По качеству выборов Литва занимает 11 место в мире – исследование 🔊 Воспроизвести



Литва находится в списке 25 стран мира с высоким или очень высоким качеством выборов, свидетельствует исследование.



По совокупности набранных балов Литва заняла 11 место в мире, набрав 78 баллов.



"Это признание высокого уровня демократии и оценка страны", – говорится в сообщении Главной избирательной комиссии (ГИК).



Из соседних Балтийских стран Литву опередила лишь Эстония, занявшая восьмое место. Польша заняла 22 позицию, а Латвия – 26-ую.



ГИК обращает внимание на то, что Литва значительно опережает Эстонию в группах избирательного законодательства и регистрации партий (кандидатов). У Литвы лучше и показатели формирования избирательных округов и финансирования политических кампаний.



Кроме того, Литва опередила и такие страны старой демократии, как США (61 балл) и Соединенное Королевство (66 баллов).



Качество выборов оценивали ученые Гарвардского и Сиднейского университетов, в целом были привлечены 3861 эксперт, собравшие и проанализировавшие данные о прошедших 337 национальных выборах в 167 государствах.



Все страны оценивались по шкале от одного до ста баллов в одиннадцати группах: избирательное законодательство, процедуры выборов, формирование избирательных округов, регистрация избирателей, партий (кандидатов), освещение выборов в СМИ, финансирование политических кампаний, процедуры голосования, подсчет результатов голосов и выборов, оценка ведомства, администрирующего выборы. Литва находится в списке 25 стран мира с высоким или очень высоким качеством выборов, свидетельствует исследование.По совокупности набранных балов Литва заняла 11 место в мире, набрав 78 баллов."Это признание высокого уровня демократии и оценка страны", – говорится в сообщении Главной избирательной комиссии (ГИК).Из соседних Балтийских стран Литву опередила лишь Эстония, занявшая восьмое место. Польша заняла 22 позицию, а Латвия – 26-ую.ГИК обращает внимание на то, что Литва значительно опережает Эстонию в группах избирательного законодательства и регистрации партий (кандидатов). У Литвы лучше и показатели формирования избирательных округов и финансирования политических кампаний.Кроме того, Литва опередила и такие страны старой демократии, как США (61 балл) и Соединенное Королевство (66 баллов).Качество выборов оценивали ученые Гарвардского и Сиднейского университетов, в целом были привлечены 3861 эксперт, собравшие и проанализировавшие данные о прошедших 337 национальных выборах в 167 государствах.Все страны оценивались по шкале от одного до ста баллов в одиннадцати группах: избирательное законодательство, процедуры выборов, формирование избирательных округов, регистрация избирателей, партий (кандидатов), освещение выборов в СМИ, финансирование политических кампаний, процедуры голосования, подсчет результатов голосов и выборов, оценка ведомства, администрирующего выборы. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: выборы, рейтинг, исследование, страны География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии