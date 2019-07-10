Собеседование с роботом, или Как компании подбирают новых сотрудников

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Немецкие и российские компании все чаще используют роботов-рекрутеров при подборе персонала. Эксперты рассказали



При подборе персонала немецкие и российские компании все чаще делают ставку на роботов-интервьюеров, способных существенно облегчить труд кадровика. Чаще всего искусственному интеллекту доверяют первичный отбор резюме, анализ соответствия профиля соискателя требованиям вакансии или видеособеседование. Немецкие и российские компании все чаще используют роботов-рекрутеров при подборе персонала. Эксперты рассказали DW о преимуществах и недостатках использования искусственного интеллекта в этой сфере.При подборе персонала немецкие и российские компании все чаще делают ставку на роботов-интервьюеров, способных существенно облегчить труд кадровика. Чаще всего искусственному интеллекту доверяют первичный отбор резюме, анализ соответствия профиля соискателя требованиям вакансии или видеособеседование.



Задачи роботов-рекрутеров



Популярность автоматизированных технологий подбора персонала растет и в России. По данным Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в 2018 году спрос на такие технологии составлял в РФ 16 миллиардов рублей и намного превышал предложение.



И в Германии, и в России работодатели прибегают к помощи роботов в основном, когда требуется быстро закрыть большое число вакансий низшего уровня, таких как курьер, менеджер по продажам, оператор контакт-центра, специалист по техподдержке.



Одним из самых популярных рекрутинговых инструментов на рынке в РФ является сервис автоматизации подбора кандидатов "робот Вера", разработанный в 2017 году российской компанией Stafory. Как рассказал в интервью DW операционный директор компании Дмитрий Киселев, этот робот позволяет автоматизировать весь рутинный процесс массового найма сотрудников, начиная с поиска резюме на порталах вакансий и проведения аудио- и видеособеседования, вплоть до приглашения соискателей на финальное собеседование со штатным рекрутером.



Важное преимущество машины - экономия времени. В отличие от человека робот способен совершать до 10 тысяч звонков одновременно. С одной стороны, это позволяет пригласить на собеседование перспективного кандидата еще до того, как он успеет принять предложение конкурента. А с другой, освобождает кадровика от рутинной работы. "Однако окончательное решение о найме сотрудника всегда принимает штатный рекрутер", - подчеркивает Киселев.



Специальная подготовка к интервью с "Верой", по словам Киселева, не нужна. Она распознает любую интонацию и может общаться на 60 языках, используя два мужских и три женских голоса. В какой ипостаси Вера предстанет перед кандидатами, зависит от рекрутера той или иной фирмы, задающего индивидуальные настройки бота. В то же время эксперты отмечают, что для многих в России роботы-рекрутеры являются диковинкой. Немало людей, услышав в телефоне автоматизированный голос, кладут трубку, полагая, что речь идет об очередной рекламной акции.



Когда роботы ошибаются



И все же наиболее продвинутая публика - как в России, так и в Германии - уже распознала тренд. По данным Фонда Бертельсмана, все больше соискателей вакансий в ФРГ изначально составляют свои резюме так, чтобы "понравиться" роботу. В интернете регулярно появляются практические советы на эту тему.



В результате решения, принятые роботами-рекрутерами на основе заложенных в них алгоритмов, все чаще подвергаются критике. "Многие опасаются, что раскрытие логики робота приведет к тому, что соискатели просто подстроятся под систему, а индивидуальные качества, необходимые для той или иной должности, отойдут на второй план", - резюмируют авторы исследования.



Правовые проблемы в использовании роботов-рекрутеров







Гамбургская компания rexx systems сознательно отказалась от автоматизированного процесса подбора кадров, сказал DW ее представитель Бернд Михаэлис-Хаусвальдт (Bernd Michaelis-Hauswaldt). Важная тема, на которую обращают внимание в этой связи, - защита личных данных. "Теоретически робот имеет право получить доступ к профилю юзера на сайте вакансий или в специальных соцсетях, таких как XING или LinkedIn, только если сам пользователь выбрал соответствующую опцию", - подчеркивает он. Использование роботов для подбора соискателей на открытые вакансии эксперт считает "серой зоной" с точки зрения права.



По его словам, опыт работы с 1200 клиентами показывает, что использование роботов-рекрутеров часто не оправдывает себя на практике. В первую очередь, это касается подбора персонала на руководящие должности. Как правило, топ-менеджеры открыты для новых предложений, однако ведут поиск на рынке труда дискретно и не хотят, чтобы их обзванивали роботы, говорит немецкий эксперт.



Искусственный интеллект и этика



Сложнее обстоит дело с этической стороной вопроса. По данным Фонда Бертельсмана, каждый второй немец отвергает само представление о том, что машина способна заменить человека в процессе поиска персонала.



И эти опасения небезосновательны. Ведь, как отмечается в исследовании, компьютерные алгоритмы "тиражируют" не только преимущества, но и недостатки, связанные с автоматическим подбором персонала. Например, это предрассудки тех, кто определяет настройки для робота. В результате это может привести к скрытой дискриминации некоторых соискателей. Кроме того, если за подбор кадров отвечает робот, штатный рекрутер имеет возможность уйти от ответственности за возможное ошибочное решение.



Главное в работе рекрутера - личное общение с кандидатом







Представление о том, что на рынке находится огромное количество соискателей на открытые вакансии, нередко бывает ошибочным, говорит Себастиан Буш (Sebastian Busch), руководитель отдела интерактивного консультирования немецкого рекрутингового агентства Personalwerk. "Подчас мы наблюдаем прямо противоположную картину, особенно там, где ищут высококвалифицированных специалистов: фирмы раскатывают перед соискателями красную дорожку, чтобы убедить их сделать выбор в свою пользу", - говорит Буш.



По мнению эксперта, программы, осуществляющие предварительный отбор резюме, имеют смысл, когда рекрутер ищет большое количество претенедентов на очень большое количество открытых вакансий. Что касается так называемых чат-ботов, которые перекочевали в область рекрутинга из сферы интерактивной поддержки клиентов, они, по мнению Буша, имеют определенные преимущества. Например, позволяют человеку легче преодолеть психологический барьер и начать общение.



В обозримом будущем роботы вряд ли смогут заменить живого человека, убежден Буш. Ведь основой работы рекрутера было и остается индивидуальное общение с соискателем, говорит эксперт, а машина будет полезна лишь на пути, предваряющем эту встречу. В Германии роботы-кадровики используются в каждой десятой IT-компании, показал опрос Recruiting Trends 2019, проведенный среди специалистов по подбору персонала тысячи ведущих компаний и IT-предприятий Бамбергским Университетом и Университетом Эрлангена-Нюрнберга совместно с сайтом вакансий Monster.de. При этом только 35 процентов немцев слышали об использовании роботов в процессе подбора кадров, выяснил в июне 2019 года немецкий Фонд Бертельсмана.Популярность автоматизированных технологий подбора персонала растет и в России. По данным Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в 2018 году спрос на такие технологии составлял в РФ 16 миллиардов рублей и намного превышал предложение.И в Германии, и в России работодатели прибегают к помощи роботов в основном, когда требуется быстро закрыть большое число вакансий низшего уровня, таких как курьер, менеджер по продажам, оператор контакт-центра, специалист по техподдержке.Одним из самых популярных рекрутинговых инструментов на рынке в РФ является сервис автоматизации подбора кандидатов "робот Вера", разработанный в 2017 году российской компанией Stafory. Как рассказал в интервью DW операционный директор компании Дмитрий Киселев, этот робот позволяет автоматизировать весь рутинный процесс массового найма сотрудников, начиная с поиска резюме на порталах вакансий и проведения аудио- и видеособеседования, вплоть до приглашения соискателей на финальное собеседование со штатным рекрутером.Важное преимущество машины - экономия времени. В отличие от человека робот способен совершать до 10 тысяч звонков одновременно. С одной стороны, это позволяет пригласить на собеседование перспективного кандидата еще до того, как он успеет принять предложение конкурента. А с другой, освобождает кадровика от рутинной работы. "Однако окончательное решение о найме сотрудника всегда принимает штатный рекрутер", - подчеркивает Киселев.Специальная подготовка к интервью с "Верой", по словам Киселева, не нужна. Она распознает любую интонацию и может общаться на 60 языках, используя два мужских и три женских голоса. В какой ипостаси Вера предстанет перед кандидатами, зависит от рекрутера той или иной фирмы, задающего индивидуальные настройки бота. В то же время эксперты отмечают, что для многих в России роботы-рекрутеры являются диковинкой. Немало людей, услышав в телефоне автоматизированный голос, кладут трубку, полагая, что речь идет об очередной рекламной акции.И все же наиболее продвинутая публика - как в России, так и в Германии - уже распознала тренд. По данным Фонда Бертельсмана, все больше соискателей вакансий в ФРГ изначально составляют свои резюме так, чтобы "понравиться" роботу. В интернете регулярно появляются практические советы на эту тему.В результате решения, принятые роботами-рекрутерами на основе заложенных в них алгоритмов, все чаще подвергаются критике. "Многие опасаются, что раскрытие логики робота приведет к тому, что соискатели просто подстроятся под систему, а индивидуальные качества, необходимые для той или иной должности, отойдут на второй план", - резюмируют авторы исследования.Гамбургская компания rexx systems сознательно отказалась от автоматизированного процесса подбора кадров, сказал DW ее представитель Бернд Михаэлис-Хаусвальдт (Bernd Michaelis-Hauswaldt). Важная тема, на которую обращают внимание в этой связи, - защита личных данных. "Теоретически робот имеет право получить доступ к профилю юзера на сайте вакансий или в специальных соцсетях, таких как XING или LinkedIn, только если сам пользователь выбрал соответствующую опцию", - подчеркивает он. Использование роботов для подбора соискателей на открытые вакансии эксперт считает "серой зоной" с точки зрения права.По его словам, опыт работы с 1200 клиентами показывает, что использование роботов-рекрутеров часто не оправдывает себя на практике. В первую очередь, это касается подбора персонала на руководящие должности. Как правило, топ-менеджеры открыты для новых предложений, однако ведут поиск на рынке труда дискретно и не хотят, чтобы их обзванивали роботы, говорит немецкий эксперт.Сложнее обстоит дело с этической стороной вопроса. По данным Фонда Бертельсмана, каждый второй немец отвергает само представление о том, что машина способна заменить человека в процессе поиска персонала.И эти опасения небезосновательны. Ведь, как отмечается в исследовании, компьютерные алгоритмы "тиражируют" не только преимущества, но и недостатки, связанные с автоматическим подбором персонала. Например, это предрассудки тех, кто определяет настройки для робота. В результате это может привести к скрытой дискриминации некоторых соискателей. Кроме того, если за подбор кадров отвечает робот, штатный рекрутер имеет возможность уйти от ответственности за возможное ошибочное решение.Представление о том, что на рынке находится огромное количество соискателей на открытые вакансии, нередко бывает ошибочным, говорит Себастиан Буш (Sebastian Busch), руководитель отдела интерактивного консультирования немецкого рекрутингового агентства Personalwerk. "Подчас мы наблюдаем прямо противоположную картину, особенно там, где ищут высококвалифицированных специалистов: фирмы раскатывают перед соискателями красную дорожку, чтобы убедить их сделать выбор в свою пользу", - говорит Буш.По мнению эксперта, программы, осуществляющие предварительный отбор резюме, имеют смысл, когда рекрутер ищет большое количество претенедентов на очень большое количество открытых вакансий. Что касается так называемых чат-ботов, которые перекочевали в область рекрутинга из сферы интерактивной поддержки клиентов, они, по мнению Буша, имеют определенные преимущества. Например, позволяют человеку легче преодолеть психологический барьер и начать общение.В обозримом будущем роботы вряд ли смогут заменить живого человека, убежден Буш. Ведь основой работы рекрутера было и остается индивидуальное общение с соискателем, говорит эксперт, а машина будет полезна лишь на пути, предваряющем эту встречу. Загрузка... dw.com Категории: экономика, технологии, в Европе, образование Ключевые слова: люди, Промышленность, роботы — статья прочитана 129 раз Комментарии