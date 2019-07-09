Что требуют в райдерах звезды Славянского базара в Витебске 🔊 Воспроизвести 2 ноября в Минске пройдет сольный концерт народной артистки СССР Аллы Пугачевой.



Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости



В Беларуси Примадонна - частый гость. Еще в марте 2009 года, накануне своего 60-летия, Алла Пугачева объявила о завершении сольной карьеры и проведении прощального тура. Он продолжался целый год. Одним из городов тура стал Минск. Также именно на "Славянском базаре в Витебске" Филипп Киркоров, по словам белорусского композитора Эдуарда Ханка, познакомился с примадонной, пишет



В Минске Алла Пугачева представит свою программу "P.S.", с которой в 2019 году после своего 70-летия выступала в Кремле. Это - своеобразный постскриптум многолетней карьеры Пугачевой, концерт-откровение, разговор по душам, хорошо знакомые, давно любимые песни будут словно прожиты заново. В Беларуси Примадонна - частый гость. Еще в марте 2009 года, накануне своего 60-летия, Алла Пугачева объявила о завершении сольной карьеры и проведении прощального тура. Он продолжался целый год. Одним из городов тура стал Минск. Также именно на "Славянском базаре в Витебске" Филипп Киркоров, по словам белорусского композитора Эдуарда Ханка, познакомился с примадонной, пишет "Российская газета". В Минске Алла Пугачева представит свою программу "P.S.", с которой в 2019 году после своего 70-летия выступала в Кремле. Это - своеобразный постскриптум многолетней карьеры Пугачевой, концерт-откровение, разговор по душам, хорошо знакомые, давно любимые песни будут словно прожиты заново.



Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал "запросы" Пугачевой, рассказал о райдере Валерии и Филиппа Киркорова: "Имеют право на элементарные удобства. Для нас, как для менеджеров, принципиально важно, чтобы в райдере был новый транспорт и хорошие условия с точки зрения проживания. Звезды вкалывают. Например, Валерия 700-800 часов в год летает".



Так же у Валерии принципиальное требование - живой звук. Например, на "Славянском базаре в Витебске" Иосиф сам контролировал звучание оборудования в Летнем амфитеатре.



Фото из архива "Обзора"







В Витебске у звезд есть любимая гостиница "Эридан". Здесь останавливались Пугачева, Леонтьев, Киркоров, Фотий, Газманов, последний заказывал на завтрак драники и даже перемещался по древнему городу Шагала на велосипеде.



Моисеев, как и Басков, много лет подряд останавливались именно в этой гостинице. Оба облюбовали себе определенные номера. Однажды администрация отеля решила звезд немного перетасовать. Баскова поселили в номер, где жил Моисеев, а Моисеев отправился в бывший номер Лаймы Вайкуле с нежным декором.



В номере, где жила Анастасия Волочкова, в уголке стоял самый настоящий патефон, а около - балетные пуанты. Дизайнер отеля любила имитацию старины. В каждом номере - то сундучок, то самоварчик. Стены украшены видами старого Витебска и репродукциями Шагала.



Но позже Киркоров вместе с Пугачевой поселились в "Лучесе" - единственной гостинице Витебска, которая имеет статус четырехзвездочной. Пугачева занимала трехкомнатные апартаменты на седьмом этаже, Киркоров - этажом ниже.



Фото из архива "Обзора"







За годы фестиваля "Лучеса" многого навидалась: и собачек Людмилы Гурченко, и как Валерию Леонтьеву шторы из дома тащили - те, что в отеле, не защищали от солнца, как требовал певец.



Киркоров как-то возмутился, что нет в Витебске кроватей кинг-сайз.



- В прошлом году с Розой Рымбаевой на "Славянский базар в Витебске" приезжали казахские батыры, и не жаловались - так что проблем с большими кроватями больше нет. А эти парни побольше Филиппа Киркорова, - пояснил 31-летний гендиректор Центра культуры "Витебск" и директор "Славянского базара" Глеб Лапницкий. - Капризы артистов не сильно достают. Мы уже знаем, от кого что ожидать, на что обращать внимание, и какая претензия будет высказана в пятидесятый раз. Но когда уж совсем "закидоны", обсуждаем требования с менеджментом и пытаемся найти точки соприкосновения. Организатор концерта Аллы Пугачевой, управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которые артистка выдвинула для организации концерта в Беларуси. Пугачева предпочитает передвигаться на поезде, поэтому отправится в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым. Кроме того, ей направили на выбор несколько вариантов проживания в пятизвездочных отелях. Бытовые требования артистки довольно простые - гримерка с зеркалами, фрукты, вода и "все такое прочее".Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал "запросы" Пугачевой, рассказал о райдере Валерии и Филиппа Киркорова: "Имеют право на элементарные удобства. Для нас, как для менеджеров, принципиально важно, чтобы в райдере был новый транспорт и хорошие условия с точки зрения проживания. Звезды вкалывают. Например, Валерия 700-800 часов в год летает".Так же у Валерии принципиальное требование - живой звук. Например, на "Славянском базаре в Витебске" Иосиф сам контролировал звучание оборудования в Летнем амфитеатре.В Витебске у звезд есть любимая гостиница "Эридан". Здесь останавливались Пугачева, Леонтьев, Киркоров, Фотий, Газманов, последний заказывал на завтрак драники и даже перемещался по древнему городу Шагала на велосипеде.Моисеев, как и Басков, много лет подряд останавливались именно в этой гостинице. Оба облюбовали себе определенные номера. Однажды администрация отеля решила звезд немного перетасовать. Баскова поселили в номер, где жил Моисеев, а Моисеев отправился в бывший номер Лаймы Вайкуле с нежным декором.В номере, где жила Анастасия Волочкова, в уголке стоял самый настоящий патефон, а около - балетные пуанты. Дизайнер отеля любила имитацию старины. В каждом номере - то сундучок, то самоварчик. Стены украшены видами старого Витебска и репродукциями Шагала.Но позже Киркоров вместе с Пугачевой поселились в "Лучесе" - единственной гостинице Витебска, которая имеет статус четырехзвездочной. Пугачева занимала трехкомнатные апартаменты на седьмом этаже, Киркоров - этажом ниже.За годы фестиваля "Лучеса" многого навидалась: и собачек Людмилы Гурченко, и как Валерию Леонтьеву шторы из дома тащили - те, что в отеле, не защищали от солнца, как требовал певец.Киркоров как-то возмутился, что нет в Витебске кроватей кинг-сайз.- В прошлом году с Розой Рымбаевой на "Славянский базар в Витебске" приезжали казахские батыры, и не жаловались - так что проблем с большими кроватями больше нет. А эти парни побольше Филиппа Киркорова, - пояснил 31-летний гендиректор Центра культуры "Витебск" и директор "Славянского базара" Глеб Лапницкий. - Капризы артистов не сильно достают. Мы уже знаем, от кого что ожидать, на что обращать внимание, и какая претензия будет высказана в пятидесятый раз. Но когда уж совсем "закидоны", обсуждаем требования с менеджментом и пытаемся найти точки соприкосновения. Категории: в Беларуси Ключевые слова: звезда, "Славянский базар в Витебске", райдер География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 226 раз Комментарии