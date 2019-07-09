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В Минпромторге России назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

© Владимир Астапкович РИА Новости


Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей (около 250 тыс евро). Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей», — цитирует представителя министерства RT со ссылкой на РИА Новости.

В конце апреля Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также заявил, что кабриолеты планируют выпустить на рынок в 2020—2021 годах.

По словам министра, их не будут предоставлять государственным служащим.
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russian.rt.com
Категории: экономика, авто, технологии
Ключевые слова: цены, продажа, Aurus Senat Sedan
География: Россия
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добавлена сегодня, 9 июля, 15:00

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