Загрузка... Guardian: ООН предупреждает — климатические бедствия случаются каждую неделю 🔊 Воспроизвести Reuters



Глава управления ООН по снижению опасности стихийных бедствий Мами Мидзутори сообщила в беседе с журналистами The Guardian, что каждую неделю в среднем происходит по одному климатическому кризису. Мидзутори отметила, что далеко не все из них попадают в заголовки прессы.



Каждую неделю в мире в среднем происходит по одному климатическому кризису, хотя многие из них привлекают к себе мало внимания международного сообщества, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей ООН.



Разрушающие целые города в Африке циклоны «Идай» и «Кеннет», а также уничтожающие урожай в Индии засухи попадают в заголовки всех мировых СМИ. Однако множество кризисов, приносящих меньшие разрушения, но всё же смертельно опасных для людей, случаются быстрее, чем прогнозировалось. Каждую неделю в мире в среднем происходит по одному климатическому кризису, хотя многие из них привлекают к себе мало внимания международного сообщества, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей ООН.Разрушающие целые города в Африке циклоны «Идай» и «Кеннет», а также уничтожающие урожай в Индии засухи попадают в заголовки всех мировых СМИ. Однако множество кризисов, приносящих меньшие разрушения, но всё же смертельно опасных для людей, случаются быстрее, чем прогнозировалось.



По словам Мидзутори, подобная статистика показывает, что климатические кризисы больше не могут рассматриваться как долгосрочная проблема, бороться с их воздействием необходимо уже сейчас.



Считается, что климатические катастрофы в год обходятся примерно в сумму $520 млрд, тогда как на строительство дополнительной инфраструктуры, устойчивой к воздействию глобального потепления, придётся выделить лишь около $2,7 трлн в ближайшие 20 лет.



«Это не так много денег, но инвесторы делают недостаточно. Устойчивость должна стать товаром, за который люди будут платить», — отметила Мидзутори в беседе с журналистами The Guardian.



Это позволило бы выработать новые стандарты для строительства инфраструктурных объектов, в том числе жилья, дорог, железнодорожных сетей и заводов, а также сделать их менее уязвимыми к воздействию экстремальных климатических условий.



По мнению Мидзутори, на протяжении долгого времени вопрос смягчения последствий климатических изменений уступал в повестке дня вопросу сокращения выбросов. Связано это в первую очередь с тем, что учёные и активисты опасались, что мировое сообщество может отказаться от превентивных мер и вместо этого просто адаптироваться к последствиям кризисов.



Однако время для обсуждения вопроса закончилось — пришло время действовать. Множества кризисов, приводящих к незначительным разрушениям, можно было бы избежать просто при помощи системы раннего оповещения, улучшения инфраструктуры и повышения доступа к воде, пишет The Guardian.



Оригинал новости ИноТВ «Речь не о будущем, речь о сегодняшнем дне», — приводит издание слова главы управления ООН по снижению опасности стихийных бедствий Мами Мидзутори.По словам Мидзутори, подобная статистика показывает, что климатические кризисы больше не могут рассматриваться как долгосрочная проблема, бороться с их воздействием необходимо уже сейчас.Считается, что климатические катастрофы в год обходятся примерно в сумму $520 млрд, тогда как на строительство дополнительной инфраструктуры, устойчивой к воздействию глобального потепления, придётся выделить лишь около $2,7 трлн в ближайшие 20 лет.«Это не так много денег, но инвесторы делают недостаточно. Устойчивость должна стать товаром, за который люди будут платить», — отметила Мидзутори в беседе с журналистами The Guardian.Это позволило бы выработать новые стандарты для строительства инфраструктурных объектов, в том числе жилья, дорог, железнодорожных сетей и заводов, а также сделать их менее уязвимыми к воздействию экстремальных климатических условий.По мнению Мидзутори, на протяжении долгого времени вопрос смягчения последствий климатических изменений уступал в повестке дня вопросу сокращения выбросов. Связано это в первую очередь с тем, что учёные и активисты опасались, что мировое сообщество может отказаться от превентивных мер и вместо этого просто адаптироваться к последствиям кризисов.Однако время для обсуждения вопроса закончилось — пришло время действовать. Множества кризисов, приводящих к незначительным разрушениям, можно было бы избежать просто при помощи системы раннего оповещения, улучшения инфраструктуры и повышения доступа к воде, пишет The Guardian. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: ООН, погода, катаклизмы — статья прочитана 151 раз Комментарии