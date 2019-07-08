Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске дополнено 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото



Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске, сообщает



Украниский лидер уточнил, что в саммите должны принимать участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангеля Меркель.



Тема, которую хотят обсудить киевские власти, заявлена как "Чей Крым и кого нет в Донбассе".



«А теперь хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: «Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский.



Видео с его обращением опубликовано на странице в Facebook. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске, сообщает РИА Новости Украниский лидер уточнил, что в саммите должны принимать участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангеля Меркель.Тема, которую хотят обсудить киевские власти, заявлена как "Чей Крым и кого нет в Донбассе".«А теперь хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: «Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский.Видео с его обращением опубликовано на странице в Facebook. «Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон», — добавил украинский лидер.



При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается ни от каких дипломатических форматов.



«Мы предлагаем поговорить», — сказал Зеленский.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет готова улучшить отношения и начать конструктивный диалог с Киевом после того, как новый лидер страны Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. Российский лидер отметил, что украинцы ожидают от Зеленского конкретных шагов по достижению мира в Донбассе, а также решения других внутренних вопросов, в том числе определения статусов русского и украинского языков и недопущения «разгула неофашизма».



В июне на ПМЭФ Путин заявил, что не отказывался от встречи с Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах не поступало.



Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, оценивая вероятность встречи Путина и Зеленского, заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного.



Инициатива президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Минске для обсуждения ситуации в Донбассе будет рассмотрена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается», — цитирует Пескова РИА Новости.



Он напомнил, что Вашингтон, который Зеленский также приглашает на встречу, не является участником нормандского формата.



«Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — сказал Песков. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Минск, Путин, встреча, Зеленский География: Украина — статья прочитана 196 раз Комментарии