Главная >> Новости >> экономика, в Европе >> В связи с ремонтом газопровода в Белоруссии, остановлены поставки газа в Литву

В связи с ремонтом газопровода в Белоруссии, остановлены поставки газа в Литву



В понедельник Беларусь начала ремонт магистрального газопровода на своей территории, поэтому были остановлены поставки газа по трубопроводу в направлении Литвы.

Работы на точке впуска газа в Котловке, что на литовско-белорусской границе, продлятся три недели – до 28 июля.

"В этот период газ в Литву будет поставляться из двух источников – с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и из России через Латвию", – сообщили BNS в литовской компании Amber Grid, занимающейся распределением газа.

По словам руководителя компании по вопросам коммуникации Лауры Шябекене, ремонтные работы в Белоруссии планировались заранее, поскольку во время диагностики были обнаружены проблемы. По ее словам, газ в Калининградскую область РФ сейчас поставляется через Латвию.

Магистральный газопровод Минск-Вильнюс "Газпром трансгаз Беларусь" ремонтировала и в 2018 году, и летом 2018 года, сообщили белорусские СМИ.

На Клайпедском терминале СПГ, который обеспечивает почти всю потребность Литвы в газе, в июле планируется принять 4 газовоза: 2 больших и 2 маленьких, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta.

В июне Клайпедский терминал СПГ регазифицирвал в 1,5 раза больше газа, чем его объем, потребленный в Литве, кроме того, импортированное количество СПГ приблизительно соответствовало его потреблению в трех Балтийских странах. Это составило 96% импортированного в страну газа.
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: газопровод, Беларусь, ремонт, остановка
География: Литва
статья прочитана 82 раза
добавлена сегодня, 8 июля, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка