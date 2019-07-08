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«Мой взгляд на Евроигры»: новая заявка на победу
"Обзор" продолжает публиковать работы, присланные на блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры», посвящённый II Европейским играм.
Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.
Очередная заявка на победу в этом творческом состязании из Вильнюса. Свои фотовпечатления от Евроигр прислал Яунюс КАЙРИС.
Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.
Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в Беларуси
Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс
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