Загрузка... Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма 🔊 Воспроизвести © Фото : Официальный сайт Федора Конюхова Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"



Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили



Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из-за окончания светового дня, поэтому команда остановилась на ночёвку в Темрюке. Полет в Крым был возобновлён в минувшую субботу. Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из-за окончания светового дня, поэтому команда остановилась на ночёвку в Темрюке. Полет в Крым был возобновлён в минувшую субботу. "Самолет достиг воздушного пространства Крыма. Они пересекли Керченский пролив и находятся в Крыму. По маршруту следования будет совершенна посадка рядом с посёлком Коктебель на горе Клементьева. Полет проходил в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.



По его словам, конечной точкой маршрута стал крымский город-курорт Евпатория.



Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов. Маршрут полета включал в себя Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону – Евпатория.



Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. Загрузка... РИА Новости Категории: технологии, общество Ключевые слова: самолет, Крым, Конюхов География: Россия — статья прочитана 185 раз Комментарии