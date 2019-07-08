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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва увеличивает свой вклад в операцию в Ираке, направила связистов
В воскресенье Литва направила семь военных связистов в Ирак.
Таким образом, вклад страны в международные миссии на Ближнем Востоке увеличился почти в два раза.
Военные будут выполнять задачи в рамках международной операции НАТО в Ираке, подтвердили BNS в министерстве обороны.
Учрежденная в прошлом году операция призвана обучать иракские силы безопасности и и обороны.
Литовские военные в течение полугода будут работать в составе Батальона связи НАТО, причисленного к Силам быстрого реагирования Альянса.
Направленные в Ирак военные входят в Модуль передислоцируемой связи и информационных систем. Это подразделение за последние годы пять раз отправлялось в операцию в Афганистан, четыре ротации служило в миссии воздушной обороны НАТО "Активный заслон" и один раз в операции международных сил в Косове.
С начала операции НАТО в Ираке служат два литовских военных, которые дислоцируются в штабе операции в Багдаде.
В другой операции в Ираке "Врожденная решимость", под командованием США, служат шесть литовских военных, дислоцированных на военной базе в Аль-Асаде.
Военные инструктора работают с иракскими подразделениями, организуют базовые курсы для пехотинцев.
При содействии союзников иракские силы завершают ликвидацию остатков радикальной группировки "Исламское государство" в этой стране.
Категории: в мире, чп и криминал, политика
География: Литва
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