Загрузка... Литовская пара защитила титул чемпионов мира по переноске жен 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook \ Wife Carrying World Championships - Eukonkannon MM-kisat (OfficialFanPage)



Пара из Литвы — Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене — стали победителями прошедшего в финском Сонкаярви чемпионата мира по переноске жен, сообщает



Всем участникам предстояло преодолеть трассу длинной 253,5 метра, на которой встречались водные препятствия. Время победителей составило минуту и 6,72 секунды. Литовцы всего на одну десятую опередили шестикратного чемпиона мира из Финляндии Таисто Миттинена, который в этот раз вышел на старт с новой партнершей Кати Кованен.



Помимо литовцев и финнов в этом необычном чемпионате принимали участие пары из США, Австралии, Польши и Великобритании.



Главный приз соревнований — пиво, его выдается ровно столько, сколько весит жена победителя. Пара из Литвы — Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене — стали победителями прошедшего в финском Сонкаярви чемпионата мира по переноске жен, сообщает Sputnik Литва . Эти необычные соревнования проходили уже в 24-й раз, а семейная чета из Литвы выиграла их второй год подряд.Всем участникам предстояло преодолеть трассу длинной 253,5 метра, на которой встречались водные препятствия. Время победителей составило минуту и 6,72 секунды. Литовцы всего на одну десятую опередили шестикратного чемпиона мира из Финляндии Таисто Миттинена, который в этот раз вышел на старт с новой партнершей Кати Кованен.Помимо литовцев и финнов в этом необычном чемпионате принимали участие пары из США, Австралии, Польши и Великобритании.Главный приз соревнований — пиво, его выдается ровно столько, сколько весит жена победителя. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, спорт, дом и быт Ключевые слова: чемпионы, жены, ЧМ, чемпионат мира по переноске жен География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии