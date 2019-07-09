Главная >> Новости >> экономика, политика, чп и криминал >> Генпрокуратура Литвы не нашла нарушений в земельных сделках Карбаускиса

Генпрокуратура Литвы не нашла нарушений в земельных сделках Карбаускиса

© Flickr/ Lietuvos Respublikos Seimas


Следствие установило, что общее количество сельскохозяйственных земель превышает допустимую норму, однако все контракты заключены законно, сообщает Sputnik Литва. Генеральная прокуратура Литвы не обнаружила нарушений в сделках по приобретению земли, совершенных лидером правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) Рамунасом Карбаускисом и членами его семьи.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также не было выявлено никаких нарушений в сделках, заключенных предприятием Agrokoncernas, принадлежащим Карбаускису.
"Несмотря на то, что общее количество сельскохозяйственных земель превышает допустимые законом 500 гектаров, все сделки были совершены или до вступления в силу этого закона, или же земля приобретена на основании исключений, предусмотренных законом", — говорится в сообщении.

Ранее Государственная налоговая инспекция Литвы опубликовала налоговые декларации, согласно которым в Сейме есть четыре миллионера. По данным ведомства, Карбаускис является самым богатым из них — стоимость его активов за год увеличилась почти на миллион евро и составила 16 миллионов.

При этом издатель журнала Top Овидиюс Лукошюс утверждал, что на самом деле активы Карбаускиса в десять раз выше. По его словам, принадлежащие политику 17 тысяч гектаров земли стоят более 100 миллионов.

Ситуация вокруг Agrokoncernas

В ноябре литовская телерадиокомпания LRT опубликовала расследование, в котором обвинила предприятие в нарушении санкционного режима с Россией. По утверждению СМИ, Agrokoncernas закупает минеральные удобрения российского производства у посредника российской компании "Минудобрения" в Дубае, но импортирует их в балтийскую республику из России через Украину.

Депутаты партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) потребовали от премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, чтобы он проверил, не нарушает ли предприятие санкционный режим с Россией. Отмечалось, что главный акционер компании, российский предприниматель Аркадий Ротенберг, находится в списке индивидуальных ограничительных мер ЕС и США.

Карбаускис предположил, что оппозиция использует информацию об Agrokoncernas, чтобы попытаться "вернуть власть". При этом он добавил, что в деятельности многих компаний ЕС, в том числе и литовских, участвуют российские акционеры.

Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) дважды отказывалась начинать расследование по делу компании.

Сквернялис также отмечал, что "факт нарушения международных санкций не установлен".
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика, чп и криминал
Ключевые слова: земля, дотации, Карбаускис, Agrokoncernas
География: Литва
статья прочитана 174 раза
добавлена сегодня, 9 июля, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка