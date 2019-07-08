Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> На Украине задумались над освоением Арктики

На Украине задумались над освоением Арктики

© РИА Новости / Александр Ковалев Горы острова Западный Шпицберген. Архивное фото


В Киеве заинтересовались арктической темой. Такое заявление сделал посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет РИА Новости со ссылкой на газету High North News.

"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.

По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.

"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: планы, Арктика, освоение
География: Украина
статья прочитана 147 раз
добавлена сегодня, 8 июля, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка