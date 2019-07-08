«Jump Vilnius» возвращается! 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсе во второй раз пройдёт летний фестиваль по прыжкам «Jump Vilnius». Он состоится 14 июля на проспекте Гедеминаса.



«Jump Vilnius» – летний праздник спорта, погружение в атмосферу бесшабашного веселья для жителей и гостей, молодёжи, семей, спортсменов и активных членов общества, в рамках которого выступают и дают профессиональный мастер-класс лучшие спортсмены нашей страны.



Непосредственно на проспекте будут сформированы различные секторы спортивных мероприятий, в которых будут выступать как профессиональные, так и молодые спортсмены. Гости мероприятия также смогут опробовать разные состязания - бег, прыжки в длину и в высоту, и др.



«Jump Vilnius» - это праздник активного отдыха, цель которого не только внести свой вклад в создание оживлённого, активного города, но и побудить людей участвовать в спортивных мероприятиях, ознакомиться с легкой атлетикой и поделиться своей энергией», - сказала посол мероприятия, литовская рекордсменка по прыжкам в высоту Аушрине Палшите. «Jump Vilnius» – летний праздник спорта, погружение в атмосферу бесшабашного веселья для жителей и гостей, молодёжи, семей, спортсменов и активных членов общества, в рамках которого выступают и дают профессиональный мастер-класс лучшие спортсмены нашей страны.Непосредственно на проспекте будут сформированы различные секторы спортивных мероприятий, в которых будут выступать как профессиональные, так и молодые спортсмены. Гости мероприятия также смогут опробовать разные состязания - бег, прыжки в длину и в высоту, и др.«Jump Vilnius» - это праздник активного отдыха, цель которого не только внести свой вклад в создание оживлённого, активного города, но и побудить людей участвовать в спортивных мероприятиях, ознакомиться с легкой атлетикой и поделиться своей энергией», - сказала посол мероприятия, литовская рекордсменка по прыжкам в высоту Аушрине Палшите.











Юных участников мероприятия также порадуют специальные новинки. Если в прошлом году они резвились на 50-метровом батуте, то в этом году они получат возможность попрыгать уже на уже 100-метровом батуте.



На площади Кудиркос молодёжь сможет познакомиться с пятью различными видами соревнований по лёгкой атлетике и опробовать их. Здесь их будут ждать тренеры, соревнования и, конечно же, призы.



Все мероприятия в «Jump Vilnius» являются бесплатными. Партнёры - сеть магазинов «Sportland», Федерация лёгкой атлетики Литвы, предприятие «Sveikas miestas» и Вильнюсское самоуправление.



Следите за нашими новостями и будьте в центре всех масштабных и захватывающих мероприятий!



Фото: "Sveikas miestas"



Как и в прошлом году, у посетителей «Jump Vilnius» будет исключительная возможность проверить свою смелость, спрыгнув с высоты в пять метров или приняв участие в активных тренировках на батутах.Юных участников мероприятия также порадуют специальные новинки. Если в прошлом году они резвились на 50-метровом батуте, то в этом году они получат возможность попрыгать уже на уже 100-метровом батуте.На площади Кудиркос молодёжь сможет познакомиться с пятью различными видами соревнований по лёгкой атлетике и опробовать их. Здесь их будут ждать тренеры, соревнования и, конечно же, призы.Все мероприятия в «Jump Vilnius» являются бесплатными. Партнёры - сеть магазинов «Sportland», Федерация лёгкой атлетики Литвы, предприятие «Sveikas miestas» и Вильнюсское самоуправление.Следите за нашими новостями и будьте в центре всех масштабных и захватывающих мероприятий! Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, спорт, в странах Балтии Ключевые слова: «Jump Vilnius» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 153 раза Комментарии