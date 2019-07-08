Смотр ближайшего резерва 🔊 Воспроизвести Фото: www.fiba.basketball







В греческом городе Ираклион прошёл чемпионат мира по баскетболу среди юношей не старше 19 лет (U19).



Регламент турнира был довольно своеобразным: сначала команды сыграли в один круг на групповом этапе, всего же было четыре группы.



После этого наступило время плей-офф, куда попали …все команды. Но на этом этапе сыграли они там уже по привычному «перекрестному» принципу – победитель одной группы играет со слабейшей командой из другой группы и т.д.



Сборная Литвы попала в группу «А», где вначале выиграла у Сенегала - 76:52 (18:12, 18:18, 27:8, 13:14), затем проиграла фавориту турнира - сборной США - 84:102 (16:28, 25:23, 19:25, 24:26), после чего уступила ещё и сборной Новой Зеландии – 75:77 (21:18, 20:21, 15:21, 17:19). После этого наступило время плей-офф, куда попали …все команды. Но на этом этапе сыграли они там уже по привычному «перекрестному» принципу – победитель одной группы играет со слабейшей командой из другой группы и т.д.Сборная Литвы попала в группу «А», где вначале выиграла у Сенегала - 76:52 (18:12, 18:18, 27:8, 13:14), затем проиграла фавориту турнира - сборной США - 84:102 (16:28, 25:23, 19:25, 24:26), после чего уступила ещё и сборной Новой Зеландии – 75:77 (21:18, 20:21, 15:21, 17:19). По результатам группового этапа турнирная таблица в группе «А» выглядела так: 1. США – 3 победы, 2. Новая Зеландии – 2, 3. Литва – 1, 4. Сенегал – 0.



В группе «В» команды расположились следующим образом: 1. Канада – 2 победы, 2. Австралия – 2, 3, Мали – 2, Латвия – 0.



В группе «С» итоговый расклад был таким: 1. Аргентина – 3, 2. Россия – 2, 3. Греция – 1, 4. Филиппины – 0.



В группе «D» сильнее всех была сборная Сербии – 3 победы, за ней расположились Франция – 2 победы, Китай – 1, Пуэрто-Рико – 0.



В одной шестнадцатой финала литовская команда обыграла сборную Австралии со счётом 91:74 (20:11, 13:10, 23:28, 35:25).







В четвертьфинале наши юниоры во главе с Гедиминасом Петраускасом после войны нервов в овер-тайме одолели чемпионов Европы сборную Сербии со счётом 92:85 (28:20, 11:19, 22:21, 16:17, 15:8).



Сербы до этого на этом турнире не потерпели ни одного поражения.



В полуфинале литовским баскетболистам вновь пришлось сойтись со сборной США, разгромившей в четвертьфинале сборную Россию - 95:80 (19:10, 32:17, 17:30, 27:23).







В полуфинальном матче сборная США разгромила сборную Литвы со счётом 102:67 (25:14, 19:18, 31:16, 27:19).



Победа американцев была ожидаемой, а вот имя их будущего соперника в финале стало настоящей сенсацией.



В другом полуфинале совершенно неожиданно победу одержали юноши из Мали, одолевшие сборную Франции со счётом 76:73 (13:19, 26:14, 22:22, 15:18).



В споре за пятое место сильнее оказались юные россияне, выигравшие у сборной Пуэрто-Рико со счётом 77:74 (17:26, 20:9, 23:18, 17:21).



В матче за третье место литовская команда проиграла французам – 68:73 (13:18, 10:16, 23:15, 22:24).



«Золото» турнира досталось юниорам США, уверенно одолевших за счёт ударного отрезка в третьей четверти баскетболистов Мали – 93:79 (20:22, 22:18, 31:15, 20:24).







Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Греция, чемпионат мира по баскетболу, U19, среди юношей, не старше 19 лет — статья прочитана 120 раз Комментарии