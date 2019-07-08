CNBC: пока за С-400 выстраиваются в очередь, Россия принимает на вооружение С-500 🔊 Воспроизвести



Зенитно-ракетные комплексы С-500 «в ближайшее время» могут быть приняты на вооружение в России, — об этом, как сообщает CNBC, заявил недавно глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом в статье отмечается, что эти системы, по заверениям российской стороны, способны сбивать даже гиперзвуковые ракеты и малозаметные самолёты.



Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что зенитно-ракетные комплексы С-500 скоро поступят на вооружение, пишет CNBC. Такое заявление он сделал в ходе недавнего интервью одному из российских телеканалов.



Чемезов также добавил, что эти комплексы, являющиеся, как отмечается в статье, усовершенствованной версией ЗРК С-400, уже изготавливаются и после испытаний окажутся в арсенале Вооружённых сил РФ. Зенитно-ракетные комплексы С-500 «в ближайшее время» могут быть приняты на вооружение в России, — об этом, как сообщает CNBC, заявил недавно глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом в статье отмечается, что эти системы, по заверениям российской стороны, способны сбивать даже гиперзвуковые ракеты и малозаметные самолёты.Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что зенитно-ракетные комплексы С-500 скоро поступят на вооружение, пишет CNBC. Такое заявление он сделал в ходе недавнего интервью одному из российских телеканалов.Чемезов также добавил, что эти комплексы, являющиеся, как отмечается в статье, усовершенствованной версией ЗРК С-400, уже изготавливаются и после испытаний окажутся в арсенале Вооружённых сил РФ.



Как утверждает Москва, эти системы способны перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самолёты, в том числе малозаметные F-22 и F-35.



Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что С-500 начнут поступать в войска раньше, чем планировалось изначально. Он объяснил этот шаг тем, что с комплексами была проведена серия испытаний, которые завершились успешно.



Канал CNBC напоминает, что ещё в мае 2018 году от осведомлённого источника в американской разведке удалось узнать о проведённых в России испытаниях С-500. Тогда комплекс успешно поразил цель на расстоянии почти 300 миль (480 км).



Между тем уже более десятка стран выразили желание приобрести российские ЗРК С-400. Этот шаг, как отмечается в статье, может привести к тому, что против государства, закупающего эти вооружения, будут введены санкции со стороны Вашингтона в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций», который был подписан в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом. Так, в сентябре прошлого года Соединённые Штаты уже ввели санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракет. Соглашение на закупку С-400 уже подписали Китай, Индия и входящая в НАТО Турция.



Оригинал новости ИноТВ «Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нём, он ещё на вооружении не стоит. Я думаю, что в ближайшее время появится», — заявил Чемезов.Как утверждает Москва, эти системы способны перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самолёты, в том числе малозаметные F-22 и F-35.Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что С-500 начнут поступать в войска раньше, чем планировалось изначально. Он объяснил этот шаг тем, что с комплексами была проведена серия испытаний, которые завершились успешно.Канал CNBC напоминает, что ещё в мае 2018 году от осведомлённого источника в американской разведке удалось узнать о проведённых в России испытаниях С-500. Тогда комплекс успешно поразил цель на расстоянии почти 300 миль (480 км).Между тем уже более десятка стран выразили желание приобрести российские ЗРК С-400. Этот шаг, как отмечается в статье, может привести к тому, что против государства, закупающего эти вооружения, будут введены санкции со стороны Вашингтона в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций», который был подписан в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом. Так, в сентябре прошлого года Соединённые Штаты уже ввели санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракет. Соглашение на закупку С-400 уже подписали Китай, Индия и входящая в НАТО Турция. russian.rt.com Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: вооружение, ракеты, С-500 — статья прочитана 151 раз Комментарии