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На Украине задумались над освоением Арктики
В Киеве заинтересовались арктической темой. Такое заявление сделал посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет РИА Новости со ссылкой на газету High North News.
"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.
По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина.
РИА Новости
География: Украина
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