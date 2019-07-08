В политике нет слова предать, а есть слово предвидеть 🔊 Воспроизвести Саулюс Сквернялис и Викторас Пранцкетис



"Я считаю, что это было бы правильное действие", – заявил в понедельник глава парламента журналистам, комментируя рассуждения С. Сквярнялиса о возможности стать членом ЛСКЗ и, возможно, его председателем.



В. Пранцкетис утверждает, что поддерживает позицию премьера о том, что ЛСКЗ требуются перемены, чтобы партия стала более демократичной. По его словам, основные связанные с этим изменения должны быть связаны с отставкой нынешнего лидера партии Рамунаса Карбаускиса. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис поступил бы правильно, если бы вступил в правящий Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") и возглавил бы его, заявил председатель сейма, "аграрий" Викторас Пранцкетис."Я считаю, что это было бы правильное действие", – заявил в понедельник глава парламента журналистам, комментируя рассуждения С. Сквярнялиса о возможности стать членом ЛСКЗ и, возможно, его председателем.В. Пранцкетис утверждает, что поддерживает позицию премьера о том, что ЛСКЗ требуются перемены, чтобы партия стала более демократичной. По его словам, основные связанные с этим изменения должны быть связаны с отставкой нынешнего лидера партии Рамунаса Карбаускиса. В выходные Саулюс Сквярнялис заявил, что выдвинувшая его партия – Литовский союз крестьян и "зеленых" должна измениться, если хочет видеть его своим кандидатом на парламентских выборах в следующем году.



"Хочется, чтобы эта политическая партия (...) была более демократической, основанной на ценностях, на демократических принципах, политической силой, основанной на дискуссиях", – заявил премьер в воскресенье интервью передаче 24/7 телеканала Lietuvos rytas.



Он отметил, что "в такую партию, какой она является сегодня, ему будет трудно вступить".



"Я считаю, что существенно должно измениться само видение, решимость, как мы поступаем, на что мы ориентируемся, какую риторику занимаем, как принимаем решения", – отметил С. Сквярнялис.



По его словам, ЛСКЗ нужна политическая стратегия, партия должна искать способы привлечения молодежи, избирателей в городах.



"Если такие изменения произойдут, то я точно буду активным участником этих изменений, не со стороны, а изнутри", – сказал премьер.



"Если нет, это не нужно, то следует искать другие альтернативы в политике", – добавил он.



На парламентских выборах в 2016 году С. Сквярнялис был внесен в список "аграриев" первым номером и назван кандидатом в премьеры, но в партию так и не вступал.



В этом году партия выдвинула премьера на президентских выборах, однако оставшийся третьим С. Сквярнялис не прошел во второй тур выборов.



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Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что для него неприемлемы условия премьера Саулюса Сквярнялиса относительно вступления в партию и что необходимости "спасать" ее нет.



Политик сказал, что путь для вступления в Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) С. Сквярнялису открыт, но добиваться изменений он мог бы после вступления в партию.



"Немного странно звучат условия. Мне не доводилось слышать, чтобы кто-то при вступлении в союз (...) начинал выдвигать условия загодя, это такой интересный жанр", – сказал Р. Карбаускис BNS.



"Я знаю, какие это условия, потому что С. Сквярнялис сказал во фракции: что партия должна изменить название, партия должна изменить ценности, должна стать открытой, то есть принимать всех, кто хочет, а не тех, кто соответствует нашим общим ценностям", – добавил он.



На вопрос, приемлемы ли для него такие условия, лидер "аграриев" ответил: "Нет, для меня нет, и я считаю, что для членов партии тоже нет".



"Тут пытаются сказать, что вы должны это сделать, тогда я, наверное, вступлю и кого-то спасу. Но вообще никого спасать не нужно, мы два с половиной года работали вместе", – сказал Р. Карбаускис. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, премьер, коалиция, Саулюс Сквярнялис, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС, срок полномочий География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии