евросовета Дональд Туск еще раз напомнил, что ЕС никогда не признает аннексии Крыма Россией. Он также призвал российские власти освободить 24 арестованных украинских моряков и всех украинских политических заключенных, находящихся за решеткой в России.
"Проукраинский маньяк" Туск
В Мариинском дворце Туск выступал на английском языке, а вот после переговоров с премьер-министром Гройсманом обратился к журналистам уже на украинском. И это, наверное, было одним из самых эмоциональных его выступлений. Туск заверил, что во время пребывания на посту главы Евросовета он делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой.
"Но не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите, друзья", - сказал Дональд Туск. По его выражению, некоторые в Брюсселе смотрел на него "как на проукраинского маньяка", об этом ему не раз говорили в глаза. "Но я этим горжусь", - поделился Туск, заверив, что "где бы он ни был, всегда будет оставаться верным другом Украины".
Для нового же украинского президента Владимира Зеленского нынешний саммит стал точкой отсчета нового периода евроинтеграции страны. Ведь, как отметил он во время общения с прессой по завершении переговоров, "важнейшие изменения в стране еще впереди".
Профильного вице-премьера на переговоры не пустили
Саммит ЕС-Украина впервые проходил не в здании администрации президента на улице Банковой, а в недавно отреставрированном Мариинском дворце. Охрана широким полукругом перекрыла все подходы и подъезды у самого дворца и Верховной рады. На одной из скамеек в парке, в котором расположен Мариинский, корреспондент DW перед началом переговоров заметила одинокого вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, которая на встречу с европейскими гостями почему-то не спешила.
Сама Климпуш-Цинцадзе, которая входит в первую десятку избирательного списка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявила о том, что вычеркнуть ее имя из перечня участников переговоров распорядился премьер-министр Владимир Гройсман. Пресс-секретарь премьера эти обвинения отверг, напомнив, что "состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент". Как отреагировали на отсутствие на саммите профильного вице-премьера европейцы, последние годы лично тесно сотрудничавшие с Климпуш-Цинцадзе, неизвестно.
Финансовая помощь и политическая поддержка Киеву из Брюсселя
Между тем на переговоры в Киев из Брюсселя прибыла внушительная делегация - председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского Совета Дональд Туск, еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Кстати, Могерини впервые лично приняла участие в таком саммите. И хотя большинство ее встреч в Киеве пришлось отменить из-за острой простуды гостьи, которую, как сообщили в ее окружении, Могерини подхватила в Бишкеке, в Мариинский дворец она все же приехала.
По итогам саммита также было принято совместное заявление. В одном из его пунктов Евросоюз осудил практику выдачи российских паспортов украинским гражданам с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, подчеркнув, что "ЕС и его международные партнеры могут прибегнуть к мере о непризнании российских паспортов, выдача которых противоречит минским соглашениям".
Зеленский за санкции против России
Выступая перед журналистами, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за соблюдение санкционной политики в отношении России и отметил, что санкции - это последний цивилизованный инструмент для достижения мира. "Когда некоторые европейские партнеры говорят, что они теряют деньги из-за санкций, наш ответ на это прост: "Мы потеряли территорию и ежедневно теряем наших людей", - указал Зеленский.
И пообещал, что его команда приступит к сложным и важным реформам в рамках сближения с ЕС, в частности антикоррупционной: "Потому что я знаю, что наши европейские партнеры уже устали выделять деньги на борьбу с коррупцией в Украине". Зеленский также рассказал, что Антикоррупционный суд начнет рассмотрение соответствующих уголовных дел уже 5 сентября.
В ответном слове глава Евросовета Дональд Туск еще раз напомнил, что ЕС никогда не признает аннексии Крыма Россией. Он также призвал российские власти освободить 24 арестованных украинских моряков и всех украинских политических заключенных, находящихся за решеткой в России.
"Проукраинский маньяк" Туск
В Мариинском дворце Туск выступал на английском языке, а вот после переговоров с премьер-министром Гройсманом обратился к журналистам уже на украинском. И это, наверное, было одним из самых эмоциональных его выступлений. Туск заверил, что во время пребывания на посту главы Евросовета он делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой.
"Но не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите, друзья", - сказал Дональд Туск. По его выражению, некоторые в Брюсселе смотрел на него "как на проукраинского маньяка", об этом ему не раз говорили в глаза. "Но я этим горжусь", - поделился Туск, заверив, что "где бы он ни был, всегда будет оставаться верным другом Украины".