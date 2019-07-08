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Лиха беда начало: Президенту Латвии пришлось дважды произносить клятву на инаугурации
Новоизбранному президенту Латвии Эгилсу Левитсу во время инаугурации пришлось приносить присягу дважды, сообщает Sputnik Латвия.
Церемония на внеочередном заседании Сейма прошла в понедельник.
Во время того, как Левитс произносил клятву, он перепутал последнее слово: вместо sirdsapziņa — "совесть" — сказал apziņa — "сознание". Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила президента повторить текст присяги, чтобы он точно соответствовал Конституции.
Левитс был избран новым президентом Латвии на внеочередном заседании парламента 29 мая. Впервые голосование проходило в открытом режиме. Левитса поддержал 61 депутат.
После избрания латвийский лидер выступил за улучшение отношений с Россией. При этом он отметил, что политика в отношении Москвы должна быть в рамках общей политики Европейского союза.
Кроме того, Левитс заявлял, что первый визит в качестве президента Латвии он совершит в Эстонию, а затем в Литву.
lt.sputniknews.ru
География: Латвия
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