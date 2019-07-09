Генпрокуратура Литвы не нашла нарушений в земельных сделках Карбаускиса 🔊 Воспроизвести © Flickr/ Lietuvos Respublikos Seimas



Следствие установило, что общее количество сельскохозяйственных земель превышает допустимую норму, однако все контракты заключены законно, сообщает



Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Также не было выявлено никаких нарушений в сделках, заключенных предприятием Agrokoncernas, принадлежащим Карбаускису. Следствие установило, что общее количество сельскохозяйственных земель превышает допустимую норму, однако все контракты заключены законно, сообщает Sputnik Литва . Генеральная прокуратура Литвы не обнаружила нарушений в сделках по приобретению земли, совершенных лидером правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) Рамунасом Карбаускисом и членами его семьи.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Также не было выявлено никаких нарушений в сделках, заключенных предприятием Agrokoncernas, принадлежащим Карбаускису. "Несмотря на то, что общее количество сельскохозяйственных земель превышает допустимые законом 500 гектаров, все сделки были совершены или до вступления в силу этого закона, или же земля приобретена на основании исключений, предусмотренных законом", — говорится в сообщении.



Ранее Государственная налоговая инспекция Литвы опубликовала налоговые декларации, согласно которым в Сейме есть четыре миллионера. По данным ведомства, Карбаускис является самым богатым из них — стоимость его активов за год увеличилась почти на миллион евро и составила 16 миллионов.



При этом издатель журнала Top Овидиюс Лукошюс утверждал, что на самом деле активы Карбаускиса в десять раз выше. По его словам, принадлежащие политику 17 тысяч гектаров земли стоят более 100 миллионов.



Ситуация вокруг Agrokoncernas



В ноябре литовская телерадиокомпания LRT опубликовала расследование, в котором обвинила предприятие в нарушении санкционного режима с Россией. По утверждению СМИ, Agrokoncernas закупает минеральные удобрения российского производства у посредника российской компании "Минудобрения" в Дубае, но импортирует их в балтийскую республику из России через Украину.



Депутаты партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) потребовали от премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, чтобы он проверил, не нарушает ли предприятие санкционный режим с Россией. Отмечалось, что главный акционер компании, российский предприниматель Аркадий Ротенберг, находится в списке индивидуальных ограничительных мер ЕС и США.



Карбаускис предположил, что оппозиция использует информацию об Agrokoncernas, чтобы попытаться "вернуть власть". При этом он добавил, что в деятельности многих компаний ЕС, в том числе и литовских, участвуют российские акционеры.



Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) дважды отказывалась начинать расследование по делу компании.



Сквернялис также отмечал, что "факт нарушения международных санкций не установлен". lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: земля, дотации, Карбаускис, Agrokoncernas География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии