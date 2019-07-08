|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Нафтогаз заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины", пишет РИА Новости.
"Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", — добавляется в сообщении компании в Twitter.
Мера принята в рамках иска Украины к "Газпрому" по так называемому транзитному делу, поясняется на сайте "Нафтогаза".
Nord Stream — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream. "Газпром" владеет 51% ее акций.
Спор Москвы и Киева
В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" обжаловал его. С тех пор Украина пытается взыскать средства принудительно.
Так, в марте Английский коммерческий суд запретил российской компании выводить активы из юрисдикции Соединенного королевства и Нидерландов, чтобы иметь гарантии, что Москва выплатит назначенные компенсации.
В апреле "Газпром" оспорил и это решение, апелляция еще рассматривается.
РИА Новости
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|