На Славянском базаре прошел первый день детского конкурса 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by







Первым мероприятием Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2019" стала состоявшаяся 7 июля жеребьевка детского конкурса исполнителей эстрадной песни, а сегодня, 8 июля, прошел первый день детского конкурса. Открылся он, как всегда, необычно, по-сказочному.



На сей раз маленькая девочка довольно долго рассказывала о своих сказочных приключениях, случившихся буквально накануне, но финал этих приключений случился буквально на сцене, перед всеми зрителями - появление Старика Хоттабыча из большого кувшина, который раскололся на мелкие куски.



Хоттабыч, к слову сказать, отличился щедростью - вручил подарки каждому из членов жюри. Кроме того, он со всем вниманием выслушал критику маленькой девочки к его внешнему виду и успел даже признаться, что более чем за три тысячи лет его жизни никто не был столь внимательным к его внешнему виду так, как эта девочка. И попробовал ей угодить, предложив наколдовать продукцию из Макдональдса. Предлагая это, он, к слову сказать, сумел облачиться в доктора Айболита. Первым мероприятием Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2019" стала состоявшаяся 7 июля жеребьевка детского конкурса исполнителей эстрадной песни, а сегодня, 8 июля, прошел первый день детского конкурса. Открылся он, как всегда, необычно, по-сказочному.На сей раз маленькая девочка довольно долго рассказывала о своих сказочных приключениях, случившихся буквально накануне, но финал этих приключений случился буквально на сцене, перед всеми зрителями - появление Старика Хоттабыча из большого кувшина, который раскололся на мелкие куски.Хоттабыч, к слову сказать, отличился щедростью - вручил подарки каждому из членов жюри. Кроме того, он со всем вниманием выслушал критику маленькой девочки к его внешнему виду и успел даже признаться, что более чем за три тысячи лет его жизни никто не был столь внимательным к его внешнему виду так, как эта девочка. И попробовал ей угодить, предложив наколдовать продукцию из Макдональдса. Предлагая это, он, к слову сказать, сумел облачиться в доктора Айболита. Конкурсанты демонстрировали зрителям культуру страны, из которой приехали. Когда выступала представительница Белоруссии Ксения Галецкая, зрители смогли увидеть на сцене исполнительницу на цымбалах. Представитель Азербайджана Искендер Гасанзаде исполнил песню о своей родине.



Когда выступала представительница Казахстана Дильназ Тилепова, то на расположенном на сцене видеоэкране демонстрировались виды столицы государства, которая ныне носит имя Нур-Султан. Когда выступала представительница Индии Лавалина (к слову сказать, Индия, наряду с Великобританией и Ирландией участвует в конкурсе впервые)- на сцене были девочки в хорошо знакомых зрителям по индийским танцам костюмах. И аналогично - практически с каждым конкурсантом. Смогли зрители увидеть и бальные танцы, и народные, и много чего еще интересного. То есть, было истинное многообразие культур.



Представитель Украины Артур, попросивший в своей песне дождаться его, завершил конкурсные выступления первого дня, и зритель наверняка это воспринял как приглашение посетить концертный зал "Витебск"- традиционное место детского конкурса- во второй конкурсный день.



Конечно же, не обошлось и без выступления представителя Литвы. В этом году это Кристийонас Городецкис.



Как сообщили в дирекции фестиваля, артист родился 13 апреля 2007 года.



Музыкой интересуется с раннего возраста.



На протяжении трёх лет занимается вокалом под руководством преподавателя Нийоле Свагздиене.



Принимает участие в школьных и городских мероприятиях.



Отличается артистичностью.



Интересуется классическим и современным музыкальным искусством разных стран.



Является лауреатом национальных и международных конкурсов, в числе которых «Лига музыкальных талантов», «Осенняя карусель», «Весенняя карусель», «Летняя лига талантов» (Испания).



Успешно выступил в Национальной конкурсной программе телевизионного проекта «Голос. Дети».



В середине конкурсного дня настроение всем собравшимся создала детская фолк-группа "Вытокi" (рус. "Истоки") из города Витебска. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: «Славянский базар в Витебске», Хоттабыч, детский конкурс География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 95 раз Комментарии