Страны Прибалтики переругались из-за вина и водки 🔊 Воспроизвести



Губит людей не пиво, а внешнеполитические разногласия. С 1 июля 2019 года в Эстонии снижены ставки акциза на алкоголь на 25%. Такое решение вызвало бурю возмущения в соседней Латвии.



Республика в последние годы стала центром прибалтийского алкотуризма — именно здесь продавалось самое дешевое в регионе спиртное. Теперь объемы приграничной торговли сократятся. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в нарушении соглашений и начале акцизной войны. «Известия» разбирались в том, почему Таллин и Рига не смогли мирно поделить винно-водочный рынок.



Война до последнего стакана



В Эстонии 1 июля вступили в силу поправки в законодательство, которые предусматривают снижение акциза на алкоголь на 25%. Цены на винно-водочную продукцию сократились. Стоимость бутылки популярного пива снизилась с €1,19 до €1,1. Упаковка пива подешевела с €17,5 до €13,9. Бутылка джина вместо €10,49 обходится в €9,3. Республика в последние годы стала центром прибалтийского алкотуризма — именно здесь продавалось самое дешевое в регионе спиртное. Теперь объемы приграничной торговли сократятся. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в нарушении соглашений и начале акцизной войны. «Известия» разбирались в том, почему Таллин и Рига не смогли мирно поделить винно-водочный рынок.В Эстонии 1 июля вступили в силу поправки в законодательство, которые предусматривают снижение акциза на алкоголь на 25%. Цены на винно-водочную продукцию сократились. Стоимость бутылки популярного пива снизилась с €1,19 до €1,1. Упаковка пива подешевела с €17,5 до €13,9. Бутылка джина вместо €10,49 обходится в €9,3.



Но чем дальше, тем больше алкоголя эстонцы покупали за пределами республики. В 2018 году из-за границы (в основном из Латвии) каждый взрослый в среднем привез 3,3 л абсолютного алкоголя. В Латвии покупали алкоголь 35% взрослых людей, из которых 14% специально ездили за спиртным. Эстонский бюджет терял деньги. Советник отдела по делам здоровья населения министерства социальных дел Эстонии Трийну Тяхт в ходе обсуждения акцизного вопроса заявила, что эстонцы всё еще много пьют, а Латвия им в этом помогает.



В Латвии эстонское нововведение вызвало бурное возмущение. Согласно подсчетам экономистов, государственный бюджет в ближайшие полтора года недосчитается €100 млн налоговых поступлений. Десятки или сотни человек могут потерять работу, а пограничные регионы лишатся туристов из Эстонии и Финляндии.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что эстонцы «с нехарактерной для них поспешностью» решили снизить акциз. «Я ни в коем случае не хочу акцизной войны с Эстонией, но, если эстонцы нарушают соглашение и начинают войну против нас, нам ничего другого не остается, как ответить соответствующим снижением акциза», — сказал глава правительства. По его словам, Рига вынуждена отвечать «совершенно против своей воли».



В результате латвийский сейм принял решение с 1 августа снизить ставку косвенного налога на крепкий алкоголь на 15%. Мера временная — с марта следующего года акциз опять повысят. Акциз на пиво останется на прежнем уровне. Руководитель бюджетной комиссии Мартиньш Бондарс объяснил, что даже после решения эстонцев пиво в Латвии останется дешевле.



Турпоездка в магазин



Эстонские акцизные налоги на спиртное становились заметно выше латвийских с 2016 года. С тех пор в Латвии полустихийно развивается алкогольный туризм. Два важнейших центра — город Валка и участок шоссе Таллин–Рига от границы с Эстонией до города Айнажи. Именно в этих местах располагаются алкогольные супермаркеты, в которых закупаются преимущественно жители Эстонии и Финляндии.



Жители Валки свой город прозвали прибалтийским Лас-Вегасом. «Сначала эстонцы, а теперь финны и шведы едут к нам даже на автобусах. Водку, вино и пиво берут целыми ящиками, забивают багажные отсеки и уезжают. Как местные шутят — вот так эстонцы заправляются», — рассказала местная журналистка Инга Карпова.



В приграничных районах Эстонии жалуются, что поток алкотуристов увеличил аварийность на дорогах. «В Валгаском уезде резко выросло число дорожных аварий. Если спросить, почему — ответом будет: люди ездят в Латвию за алкоголем. Они ездят туда и обратно. Они не пьяные. Просто плотность движения влияет и на число аварий», — говорит гендиректор эстонского департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.



Финские «водка»-туристы в последние годы также полюбили Латвию. Приезжий из Хельсинки Аско рассказал латвийским журналистам, что город Валка посещает регулярно. «Сегодня я потратил €700. Купил несколько ящиков пива, водку, вино, коньяк. Много всего. У меня три дочери, и все замужем. Для сохранения брака иногда нужно пропустить пару рюмок», — объяснил финн.



Немало в Латвии пьяных гостей и из других стран. Самыми буйными считаются британцы и граждане США. Многие из них попадают в сводки новостей. Так, в марте два американца справили малую нужду на смотровой площадке главного латвийского монумента — памятника Свободы. Весной прошлого года три пьяных офицера британской армии устроили драку с полицейскими Риги. Для усмирения дебоширов стражам порядка пришлось применить перцовый газ.



В товарищах согласья нет



Алковойна — не первое и не самое ожесточенное противоборство прибалтийских республик. За последние годы страны региона конфликтовали и по другим поводам. Так, Вильнюс, Рига и Таллин неоднократно заявляли о якобы опасной зависимости от российского газа. Для снижения этой зависимости стороны предлагали построить общий СПГ-терминал. В случае возведения такого объекта прибалтийские страны могли рассчитывать на финансовую помощь Евросоюза. В 2011 году тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш после встречи с литовской коллегой Далей Грибаускайте заявил, что реализация проекта — вопрос времени, который будет решен в ближайшие годы.



Литва, однако, отказалась учитывать интересы партнеров. Вильнюс арендовал у Норвегии плавучий терминал СПГ Independence («Независимость»). Ежегодно за аренду приходится платить более €60 млн. Бывший посол Литвы в Латвии Антанас Валенис позже рассказал, что Вильнюс рассчитывал, что Латвия пойдет на уступки и начнет закупать газ у Литвы. Брюссель на этом основании даст терминалу статус регионального, и Вильнюс получит европейские деньги на его содержание. Но ничего этого не случилось.



Противоречия вызывает и строительство трансбалтийской железной дороги Rail Baltica. Проект железной дороги через Литву, Латвию и Эстонию появился еще в 2001 году. Тогда министры трех стран Прибалтики подписали договор о создании магистрали. Его цель — соединить регион со странами Центральной Европы, отказаться от российской ширины колеи. Реализация проекта не началась до сих пор. По оценкам разных экспертов из ЕС, стоимость дороги достигает до €5,8 млрд. При этом рентабельность вызывает сомнения.



Страны Прибалтики на международной арене по большинству вопросов занимают антироссийскую и проамериканскую позицию. В связи с этим создается видимость единства Вильнюса, Риги и Таллина. Но иллюзия рассеивается, когда дело доходит до взаимоотношений в регионе, особенно если речь идет о деньгах.



автор: Игорь Кармазин для Эстония в последние годы несколько раз повышала косвенный налог для борьбы с пьянством. Определенного эффекта правительству страны удалось добиться. В 2015 году жители республики потребили в среднем 13,8 л абсолютного алкоголя из расчета на одного взрослого человека. В 2018 году этот показатель составил 10,1 л на душу населения. Тогда акциз на крепкий алкоголь в Эстонии был выше латвийского в полтора раза, на пиво — в 2,5 раза.Но чем дальше, тем больше алкоголя эстонцы покупали за пределами республики. В 2018 году из-за границы (в основном из Латвии) каждый взрослый в среднем привез 3,3 л абсолютного алкоголя. В Латвии покупали алкоголь 35% взрослых людей, из которых 14% специально ездили за спиртным. Эстонский бюджет терял деньги. Советник отдела по делам здоровья населения министерства социальных дел Эстонии Трийну Тяхт в ходе обсуждения акцизного вопроса заявила, что эстонцы всё еще много пьют, а Латвия им в этом помогает.В Латвии эстонское нововведение вызвало бурное возмущение. Согласно подсчетам экономистов, государственный бюджет в ближайшие полтора года недосчитается €100 млн налоговых поступлений. Десятки или сотни человек могут потерять работу, а пограничные регионы лишатся туристов из Эстонии и Финляндии.Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что эстонцы «с нехарактерной для них поспешностью» решили снизить акциз. «Я ни в коем случае не хочу акцизной войны с Эстонией, но, если эстонцы нарушают соглашение и начинают войну против нас, нам ничего другого не остается, как ответить соответствующим снижением акциза», — сказал глава правительства. По его словам, Рига вынуждена отвечать «совершенно против своей воли».В результате латвийский сейм принял решение с 1 августа снизить ставку косвенного налога на крепкий алкоголь на 15%. Мера временная — с марта следующего года акциз опять повысят. Акциз на пиво останется на прежнем уровне. Руководитель бюджетной комиссии Мартиньш Бондарс объяснил, что даже после решения эстонцев пиво в Латвии останется дешевле.Эстонские акцизные налоги на спиртное становились заметно выше латвийских с 2016 года. С тех пор в Латвии полустихийно развивается алкогольный туризм. Два важнейших центра — город Валка и участок шоссе Таллин–Рига от границы с Эстонией до города Айнажи. Именно в этих местах располагаются алкогольные супермаркеты, в которых закупаются преимущественно жители Эстонии и Финляндии.Жители Валки свой город прозвали прибалтийским Лас-Вегасом. «Сначала эстонцы, а теперь финны и шведы едут к нам даже на автобусах. Водку, вино и пиво берут целыми ящиками, забивают багажные отсеки и уезжают. Как местные шутят — вот так эстонцы заправляются», — рассказала местная журналистка Инга Карпова.В приграничных районах Эстонии жалуются, что поток алкотуристов увеличил аварийность на дорогах. «В Валгаском уезде резко выросло число дорожных аварий. Если спросить, почему — ответом будет: люди ездят в Латвию за алкоголем. Они ездят туда и обратно. Они не пьяные. Просто плотность движения влияет и на число аварий», — говорит гендиректор эстонского департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.Финские «водка»-туристы в последние годы также полюбили Латвию. Приезжий из Хельсинки Аско рассказал латвийским журналистам, что город Валка посещает регулярно. «Сегодня я потратил €700. Купил несколько ящиков пива, водку, вино, коньяк. Много всего. У меня три дочери, и все замужем. Для сохранения брака иногда нужно пропустить пару рюмок», — объяснил финн.Немало в Латвии пьяных гостей и из других стран. Самыми буйными считаются британцы и граждане США. Многие из них попадают в сводки новостей. Так, в марте два американца справили малую нужду на смотровой площадке главного латвийского монумента — памятника Свободы. Весной прошлого года три пьяных офицера британской армии устроили драку с полицейскими Риги. Для усмирения дебоширов стражам порядка пришлось применить перцовый газ.Алковойна — не первое и не самое ожесточенное противоборство прибалтийских республик. За последние годы страны региона конфликтовали и по другим поводам. Так, Вильнюс, Рига и Таллин неоднократно заявляли о якобы опасной зависимости от российского газа. Для снижения этой зависимости стороны предлагали построить общий СПГ-терминал. В случае возведения такого объекта прибалтийские страны могли рассчитывать на финансовую помощь Евросоюза. В 2011 году тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш после встречи с литовской коллегой Далей Грибаускайте заявил, что реализация проекта — вопрос времени, который будет решен в ближайшие годы.Литва, однако, отказалась учитывать интересы партнеров. Вильнюс арендовал у Норвегии плавучий терминал СПГ Independence («Независимость»). Ежегодно за аренду приходится платить более €60 млн. Бывший посол Литвы в Латвии Антанас Валенис позже рассказал, что Вильнюс рассчитывал, что Латвия пойдет на уступки и начнет закупать газ у Литвы. Брюссель на этом основании даст терминалу статус регионального, и Вильнюс получит европейские деньги на его содержание. Но ничего этого не случилось.Противоречия вызывает и строительство трансбалтийской железной дороги Rail Baltica. Проект железной дороги через Литву, Латвию и Эстонию появился еще в 2001 году. Тогда министры трех стран Прибалтики подписали договор о создании магистрали. Его цель — соединить регион со странами Центральной Европы, отказаться от российской ширины колеи. Реализация проекта не началась до сих пор. По оценкам разных экспертов из ЕС, стоимость дороги достигает до €5,8 млрд. При этом рентабельность вызывает сомнения.Страны Прибалтики на международной арене по большинству вопросов занимают антироссийскую и проамериканскую позицию. В связи с этим создается видимость единства Вильнюса, Риги и Таллина. Но иллюзия рассеивается, когда дело доходит до взаимоотношений в регионе, особенно если речь идет о деньгах.автор: Игорь Кармазин для ИЗВЕСТИЯ iz.ru Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: акцизы, алкоголь, торговля — статья прочитана 193 раза Комментарии