На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная Новая демократия 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Костис Нтантамис Парламентские выборы в Греции. 7 июля 2019



На досрочных парламентских выборах в Греции оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса набирает 39,78% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте, сообщает



Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА действующего премьера Алексиса Ципраса набирает 31,56% голосов и получает 86 мест в парламенте.



За партию Мицотакиса проголосовали 2,041 миллиона избирателей из 9,9 миллиона зарегистрированных в списках, за партию Ципраса – 1,619 миллиона, разница составляет 442 тысячи голосов. На досрочных парламентских выборах в Греции оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса набирает 39,78% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте, сообщает РИА Новости . Такие данные после обработки 90% бюллетеней публикует МВД.Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА действующего премьера Алексиса Ципраса набирает 31,56% голосов и получает 86 мест в парламенте.За партию Мицотакиса проголосовали 2,041 миллиона избирателей из 9,9 миллиона зарегистрированных в списках, за партию Ципраса – 1,619 миллиона, разница составляет 442 тысячи голосов. Движение перемен КИНАЛ получает 7,96% и 22 места, Компартия Греции – 5,34% и 15 мест, ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса – 3,74% и 10 мест, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса 3,47% и девять мест.



Ультраправая партия "Хриси авги" не проходит в парламент – у нее 2,95% голосов при трехпроцентном барьере. На прошлых парламентских выборах у нее было 6,99% голосов и 18 депутатских мандатов.



Явка, по предварительным данным, составила 57,84%.



На выборах в сентябре 2015 года при явке 56,16% у "Новой демократии" было 28,09% голосов и 75 мест в парламенте, у СИРИЗА – 35,46% голосов и 145 мест.



Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой, в понедельник он передаст Мицотакису дела. РИА Новости Категории: в Европе, политика, общество Ключевые слова: парламент, выборы, Греция — статья прочитана 176 раз Комментарии