Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства 🔊 Воспроизвести



Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства. Об этом сообщает



Как отмечается, 44% американцев одобряют работу главы государства, что на два пункта выше по сравнению с началом его президентства.



В то же время, он остается в целом непопулярным по личным и профессиональным качествам, что свидетельствует о его уязвимом положении на президентских выборах 2020 года.



Так, уточняется, что 53% опрошенных недовольны деятельностью Трампа.



Кроме того, согласно опросу, 51% респондентов одобряют деятельность американского лидера в области экономики. Что касается других сфер, то там поддержка Трампа ниже: от 42% в налоговом вопросе до 29% в сфере глобального потепления.



В конце концов, 39% считают, что Трампу нужно объявить импичмент. Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства. Об этом сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на ABC News.Как отмечается, 44% американцев одобряют работу главы государства, что на два пункта выше по сравнению с началом его президентства.В то же время, он остается в целом непопулярным по личным и профессиональным качествам, что свидетельствует о его уязвимом положении на президентских выборах 2020 года.Так, уточняется, что 53% опрошенных недовольны деятельностью Трампа.Кроме того, согласно опросу, 51% респондентов одобряют деятельность американского лидера в области экономики. Что касается других сфер, то там поддержка Трампа ниже: от 42% в налоговом вопросе до 29% в сфере глобального потепления.В конце концов, 39% считают, что Трампу нужно объявить импичмент. gazeta.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: соцопрос, Трамп, рейтинги — статья прочитана 189 раз Комментарии