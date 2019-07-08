|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства
Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства. Об этом сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на ABC News.
Как отмечается, 44% американцев одобряют работу главы государства, что на два пункта выше по сравнению с началом его президентства.
В то же время, он остается в целом непопулярным по личным и профессиональным качествам, что свидетельствует о его уязвимом положении на президентских выборах 2020 года.
Так, уточняется, что 53% опрошенных недовольны деятельностью Трампа.
Кроме того, согласно опросу, 51% респондентов одобряют деятельность американского лидера в области экономики. Что касается других сфер, то там поддержка Трампа ниже: от 42% в налоговом вопросе до 29% в сфере глобального потепления.
В конце концов, 39% считают, что Трампу нужно объявить импичмент.
gazeta.ru
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|