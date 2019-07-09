Загрузка... В Минпромторге России назвали розничную цену Aurus Senat Sedan 🔊 Воспроизвести © Владимир Астапкович РИА Новости



Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей (около 250 тыс евро). Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.



«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей», — цитирует представителя министерства



В конце апреля Минпромторг опубликовал первые



Глава Минпромторга Денис Мантуров также заявил, что кабриолеты планируют выпустить на рынок в 2020—2021 годах.



По словам министра, их не будут предоставлять государственным служащим. Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей (около 250 тыс евро). Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей», — цитирует представителя министерства RT со ссылкой на РИА Новости.В конце апреля Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant Глава Минпромторга Денис Мантуров также заявил, что кабриолеты планируют выпустить на рынок в 2020—2021 годах.По словам министра, их не будут предоставлять государственным служащим. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, авто, технологии Ключевые слова: цены, продажа, Aurus Senat Sedan География: Россия — статья прочитана 116 раз Комментарии