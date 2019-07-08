Испания вновь на вершине 🔊 Воспроизвести Фото: www.fiba.basketball







Баскетболистки Испании смогли повторить свой успех двухгодичной давности и вновь стать чемпионками Европы.



Повторением был и состав финалистов в этот раз: сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в финал Евробаскета. Трижды до этого француженки оставались с «серебром». И в четвёртый раз – то же самое.



Любопытно, но накануне полуфинального матча Франция – Великобритания букмекеры и многие специалисты отдавали предпочтение не закалённым в финальных матчах француженкам, а главной сенсации турнира - сборной Великобритании, никогда до этого не забиравшейся так высоко.



Француженки в итоге доказали своё превосходство, но и британские баскетболистки показали, что их нынешний успех вовсе не случаен. Повторением был и состав финалистов в этот раз: сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в финал Евробаскета. Трижды до этого француженки оставались с «серебром». И в четвёртый раз – то же самое.Любопытно, но накануне полуфинального матча Франция – Великобритания букмекеры и многие специалисты отдавали предпочтение не закалённым в финальных матчах француженкам, а главной сенсации турнира - сборной Великобритании, никогда до этого не забиравшейся так высоко.Француженки в итоге доказали своё превосходство, но и британские баскетболистки показали, что их нынешний успех вовсе не случаен.



В этом микротурнире удача улыбнулась сборным Швеции и Бельгии, получившим в награду олимпийскую надежду в виде возможности попытать счастья в предолимпийском отборе.



Фото: www.fiba.basketball







Чемпионат Европы среди женщин. Греция



Четвертьфинал



Венгрия – Великобритания – 59:62 (13:15, 9:17, 16:16, 21:24),



Испания – Россия – 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9),



Франция – Бельгия – 84:80 ОТ (27:16, 8:16, 19:22, 14:14, 16:12),



Сербия – Швеция – 87:49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16).



Матчи за 5-6 места



Россия – Швеция – 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14),



Бельгия – Венгрия – 72:56 (12:17, 27:8, 18:12, 15:19).



Полуфинал



Франция – Великобритания – 63:56 (12:16, 22:18, 18:12, 11:10),



Испания – Сербия – 71:66 (21:11, 16:19, 21:20, 13:16).



Матч за 3-е место



Сербия – Великобритания – 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16).







Финал



Испания – Франция – 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10).



По итогам Евробаскета-2019, как уже «Обзор» отмечал в предыдущем номере, первая шестёрка получала путёвки на предолимпийский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020. Поэтому для команд, проигравших в четвертьфинале, было за что бороться.В этом микротурнире удача улыбнулась сборным Швеции и Бельгии, получившим в награду олимпийскую надежду в виде возможности попытать счастья в предолимпийском отборе.Венгрия – Великобритания – 59:62 (13:15, 9:17, 16:16, 21:24),Испания – Россия – 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9),Франция – Бельгия – 84:80 ОТ (27:16, 8:16, 19:22, 14:14, 16:12),Сербия – Швеция – 87:49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16).Россия – Швеция – 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14),Бельгия – Венгрия – 72:56 (12:17, 27:8, 18:12, 15:19).Франция – Великобритания – 63:56 (12:16, 22:18, 18:12, 11:10),Испания – Сербия – 71:66 (21:11, 16:19, 21:20, 13:16).Сербия – Великобритания – 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16).Испания – Франция – 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Греция, Результаты, Франция, Испания, чемпионат Европы среди женщин — статья прочитана 101 раз Комментарии