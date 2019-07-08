«Мой взгляд на Евроигры»: новая заявка на победу 🔊 Воспроизвести



"Обзор" продолжает публиковать работы, присланные на блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры», посвящённый II Европейским играм.



Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Очередная заявка на победу в этом творческом состязании из Вильнюса. Свои фотовпечатления от Евроигр прислал Яунюс КАЙРИС.



Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.



Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.



Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.



Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.Очередная заявка на победу в этом творческом состязании из Вильнюса. Свои фотовпечатления от Евроигр прислал Яунюс КАЙРИС.Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в Беларуси Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс — статья прочитана 137 раз Комментарии