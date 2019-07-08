На Украине задумались над освоением Арктики 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Ковалев Горы острова Западный Шпицберген. Архивное фото



В Киеве заинтересовались арктической темой. Такое заявление сделал посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет



"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.



По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.



В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.



"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина. В Киеве заинтересовались арктической темой. Такое заявление сделал посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет РИА Новости со ссылкой на газету High North News."Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики."Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: планы, Арктика, освоение География: Украина — статья прочитана 147 раз Комментарии