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Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

© AFP 2019 / Xavier Leoty Петух по кличке Морис, проживающий в департаменте Приморская Шаранта во Франции


Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, ее планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море.

Разборки между Биронами и Фессо продолжаются не первый год. По сведениям радиостанции Europe1, еще весной 2017-го пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек.
На заседание суда 4 июля не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы. Ключевой темой прений стал вопрос о том, является ли коммуна, где проживают Бироны и Фессо, сельской местностью или все же городской. Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают отнюдь не в сельской местности, а в зоне, относящейся к пригородным особнякам.

Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.

Как отмечает телеканал Euronews, за процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента. В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".
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РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: суд, соседи, Франция, петух
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добавлена сегодня, 8 июля, 19:00

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