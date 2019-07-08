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Испания вновь на вершине

Фото: www.fiba.basketball




Баскетболистки Испании смогли повторить свой успех двухгодичной давности и вновь стать чемпионками Европы.

Повторением был и состав финалистов в этот раз: сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в финал Евробаскета. Трижды до этого француженки оставались с «серебром». И в четвёртый раз – то же самое.

Любопытно, но накануне полуфинального матча Франция – Великобритания букмекеры и многие специалисты отдавали предпочтение не закалённым в финальных матчах француженкам, а главной сенсации турнира - сборной Великобритании, никогда до этого не забиравшейся так высоко.

Француженки в итоге доказали своё превосходство, но и британские баскетболистки показали, что их нынешний успех вовсе не случаен.
По итогам Евробаскета-2019, как уже «Обзор» отмечал в предыдущем номере, первая шестёрка получала путёвки на предолимпийский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020. Поэтому для команд, проигравших в четвертьфинале, было за что бороться.

В этом микротурнире удача улыбнулась сборным Швеции и Бельгии, получившим в награду олимпийскую надежду в виде возможности попытать счастья в предолимпийском отборе.

Фото: www.fiba.basketball




Чемпионат Европы среди женщин. Греция

Четвертьфинал

Венгрия – Великобритания – 59:62 (13:15, 9:17, 16:16, 21:24),

Испания – Россия – 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9),

Франция – Бельгия – 84:80 ОТ (27:16, 8:16, 19:22, 14:14, 16:12),

Сербия – Швеция – 87:49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16).

Матчи за 5-6 места

Россия – Швеция – 52:57 (10:12, 16:15, 13:16, 13:14),

Бельгия – Венгрия – 72:56 (12:17, 27:8, 18:12, 15:19).

Полуфинал

Франция – Великобритания – 63:56 (12:16, 22:18, 18:12, 11:10),

Испания – Сербия – 71:66 (21:11, 16:19, 21:20, 13:16).

Матч за 3-е место


Сербия – Великобритания – 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16).



Финал

Испания – Франция – 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10).

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Греция, Результаты, Франция, Испания, чемпионат Европы среди женщин
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добавлена сегодня, 8 июля, 13:20

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