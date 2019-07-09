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Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

© Фото : Официальный сайт Федора Конюхова Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"


Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из-за окончания светового дня, поэтому команда остановилась на ночёвку в Темрюке. Полет в Крым был возобновлён в минувшую субботу.
"Самолет достиг воздушного пространства Крыма. Они пересекли Керченский пролив и находятся в Крыму. По маршруту следования будет совершенна посадка рядом с посёлком Коктебель на горе Клементьева. Полет проходил в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, конечной точкой маршрута стал крымский город-курорт Евпатория.

Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов. Маршрут полета включал в себя Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону – Евпатория.

Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг.
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РИА Новости
Категории: технологии, общество
Ключевые слова: самолет, Крым, Конюхов
География: Россия
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добавлена сегодня, 9 июля, 16:00

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