Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч рабочих мест 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption "Могу заверить: мы готовы к жестким сокращениям", - заявил глава Deutsche Bank Кристиан Шивинг



Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч рабочих мест, большинство из которых - в Лондоне и Нью-Йорке. Решение о массовых увольнениях последовало за провалом переговоров о слиянии с конкурирующим Commerzbank, сообщает



Правительство Германии поддерживало план о слиянии двух банков, ожидая, что на национальном рынке появится новый лидер. Банки, однако, пришли к выводу, что сопутствующие сделке риски перевешивают возможную выгоду.



Глава Deutsche Bank Кристиан Шивинг в мае сообщил на ежегодном собрании акционеров, что намерен ускорить трансформацию банка, сфокусировавшись на прибыльных и растущих бизнесах. Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч рабочих мест, большинство из которых - в Лондоне и Нью-Йорке. Решение о массовых увольнениях последовало за провалом переговоров о слиянии с конкурирующим Commerzbank, сообщает ВВС Правительство Германии поддерживало план о слиянии двух банков, ожидая, что на национальном рынке появится новый лидер. Банки, однако, пришли к выводу, что сопутствующие сделке риски перевешивают возможную выгоду.Глава Deutsche Bank Кристиан Шивинг в мае сообщил на ежегодном собрании акционеров, что намерен ускорить трансформацию банка, сфокусировавшись на прибыльных и растущих бизнесах.



Deutsche Bank в упадке



Сокращения, которые одобрил в воскресенье наблюдательный совет банка, затронут 18 тысяч человек - примерно пятую часть всего персонала Deutsche Bank.



В Лондоне, где сосредоточены крупнейшие инвестиционные операции банка, будут уволены почти 8 тысяч человек.



Deutsche Bank на протяжении многих лет фиксирует спад показателей своего инвестиционного бизнеса и неоднократно предпринимал попытки исправить ситуацию. Нынешний план предполагает самые масштабные изменения и уже привел к отставке одного топ-менеджера.



В пятницу банк объявил об уходе главы инвестиционного подразделения Гарта Ричи.



За 2018 год акции банка подешевели на четверть, а в прошлом месяце их цена опускалась ниже 6 евро, но с тех пор бумаги отыграли часть потерь - в пятницу они стоили 7,18 евро на закрытии торгов.



REUTERS Image caption В конце прошлого года в штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски



Наряду с плохими финансовыми показателями удар по банку нанес ряд скандалов. В конце прошлого года в штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег. Немецкие правоохранители выясняли, был ли персонал банка замешан в открытии офшорных счетов, на которые поступали деньги, полученные от незаконной деятельности.



Кроме этого, банк был вовлечен в другой крупный скандал, связанный с отмыванием денег через датский Danske Bank. В прошлом году Danske Bank выявил многомиллиардные сомнительные сделки, проведенные через его эстонское подразделение.



Deutsche Bank признал, что обрабатывал некоторые транзакции эстонского подразделения Danske Bank, но заявил, что прекратил сотрудничество с банком в 2015 году после обнаружения сомнительных операций. "Могу заверить: мы готовы к жестким сокращениям", - говорил банкир.Сокращения, которые одобрил в воскресенье наблюдательный совет банка, затронут 18 тысяч человек - примерно пятую часть всего персонала Deutsche Bank.В Лондоне, где сосредоточены крупнейшие инвестиционные операции банка, будут уволены почти 8 тысяч человек.Deutsche Bank на протяжении многих лет фиксирует спад показателей своего инвестиционного бизнеса и неоднократно предпринимал попытки исправить ситуацию. Нынешний план предполагает самые масштабные изменения и уже привел к отставке одного топ-менеджера.В пятницу банк объявил об уходе главы инвестиционного подразделения Гарта Ричи.За 2018 год акции банка подешевели на четверть, а в прошлом месяце их цена опускалась ниже 6 евро, но с тех пор бумаги отыграли часть потерь - в пятницу они стоили 7,18 евро на закрытии торгов.Наряду с плохими финансовыми показателями удар по банку нанес ряд скандалов. В конце прошлого года в штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег. Немецкие правоохранители выясняли, был ли персонал банка замешан в открытии офшорных счетов, на которые поступали деньги, полученные от незаконной деятельности.Кроме этого, банк был вовлечен в другой крупный скандал, связанный с отмыванием денег через датский Danske Bank. В прошлом году Danske Bank выявил многомиллиардные сомнительные сделки, проведенные через его эстонское подразделение.Deutsche Bank признал, что обрабатывал некоторые транзакции эстонского подразделения Danske Bank, но заявил, что прекратил сотрудничество с банком в 2015 году после обнаружения сомнительных операций. bbc.com Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: увольнения, полиция, акции, Deutsche Bank, подозрения — статья прочитана 176 раз Комментарии