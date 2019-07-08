В России – саммит «GMIS-2019» и международная выставка «ИННОПРОМ» 🔊 Воспроизвести







В России в эти дни проходят два крупных международных мероприятия. 9–11 июля в Екатеринбурге проводится Глобальный саммит производства и индустриализации («GMIS-2019»). Параллельно с ним проводится международная выставка «ИННОПРОМ-2019».



Глобальный саммит «GMIS-2019» нацелен на поддержку целей устойчивого развития, поставленных ООН. На него планирую приехать более 2 тысяч человек из разных стран мира. Желание принять участие в саммите подтвердили высокопоставленные иностранные политики и министры, в том числе заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кинийоши, вице-президент Ирана по науке и технологиям Сурна Саттари, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухайль Мохаммед Фарадж аль-Мазруи, а также министры промышленности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Камбоджи, Киргизии. Также в мероприятиях саммита примет участие министр туризма Венеции Серджио Эмилио Бини. На «GMIS-2019» ожидается визит президента России Владимира Путина. Глобальный саммит «GMIS-2019» нацелен на поддержку целей устойчивого развития, поставленных ООН. На него планирую приехать более 2 тысяч человек из разных стран мира. Желание принять участие в саммите подтвердили высокопоставленные иностранные политики и министры, в том числе заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кинийоши, вице-президент Ирана по науке и технологиям Сурна Саттари, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухайль Мохаммед Фарадж аль-Мазруи, а также министры промышленности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Камбоджи, Киргизии. Также в мероприятиях саммита примет участие министр туризма Венеции Серджио Эмилио Бини. На «GMIS-2019» ожидается визит президента России Владимира Путина.



Призовой фонд конкурса составляет 1 миллиард рублей. Спонсорами конкурса стали инвесторы из России и Объединённых Арабских Эмиратов, в частности, фонд «Mubadala».



Первый саммит GMIS прошел в университете Сорбонны в Абу-Даби в марте 2017 года под патронатом наследного принца Абу-Даби, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В нем приняли участие 3 тыс. глав правительств, представителей бизнеса и гражданского общества, которые в течение трех дней обсуждали тренды в технологиях и инновациях. На второй саммит всех участников Петербургского международного экономического форума в 2018 году пригласил президент России Владимир Путин. Подробнее о мероприятии можно почитать



Параллельно с саммитом в Екатеринбурге проходит международная промышленно-технологическая выставка «ИННОПРОМ-2019».



Деловая программа выставки состоит из 12 тематических блоков и четырех международных промышленных форумов. Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий. Ключевым мероприятием деловой программы станет главная стратегическая сессия на тему "Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции", участие в которой руководители правительства России, а также ряд топ-менеджеров крупных международных компаний.



Мероприятия организуются Россией в сотрудничестве с Австрией, Германией, Турцией и Францией. Национальные экспозиции на выставке представят 14 стан: Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, Южно-Африканская Республика и Япония, которые привезут в Россию новейшие разработки международных промышленных компаний-лидеров в своих отраслях. Ожидается, что всего в мероприятиях Выставки примут участие представители более 80 государств мира. В рамках саммита «GMIS-2019» пройдет конкурс промышленных стартапов. В качестве приоритетных направлений конкурса определены нейротехнологии и искусственный интеллект, большие данные, квантовые технологии, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность, системы распределенного реестра, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, новые производственные технологии.Призовой фонд конкурса составляет 1 миллиард рублей. Спонсорами конкурса стали инвесторы из России и Объединённых Арабских Эмиратов, в частности, фонд «Mubadala».Первый саммит GMIS прошел в университете Сорбонны в Абу-Даби в марте 2017 года под патронатом наследного принца Абу-Даби, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В нем приняли участие 3 тыс. глав правительств, представителей бизнеса и гражданского общества, которые в течение трех дней обсуждали тренды в технологиях и инновациях. На второй саммит всех участников Петербургского международного экономического форума в 2018 году пригласил президент России Владимир Путин. Подробнее о мероприятии можно почитать здесь ==>>. Параллельно с саммитом в Екатеринбурге проходит международная промышленно-технологическая выставка «ИННОПРОМ-2019».Деловая программа выставки состоит из 12 тематических блоков и четырех международных промышленных форумов. Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий. Ключевым мероприятием деловой программы станет главная стратегическая сессия на тему "Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции", участие в которой руководители правительства России, а также ряд топ-менеджеров крупных международных компаний.Мероприятия организуются Россией в сотрудничестве с Австрией, Германией, Турцией и Францией. Национальные экспозиции на выставке представят 14 стан: Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, Южно-Африканская Республика и Япония, которые привезут в Россию новейшие разработки международных промышленных компаний-лидеров в своих отраслях. Ожидается, что всего в мероприятиях Выставки примут участие представители более 80 государств мира. Пятрас ТАРАШКЯВИЧЮС , специально для «Обзора» Категории: политика, в России Ключевые слова: саммит «GMIS-2019», выставка «ИННОПРОМ» География: Россия, Екатеринбург — статья прочитана 158 раз Комментарии