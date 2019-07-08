Лиха беда начало: Президенту Латвии пришлось дважды произносить клятву на инаугурации 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 2.0 / Ieva Ābele, Saeima



Новоизбранному президенту Латвии Эгилсу Левитсу во время инаугурации пришлось приносить присягу дважды, сообщает



Церемония на внеочередном заседании Сейма прошла в понедельник.



Во время того, как Левитс произносил клятву, он перепутал последнее слово: вместо sirdsapziņa — "совесть" — сказал apziņa — "сознание". Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила президента повторить текст присяги, чтобы он точно соответствовал Конституции.



Левитс был избран новым президентом Латвии на внеочередном заседании парламента 29 мая. Впервые голосование проходило в открытом режиме. Левитса поддержал 61 депутат.



После избрания латвийский лидер выступил за улучшение отношений с Россией. При этом он отметил, что политика в отношении Москвы должна быть в рамках общей политики Европейского союза.



Кроме того, Левитс заявлял, что первый визит в качестве президента Латвии он совершит в Эстонию, а затем в Литву. Новоизбранному президенту Латвии Эгилсу Левитсу во время инаугурации пришлось приносить присягу дважды, сообщает Sputnik Латвия Церемония на внеочередном заседании Сейма прошла в понедельник.Во время того, как Левитс произносил клятву, он перепутал последнее слово: вместо sirdsapziņa — "совесть" — сказал apziņa — "сознание". Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила президента повторить текст присяги, чтобы он точно соответствовал Конституции.Левитс был избран новым президентом Латвии на внеочередном заседании парламента 29 мая. Впервые голосование проходило в открытом режиме. Левитса поддержал 61 депутат.После избрания латвийский лидер выступил за улучшение отношений с Россией. При этом он отметил, что политика в отношении Москвы должна быть в рамках общей политики Европейского союза.Кроме того, Левитс заявлял, что первый визит в качестве президента Латвии он совершит в Эстонию, а затем в Литву. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, присяга, казус География: Латвия — статья прочитана 98 раз Комментарии