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По качеству выборов Литва занимает 11 место в мире – исследование



Литва находится в списке 25 стран мира с высоким или очень высоким качеством выборов, свидетельствует исследование.

По совокупности набранных балов Литва заняла 11 место в мире, набрав 78 баллов.

"Это признание высокого уровня демократии и оценка страны", – говорится в сообщении Главной избирательной комиссии (ГИК).

Из соседних Балтийских стран Литву опередила лишь Эстония, занявшая восьмое место. Польша заняла 22 позицию, а Латвия – 26-ую.

ГИК обращает внимание на то, что Литва значительно опережает Эстонию в группах избирательного законодательства и регистрации партий (кандидатов). У Литвы лучше и показатели формирования избирательных округов и финансирования политических кампаний.

Кроме того, Литва опередила и такие страны старой демократии, как США (61 балл) и Соединенное Королевство (66 баллов).

Качество выборов оценивали ученые Гарвардского и Сиднейского университетов, в целом были привлечены 3861 эксперт, собравшие и проанализировавшие данные о прошедших 337 национальных выборах в 167 государствах.

Все страны оценивались по шкале от одного до ста баллов в одиннадцати группах: избирательное законодательство, процедуры выборов, формирование избирательных округов, регистрация избирателей, партий (кандидатов), освещение выборов в СМИ, финансирование политических кампаний, процедуры голосования, подсчет результатов голосов и выборов, оценка ведомства, администрирующего выборы.
BNS
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: выборы, рейтинг, исследование, страны
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 июля, 17:30

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