Создавшие преступное объединение бывшие полицейские Шяуляй получили от 7 до 16 лет 🔊 Воспроизвести



Паневежский окружной суд в понедельник приговорил бывших сотрудников криминальной полиции Шяуляй к лишению свободы на срок от семи до шестнадцати лет, сказала представитель Паневежского окружного суда (ПОС) Йолите Гудялене.



Они признаны виновными в присвоении наркотиков и денег во время обысков, создании преступного объединения и других преступлениях.



В этом деле виновными признано девять бывших правоохранителей и четыре гражданских лица.



Самый большой срок, 16 лет, получил бывший старший следователь 4-го отдела Бюро расследований организованной преступности (БРОП) Ричардас Поцюс.



Бывший начальник 2-го отдела БРОП Ремигиюс Зикас приговорен к 14-ти с половиной годам лишения свободы.



Глава 4-го отдела БРОП Томас Рухтинас получил 15 лет тюрьмы. Паневежский окружной суд в понедельник приговорил бывших сотрудников криминальной полиции Шяуляй к лишению свободы на срок от семи до шестнадцати лет, сказала представитель Паневежского окружного суда (ПОС) Йолите Гудялене.Они признаны виновными в присвоении наркотиков и денег во время обысков, создании преступного объединения и других преступлениях.В этом деле виновными признано девять бывших правоохранителей и четыре гражданских лица.Самый большой срок, 16 лет, получил бывший старший следователь 4-го отдела Бюро расследований организованной преступности (БРОП) Ричардас Поцюс.Бывший начальник 2-го отдела БРОП Ремигиюс Зикас приговорен к 14-ти с половиной годам лишения свободы.Глава 4-го отдела БРОП Томас Рухтинас получил 15 лет тюрьмы. Бывший старший следователь 2-ого отдела БРОП Гядиминас Айнас приговорен к 13-ти с половиной годам лишения свободы. Бывший старший следователь БРОП Ренатас Ивановас получил семь лет лишения свободы.



Бывший начальник БРОП Ремигиюс Дерешкявичюс осужден за злоупотребления и незаконное распоряжение наркотиками. Он оштрафован на 9 тыс. 145 евро.



Также осуждены четыре не участвовавшие в преступном объединении должностных лица.



Гедиминас Мотеюнас и Гедрюс Вайткус приговорены к 11-ти годам лишения свободы, Арминас Липскис оштрафован на 9,3 тыс. евро, а Арвидас Будрис – на 5,5 тыс. евро.



В деле осуждены и четыре гражданских лица.



Раймондас Рипинскас получил пять лет тюрьмы и заплатит штраф 3,8 тыс. евро. Павел Осипов, с учетом прежнего наказания, получил 10 с половиной лет лишения свободы. Кестутис Пурвинис осужден на 11 лет лишения свободы, а Робертас Паштуолис оштрафован на 7,5 тыс. евро.



Четыре экс-полицейских оправданы, так как не было доказано совершение преступления.



У осужденных было конфисковано имущество, они также оплатят претензии по гражданским искам и юридически, и физических лиц.



Как сказал BNS начальник Службы иммунитета полиции Эланас Яблонскас, из 18-ти осужденных 14 – бывшие сотрудники полиции, из них трое – начальники.



"В настоящее время все полицейские уже больше не работают или отстранены от службы", – сказал Э. Яблонскас.



Бывшие полицейские обвинялись в хищениях и присвоении чужого имущества, злоупотреблениях служебным положением и превышении полномочий, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, боеприпасами с целью распространения незаконно присвоенных различных объемов наркотических веществ, в подлоге документов, даче ложных показаний, лживом сообщении о преступлении, которого не было, фальсификации доказательств для начала уголовного преследования лица.



Они признаны виновными также в том, что действовали как преступное объединение – это первый подобный случай в истории литовской полиции.



Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде.



Приговор в этом деле занимает 400 страниц, а его оглашение продолжалось почти три часа. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: деньги, полицейские География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии