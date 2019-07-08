Нафтогаз заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream 🔊 Воспроизвести © Григорий Сысоев



Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины", пишет



"Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", — добавляется в сообщении компании в Twitter.



Мера принята в рамках иска Украины к "Газпрому" по так называемому транзитному делу, поясняется на сайте "Нафтогаза".



Nord Stream — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream. "Газпром" владеет 51% ее акций.



Спор Москвы и Киева



В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.



"Газпром" обжаловал его. С тех пор Украина пытается взыскать средства принудительно.



Так, в марте Английский коммерческий суд запретил российской компании выводить активы из юрисдикции Соединенного королевства и Нидерландов, чтобы иметь гарантии, что Москва выплатит назначенные компенсации.



В апреле "Газпром" оспорил и это решение, апелляция еще рассматривается. Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины", пишет РИА Новости "Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", — добавляется в сообщении компании в Twitter.Мера принята в рамках иска Украины к "Газпрому" по так называемому транзитному делу, поясняется на сайте "Нафтогаза".Nord Stream — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream. "Газпром" владеет 51% ее акций.Спор Москвы и КиеваВ 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов."Газпром" обжаловал его. С тех пор Украина пытается взыскать средства принудительно.Так, в марте Английский коммерческий суд запретил российской компании выводить активы из юрисдикции Соединенного королевства и Нидерландов, чтобы иметь гарантии, что Москва выплатит назначенные компенсации.В апреле "Газпром" оспорил и это решение, апелляция еще рассматривается. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: арест, Газпром, арбитраж, Стокгольм, Нафтогаз, активы — статья прочитана 150 раз Комментарии