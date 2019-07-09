|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Литовская пара защитила титул чемпионов мира по переноске жен
Пара из Литвы — Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене — стали победителями прошедшего в финском Сонкаярви чемпионата мира по переноске жен, сообщает Sputnik Литва. Эти необычные соревнования проходили уже в 24-й раз, а семейная чета из Литвы выиграла их второй год подряд.
Всем участникам предстояло преодолеть трассу длинной 253,5 метра, на которой встречались водные препятствия. Время победителей составило минуту и 6,72 секунды. Литовцы всего на одну десятую опередили шестикратного чемпиона мира из Финляндии Таисто Миттинена, который в этот раз вышел на старт с новой партнершей Кати Кованен.
Помимо литовцев и финнов в этом необычном чемпионате принимали участие пары из США, Австралии, Польши и Великобритании.
Главный приз соревнований — пиво, его выдается ровно столько, сколько весит жена победителя.
Загрузка...
lt.sputniknews.ru
Ключевые слова: чемпионы, жены, ЧМ, чемпионат мира по переноске жен
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|