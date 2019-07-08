Литва увеличивает свой вклад в операцию в Ираке, направила связистов 🔊 Воспроизвести Войска НАТО в Ираке



В воскресенье Литва направила семь военных связистов в Ирак.



Таким образом, вклад страны в международные миссии на Ближнем Востоке увеличился почти в два раза.



Военные будут выполнять задачи в рамках международной операции НАТО в Ираке, подтвердили BNS в министерстве обороны.



Учрежденная в прошлом году операция призвана обучать иракские силы безопасности и и обороны.



Литовские военные в течение полугода будут работать в составе Батальона связи НАТО, причисленного к Силам быстрого реагирования Альянса.



Направленные в Ирак военные входят в Модуль передислоцируемой связи и информационных систем. Это подразделение за последние годы пять раз отправлялось в операцию в Афганистан, четыре ротации служило в миссии воздушной обороны НАТО "Активный заслон" и один раз в операции международных сил в Косове.



С начала операции НАТО в Ираке служат два литовских военных, которые дислоцируются в штабе операции в Багдаде.



В другой операции в Ираке "Врожденная решимость", под командованием США, служат шесть литовских военных, дислоцированных на военной базе в Аль-Асаде.



Военные инструктора работают с иракскими подразделениями, организуют базовые курсы для пехотинцев.



При содействии союзников иракские силы завершают ликвидацию остатков радикальной группировки "Исламское государство" в этой стране. В воскресенье Литва направила семь военных связистов в Ирак.Таким образом, вклад страны в международные миссии на Ближнем Востоке увеличился почти в два раза.Военные будут выполнять задачи в рамках международной операции НАТО в Ираке, подтвердили BNS в министерстве обороны.Учрежденная в прошлом году операция призвана обучать иракские силы безопасности и и обороны.Литовские военные в течение полугода будут работать в составе Батальона связи НАТО, причисленного к Силам быстрого реагирования Альянса.Направленные в Ирак военные входят в Модуль передислоцируемой связи и информационных систем. Это подразделение за последние годы пять раз отправлялось в операцию в Афганистан, четыре ротации служило в миссии воздушной обороны НАТО "Активный заслон" и один раз в операции международных сил в Косове.С начала операции НАТО в Ираке служат два литовских военных, которые дислоцируются в штабе операции в Багдаде.В другой операции в Ираке "Врожденная решимость", под командованием США, служат шесть литовских военных, дислоцированных на военной базе в Аль-Асаде.Военные инструктора работают с иракскими подразделениями, организуют базовые курсы для пехотинцев.При содействии союзников иракские силы завершают ликвидацию остатков радикальной группировки "Исламское государство" в этой стране. BNS Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: нато, Ирак, военные География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии