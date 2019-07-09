Генпрокуратура Литвы не нашла нарушений в земельных сделках Карбаускиса

Следствие установило, что общее количество сельскохозяйственных земель превышает допустимую норму, однако все контракты заключены законно, сообщает Sputnik Литва. Генеральная прокуратура Литвы не обнаружила нарушений в сделках по приобретению земли, совершенных лидером правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) Рамунасом Карбаускисом и членами его семьи.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Также не было выявлено никаких нарушений в сделках, заключенных предприятием Agrokoncernas, принадлежащим Карбаускису.
"Несмотря на то, что общее количество сельскохозяйственных земель превышает допустимые законом 500 гектаров, все сделки были совершены или до вступления в силу этого закона, или же земля приобретена на основании исключений, предусмотренных законом", — говорится в сообщении.
Ранее Государственная налоговая инспекция Литвы опубликовала налоговые декларации, согласно которым в Сейме есть четыре миллионера. По данным ведомства, Карбаускис является самым богатым из них — стоимость его активов за год увеличилась почти на миллион евро и составила 16 миллионов.
При этом издатель журнала Top Овидиюс Лукошюс утверждал, что на самом деле активы Карбаускиса в десять раз выше. По его словам, принадлежащие политику 17 тысяч гектаров земли стоят более 100 миллионов.
Ситуация вокруг Agrokoncernas
В ноябре литовская телерадиокомпания LRT опубликовала расследование, в котором обвинила предприятие в нарушении санкционного режима с Россией. По утверждению СМИ, Agrokoncernas закупает минеральные удобрения российского производства у посредника российской компании "Минудобрения" в Дубае, но импортирует их в балтийскую республику из России через Украину.
Депутаты партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) потребовали от премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, чтобы он проверил, не нарушает ли предприятие санкционный режим с Россией. Отмечалось, что главный акционер компании, российский предприниматель Аркадий Ротенберг, находится в списке индивидуальных ограничительных мер ЕС и США.
Карбаускис предположил, что оппозиция использует информацию об Agrokoncernas, чтобы попытаться "вернуть власть". При этом он добавил, что в деятельности многих компаний ЕС, в том числе и литовских, участвуют российские акционеры.
Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) дважды отказывалась начинать расследование по делу компании.
Сквернялис также отмечал, что "факт нарушения международных санкций не установлен".
Ранее Государственная налоговая инспекция Литвы опубликовала налоговые декларации, согласно которым в Сейме есть четыре миллионера. По данным ведомства, Карбаускис является самым богатым из них — стоимость его активов за год увеличилась почти на миллион евро и составила 16 миллионов.
При этом издатель журнала Top Овидиюс Лукошюс утверждал, что на самом деле активы Карбаускиса в десять раз выше. По его словам, принадлежащие политику 17 тысяч гектаров земли стоят более 100 миллионов.
Ситуация вокруг Agrokoncernas
В ноябре литовская телерадиокомпания LRT опубликовала расследование, в котором обвинила предприятие в нарушении санкционного режима с Россией. По утверждению СМИ, Agrokoncernas закупает минеральные удобрения российского производства у посредника российской компании "Минудобрения" в Дубае, но импортирует их в балтийскую республику из России через Украину.
Депутаты партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) потребовали от премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, чтобы он проверил, не нарушает ли предприятие санкционный режим с Россией. Отмечалось, что главный акционер компании, российский предприниматель Аркадий Ротенберг, находится в списке индивидуальных ограничительных мер ЕС и США.
Карбаускис предположил, что оппозиция использует информацию об Agrokoncernas, чтобы попытаться "вернуть власть". При этом он добавил, что в деятельности многих компаний ЕС, в том числе и литовских, участвуют российские акционеры.
Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) дважды отказывалась начинать расследование по делу компании.
Сквернялис также отмечал, что "факт нарушения международных санкций не установлен".