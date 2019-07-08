Загрузка... Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам 🔊 Воспроизвести © AFP 2019 / Xavier Leoty Петух по кличке Морис, проживающий в департаменте Приморская Шаранта во Франции



Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает



События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, ее планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море.



Разборки между Биронами и Фессо продолжаются не первый год. По сведениям радиостанции Europe1, еще весной 2017-го пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек. Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, ее планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море.Разборки между Биронами и Фессо продолжаются не первый год. По сведениям радиостанции Europe1, еще весной 2017-го пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек. На заседание суда 4 июля не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы. Ключевой темой прений стал вопрос о том, является ли коммуна, где проживают Бироны и Фессо, сельской местностью или все же городской. Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают отнюдь не в сельской местности, а в зоне, относящейся к пригородным особнякам.



Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.



Как отмечает телеканал Euronews, за процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента. В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции". Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе, дом и быт Ключевые слова: суд, соседи, Франция, петух — статья прочитана 192 раза Комментарии