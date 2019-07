Загрузка... Первый израильский меценат в истории Эрмитажа сделал дар на $7 млн 🔊 Воспроизвести Фото DR



Амир Гросс Кабири, президент Фонда им. М. Т. Абрахама и фонда друзей Эрмитажа, рассказал Forbes Life, зачем он делает подарки крупнейшему музею в мире и купил франшизу на издание The Art newspaper в Израиле, сообщает



Фонд им. М. Т. Абрахама, Фонд друзей Эрмитажа в Израиле подарил Эрмитажу три гипсовые скульптуры французского художника Эдгара Дега и два живописных полотна Владимира Стерлигова. Дар передан музею в ознаменование многолетнего сотрудничества Государственного Эрмитажа и Фонда им. М. Т. Абрахама, в рамках празднования 70-летия со дня основания Государства Израиль. Полученные в дар работы станут важным пополнением музейного собрания импрессионистской скульптуры и советского послевоенного искусства. Подаренные работы оцениваются около $7 млн. Амир Гросс Кабири, президент Фонда им. М. Т. Абрахама и фонда друзей Эрмитажа, рассказал Forbes Life, зачем он делает подарки крупнейшему музею в мире и купил франшизу на издание The Art newspaper в Израиле, сообщает ФОРБС Фонд им. М. Т. Абрахама, Фонд друзей Эрмитажа в Израиле подарил Эрмитажу три гипсовые скульптуры французского художника Эдгара Дега и два живописных полотна Владимира Стерлигова. Дар передан музею в ознаменование многолетнего сотрудничества Государственного Эрмитажа и Фонда им. М. Т. Абрахама, в рамках празднования 70-летия со дня основания Государства Израиль. Полученные в дар работы станут важным пополнением музейного собрания импрессионистской скульптуры и советского послевоенного искусства. Подаренные работы оцениваются около $7 млн.



Амир Гросс Кабири Фото DR



Десять лет назад в Нью-Йорке на гала-ужине Фонда друзей Эрмитажа Николас Ильин, советник директора Эрмитажа, представил меня Михаилу Пиотровскому. Мы сразу договорились о совместных проектах. Мы поддержали коллоквиум «Посмертные бронзы в правоведении и истории искусства», затем выставку посмертных бронз Эдгара Дега в Эрмитаже в 2013 году. В 2014-м, когда Михаил Пиотровский приехал в Израиль, мы учредили Фонд друзей Эрмитажа в Израиле. Крестный отец нашего фонда — Николас Ильин. Мы поддержали выставку Эль Лисицкого и Кабаковых в Эрмитаже, затем «Белый город. Архитектура Баухауса в Тель-Авиве», посвященную наследию архитектуры 1930-1940-х годов в Тель-Авиве и местной ветви художественной школы Баухаус, а затем выставку дадаистов и сюрреалистов из Музея Израиля в Эрмитаже.



Вообще-то, до появления Фонда друзей Эрмитажа в Израиле, наш семейный фонд имени М. Т. Абрахама (фонд назван в честь юриста и бизнесмена Мансура Тамира Абрахама. Президент фонда Амир Гросс Кабири — внук М.Т. Абрахама, — прим. ForbesLife) не поддерживал музеи.



То есть дар Эрмитажу — первый в истории фонда?



Да. Вдобавок, это первый случай в истории, когда гражданин Израиля сделал дар Эрмитажу.



Почему вы подарили именно гипсовые слепки скульптур Дега и работы Владимира Стерлигова?



Несколько лет назад со мной связался агент, он продавал работы из собрания семьи художника Стерлигова. Когда я увидел эти яркие, светлые тона, эти авангардные цвета, то понял, что без сомнения, надо покупать. Впечатлял сюжет: после войны Владимир Стерлигов по заказу союза художников писал музейные залы Эрмитажа, восстанавливающегося после войны. На его рисунках — процесс восстановления музея, распаковка, развеска картин. Очевидно, что работы Стерлигова обладают не только художественной, но и исторической, документальной ценностью. Поэтому я закрыл сделку через пять минут.



Конечно, я понимал, что эти работы должны принадлежать Эрмитажу. В 2016 году фонд предоставлял их для выставки «История ненаписанной картины» в фойе Эрмитажного театра, посвященной проекту Владимира Стерлигова зафиксировать восстановление музея. После выставки фонд получил письмо из Эрмитажа с просьбой о дарении, подарил обе работы музею.



Фото DR



Три гипсовые скульптуры Эдгара Дега «Танцовщица, рассматривающая ступню правой ноги», «Испанский танец» и «Женщина, выходящая из ванны. Фрагмент» — прижизненные работы художника, которые наш фонд купил в частной коллекции в Нью-Йорке в 2010 году. На гипсах видны следы пальцев мастера — я думаю, эти работы очень важно видеть ученикам академии художеств, всем, кто учится живописи и скульптуре.



Все-таки в нашем сознании университетский музей, музей слепков — ГМИИ им. Пушкина в Москве. Вы сотрудничаете с московскими музеями?



В 2013 году мы поддержали гастроль выставки «Утопия или реальность? Эль Лисицкий, Илья и Эмилия Кабаковы» из Эрмитажа в московский МАММ. Но прежде всего я — верный слуга Эрмитажа.



Есть ли у фонда другие проекты в России, не связанные с Эрмитажем?



В 2018 году совместно с семейным фондом Блаватника мы выкупили коллекцию из 6000 снимков и негативов еврейских памятников на территории Восточной Европы, снятых Сергеем Тартаковским. Сейчас фонд Блаватника работает над оцифровкой коллекции и подготовкой ее к публикации.



Как работают вместе Фонд друзей Эрмитажа и Фонд М.Т. Абрахама?



Все просто: Фонд М.Т. Абрахама финансирует Фонд друзей Эрмитажа. У фонда нет членских взносов. Но раз в год, обычно в ноябре, мы проводим благотворительный гала-ужин в поддержку Эрмитажа. Все 250 мест (цена билета — $1000), как правило, распродаются сразу же. В Израиле — более 1,5 млн евреев-выходцев из России, и Эрмитаж для них — не пустой звук.



Наши гала-вечера каждый год посвящены определенной теме: эпоха Петра Первого, Екатерины Великой, династия Романовых. Мы изучаем исторический период, моды того времени, цвета интерьеры, искусство. Мы всякий раз стремимся удивить гостей. У нас весело как на еврейской свадьбе, мы же празднуем еврейско-российскую дружбу — посмотрите видео на сайте фонда! Как-то, чтобы расшевелить гостей, пригласили профессиональных танцовщиков.



Сколько времени занимает подготовка такого вечера?



Год. Мы всякий раз должны удивлять, нам надо держать планку. Чтобы справиться с продакшном, привлекаем крупных спонсоров. Вечера традиционно поддерживает EFG банк. Тему следующего гала мы пока не выбрали, но возможно, это будет что-то связанное со свитками Мертвого моря. Наш фонд и Эрмитаж уже несколько лет планируют привезти выставку свитков Мертвого моря, так называемых кумранских рукописей с библейскими текстами, в Санкт-Петербург. Переговоры на уровне МИДа двух стран идут уже несколько лет. Мы надеемся, что в ближайшее время все вопросы будут урегулированы и свитки выставят в Эрмитаже. Из-за того, что они очень хрупкие, по правилам свитки нельзя выставлять больше, чем 12 недель. В качестве ответной гастроли Эрмитаж привезет выставку из своей коллекции в Израиль. Амир Гросс Кабири, глава Фонда друзей Эрмитажа в Израиле и президент семейного фонда имени М.Т. 