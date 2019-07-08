Лучшая реклама сезона 🔊 Воспроизвести Фото: rfs.ru







В минувшую субботу в интереснейшем и на удивление результативном матче за Суперкубок России футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» и завоевали трофей, который железнодорожники не выигрывали с 2005 года.



Счёт уже на 6-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, на что «Зенит» ответил двумя мячами Сердар Азмун (45, 52). После того, как главный тренер питерской команды Сергей Семак начал делать замены, дабы укрепить оборону в ожидании финального свистка полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дважды точно уложил мяч в сетку «Зенита» (78-я и 81-я минуты).



В компенсированное уже время матча за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.



Футбольное сообщество России единодушно признало этот поединок лучшей рекламой начинающегося вскоре российского футбольного первенства.



В первом туре нового сезона в чемпионате Российской Премьер-лиги 12-15 июля встречаются: «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург) – «Уфа», «Спартак» Москва) – «Сочи», «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Оренбург», «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Тамбов», «Ахмат» (Грозный) – «Краснодар», «Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань). Счёт уже на 6-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, на что «Зенит» ответил двумя мячами Сердар Азмун (45, 52). После того, как главный тренер питерской команды Сергей Семак начал делать замены, дабы укрепить оборону в ожидании финального свистка полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дважды точно уложил мяч в сетку «Зенита» (78-я и 81-я минуты).В компенсированное уже время матча за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.Футбольное сообщество России единодушно признало этот поединок лучшей рекламой начинающегося вскоре российского футбольного первенства. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, суперкубок, "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 133 раза Комментарии