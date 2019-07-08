Самый музыкальный фонтан Вильнюса 🔊 Воспроизвести







4 июля был открыт знаменитый фонтан у Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ). "Обзор" анонсировал это событие в предыдущем номере газеты.



Фонтан, напомним, открылся после реконструкции, длившейся год, хотя первоначально руководство театра оперы и балета заявляло, что работы будут завершены к концу 2018 года.



«Вильнюсцы давно ждали возрождения фонтана, который не действовал целые десятилетия, однако по-прежнему вызывая добрые воспоминания у многих. Надеюсь, что, поскольку обновлён не только фонтан, но и его окрестности, сквер, это место станет одним из самых любимых у горожан для проведения досуга, организации здесь различной деятельности», - говорит по этому поводу Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.











К открытию фонтана была приготовлена особая праздничная программа с угощениями бесплатным мороженым и другими десертами, а также замечательной музыкой – на большом экране демонстрировалась опера Р.Штрауса «Саломея» с Асмик Григорян в главной роли.



Здание Литовского национального театра оперы и балета спроектировано в советское время, в 1974 году, Эляной Нийоле Бучюте, родившейся в 1930 году. Получается, что в этом году у театра оперы и балета - юбилей, 55 лет со дня рождения. Но этот момент почему-то не стал поводом для повышенного интереса СМИ и театрального сообщества к истории ЛНОБТ.



Фоторепортаж Виктора Грецкаса, "Обзор", с открытия фонтана:



Фонтан, напомним, открылся после реконструкции, длившейся год, хотя первоначально руководство театра оперы и балета заявляло, что работы будут завершены к концу 2018 года.«Вильнюсцы давно ждали возрождения фонтана, который не действовал целые десятилетия, однако по-прежнему вызывая добрые воспоминания у многих. Надеюсь, что, поскольку обновлён не только фонтан, но и его окрестности, сквер, это место станет одним из самых любимых у горожан для проведения досуга, организации здесь различной деятельности», - говорит по этому поводу Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.К открытию фонтана была приготовлена особая праздничная программа с угощениями бесплатным мороженым и другими десертами, а также замечательной музыкой – на большом экране демонстрировалась опера Р.Штрауса «Саломея» с Асмик Григорян в главной роли.Здание Литовского национального театра оперы и балета спроектировано в советское время, в 1974 году, Эляной Нийоле Бучюте, родившейся в 1930 году. Получается, что в этом году у театра оперы и балета - юбилей, 55 лет со дня рождения. Но этот момент почему-то не стал поводом для повышенного интереса СМИ и театрального сообщества к истории ЛНОБТ. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литовский Национальный театр оперы и балета, фонтан География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 133 раза Комментарии