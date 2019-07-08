В Литве новое правящее большинство раскрыло подробности будущих реформ 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga



В пятницу соглашение подписали представители четырех партий. В Литве новая правящая коалиция раскрыла подробности будущих реформ, сообщает



Коалиционное соглашение было подписано в пятницу. В правящее большинство вошли партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ), Социал-демократическая трудовая партия Литвы, партии "Порядок и справедливость" и "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС).



В документе говорится, что правящая коалиция должна подготовить налоговую реформу уже осенью. Изменения должны быть внесены в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. В пятницу соглашение подписали представители четырех партий. В Литве новая правящая коалиция раскрыла подробности будущих реформ, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на LRT.Коалиционное соглашение было подписано в пятницу. В правящее большинство вошли партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ), Социал-демократическая трудовая партия Литвы, партии "Порядок и справедливость" и "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС).В документе говорится, что правящая коалиция должна подготовить налоговую реформу уже осенью. Изменения должны быть внесены в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. В области борьбы с коррупцией планируется закрепить судейских заседателей, усилить власть самоуправления, увеличив объемы прямых денежных средств и сократив препятствия в процессе легитимации прямых выборов старейшин.



В плане предусмотрено улучшение региональной инфраструктуры. Так, начиная с 2020 года, финансирование муниципалитетов должно увеличиться – средства пойдут на ремонт, развитие и содержание местных дорог.



Было также решено не отказываться от переноса Министерства сельского хозяйства Литвы в Каунас.



Культура, образование, здравоохранение



Партнеры по коалиционному соглашению согласились скорректировать текущую правительственную программу. В области культуры, образования и здравоохранения планируется увеличить финансирование культурных центров и неформального образования в регионах, а также детской занятости.



Предполагается, что с 1 января 2020 года будет введено бесплатное питание для детей дошкольного возраста.



Также с 2020 года обучение по программам бакалавриата будет бесплатным, планируется реформа профессионально-технического училища.



В сфере здравоохранения тоже ожидаются перемены. Ожидается, что цены на услуги будут снижены, а очереди в медицинских учреждениях сократятся.



Кроме того, для пожилых людей, достигших возраста 75 лет и старше, цены на лекарства будут компенсированы на 100 процентов. На это пойдут средства из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.



Ожидается, что в 2020 средняя заработная плата составит 1380 евро (брутто). Также увеличатся "детские" деньги"– с 1 января 2020 года размер пособия составит 70 евро. Многодетным семьям, а также тем, чей средний доход на человека в месяц составляет менее двух социальных выплат государства (VRP), будут выплачена надбавка к пособию в размере 30 евро.



Партнеры по коалиции договорились увеличить к 2020 году единовременное пособие для беременных женщин с 76 до 250 евро.



Охрана окружающей среды



В области охраны окружающей среды обещано обеспечить достаточное финансирование мер по повышению энергоэффективности таким образом, чтобы последовательно увеличивать количество модернизированных многоквартирных домов и тех домов, в которых была выполнена небольшая реконструкция.



Также партнеры по коалиции согласились расширить депозитную систему сбора упаковки на тару из под вина и других крепких напитков.



Отмечается, что члены новой правящей коалиции обязались принять меры по сокращению вырубки лесов, а также обеспечить подготовку национальной энергетической программы.



Налоговая политика



В области налоговой политики и государственного управления обещано ускорить и упростить возврат переплаты по НДС без замораживания денег налогоплательщиков.



"Среди прочего, введут дополнительный тариф подоходного налога для физических лиц, чтобы сделать налоговую систему еще более прогрессивной: с 2020 года ежегодные доходы, связанные с трудовыми отношениями, от 84 средних зарплат до 120 средних зарплат будет облагаться налогом в 27 процентов, более 120 средних зарплат – в 32 процента", - пишет LRT.



Новое правящее большинство в Литве



Переговоры о создании новой коалиции начались практически сразу после выборов президента Литвы в конце мая. В пятницу четыре партии Сейма Литвы подписали коалиционное соглашение.



Большинство портфелей министров остаются за "крестьянами" — министерства социальной защиты и труда, экономики и инноваций и здравоохранения.



"Порядок и справедливость" вместе со СКЗЛ будут отвечать за Министерство культуры. Также они получили Министерство обороны. По словам председателя партии Ремигиюса Жемайтайтиса, главой ведомства будет назначен член Сейма, однако он не раскрыл его имени.



Трудовики получили портфель главы МИД. Лидер СДТПЛ Гедиминас Киркилас сказал, что Линас Линкявичюс останется на своей должности, а министр сельского хозяйства будет переизбран.



Если нынешнему спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису вынесут вотум недоверия, его пост получит представитель от Социал-демократической трудовой партии.



Ранее "трудовики" требовали отставки Пранцкетиса, так как согласно заключенному меморандуму пост спикера Сейма отходит им. Однако сам председатель не собирается уходить.



Пранцкетис не раз подчеркивал, что освободит должность только в том случае, если так решат депутаты путем голосования по вотуму недоверия. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, реформы, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС — статья прочитана 167 раз Комментарии