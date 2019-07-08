Клайпедский терминал СПГ ставит рекорды 🔊 Воспроизвести



В июне показатели деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) достигли рекордных высот – было регазифицировано и передано в систему передачи газа около 2,4 тераватт часов газа – почти на 200% больше, чем в июне прошлого года (0,8 ТВт·ч).



В июне терминал СПГ регазифицирвал в 1,5 раза больше газа, чем его объем, потребленный в Литве, кроме того, импортированное количество СПГ приблизительно соответствовало его потреблению в трех Балтийских странах, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta.



"Спрос на мощности терминала продолжает увеличивать благоприятная ситуация на международных рынках. Уже несколько месяцев цена на регазифицированный СПГ конкурирует с газом, импортируемым по трубопроводам, поэтому импортеры, которые могут закупать у множества источников, пользуются возможностью сделать это дешевле. В июне был достигнут пик использования терминала, и это обусловило значительно выросшие показатели регазификации", – отметил в пресс-релизе Klaipedos nafta глава службы СПГ компании Арунас Молис. В июне показатели деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) достигли рекордных высот – было регазифицировано и передано в систему передачи газа около 2,4 тераватт часов газа – почти на 200% больше, чем в июне прошлого года (0,8 ТВт·ч).В июне терминал СПГ регазифицирвал в 1,5 раза больше газа, чем его объем, потребленный в Литве, кроме того, импортированное количество СПГ приблизительно соответствовало его потреблению в трех Балтийских странах, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta."Спрос на мощности терминала продолжает увеличивать благоприятная ситуация на международных рынках. Уже несколько месяцев цена на регазифицированный СПГ конкурирует с газом, импортируемым по трубопроводам, поэтому импортеры, которые могут закупать у множества источников, пользуются возможностью сделать это дешевле. В июне был достигнут пик использования терминала, и это обусловило значительно выросшие показатели регазификации", – отметил в пресс-релизе Klaipedos nafta глава службы СПГ компании Арунас Молис. 96% газа, импортированного в Литву в июне, составил газ, ввезенный через терминал СПГ. Основная его часть – почти 91% – была доставлена из Норвегии.



Часть июньского СПГ была направлена в хранилище в латвийском Инчукалнсе, а также латвийским и эстонским потребителям - в этом направлении было поставлено 0,97 ТВт·ч газа – около 40% регазифицированных объемов в июне.



В июне терминал принял два крупных газовоза, которые доставили 278 тыс. кубометров СПГ, и три малых газовоза с 28,5 тыс. кубометров СПГ. С начала этого года Клайпедский терминал СПГ принял 23 газовоза.



В этом году терминалом СПГ пользуются три компании: крупнейший в Литве потребитель газа – производитель удобрений Achema, дочернее предприятие Lietuvos energija Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.



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В минувшие выходные в Клайпеду прибыло крупнейшее в мире судно транспортировки и бункеровки сжиженного природного газа (СПГ) Kairos.



В понедельник судно Kairos, прибывшее в пятый раз в Клайпеду, выполняет операцию перевалки СПГ с Клайпедского терминала на находящуюся у ворот порта распределительную станцию СПГ, сообщил BNS оператор терминала – компания Klaipedos nafta.



"Возможность бункеровки судов, работающих на СПГ, погрузки небольших грузов СПГ на суда и автоцистерны обеспечивает всестороннюю цепочку логистики СПГ во всем регионе", – говорится в пресс-релизе компании.



Впервые Kairos прибыло в Клайпедский порт в начале января этого года, до июля оно заходило в порт в целом 4 раза – два раза в январе, в феврале и в мае.



Судно бункеровки принадлежит совместной компании группы Babcock International Group и Bernhard Schulte, которая называется Babcock Schulte Energy (BSE), его арендует Klaipedos nafta вместе с германской компанией Nauticor.



Контролируемая государством литовская компания Klaipedos nafta продает 10 % акций Blue LNG, которая управляет и арендует судном Kairos – они продаются другому акционеру компании -германской Nauticor. Эти акции сменят владельца 30 сентября. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, содержание, объемы География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии