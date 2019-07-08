Китайско-американские торговые переговоры вернулись в нужное русло 🔊 Воспроизвести



Ситуацию агентству



Во время саммита Большой двадцатки в Осаке председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели очные двусторонние переговоры. По итогам переговоров стороны договорились о готовности возобновления торгово-экономических консультаций на основе «равноправия и взаимного уважения». Американская сторона заявила, что больше не будет взимать новые пошлины за китайский экспорт, и команды двух сторон готовы обсудить конкретные вопросы.



После встречи Трамп заявил, что переговоры с председателем Си Цзиньпином были «очень хорошие, просто замечательные», он также признал, что стороны вернулись в нужное русло, и подчеркнул разрешение, данное американским компаниям, на возобновление поставок для Хуавэя (Huawei). Ситуацию агентству Синьхуа прокомментировал эксперт Тао Дуаньфан, проживающий в Канаде.Во время саммита Большой двадцатки в Осаке председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели очные двусторонние переговоры. По итогам переговоров стороны договорились о готовности возобновления торгово-экономических консультаций на основе «равноправия и взаимного уважения». Американская сторона заявила, что больше не будет взимать новые пошлины за китайский экспорт, и команды двух сторон готовы обсудить конкретные вопросы.После встречи Трамп заявил, что переговоры с председателем Си Цзиньпином были «очень хорошие, просто замечательные», он также признал, что стороны вернулись в нужное русло, и подчеркнул разрешение, данное американским компаниям, на возобновление поставок для Хуавэя (Huawei). Таким образом, после шестинедельного застоя со времени проведения последнего раунда переговоров о торговле между Китаем и США, стороны вновь достигли консенсуса по «торговому перемирию». Следовательно, те, кто внимательно следит за напряженной обстановкой в сфере торговли между Китаем и США и беспокоится о последствиях китайско-американской торговой войны, которая может затянуть все аспекты мировой экономики, с облегчением вздохнули.



После более чем одного года игр в «тариф, не тариф» и многораундных «сражений и переговоров», команда Трампа глубже осознала, что имея дело с таким крупным экономическим субъектом как Китай, обычная эгоистичная схема без соблюдения уважения и паритетности абсолютно не работает. Несоблюдение правил и немотивированные «импровизации» под предельным давлением также противоречат переговорам в духе равноправных консультаций. Несмотря на многочисленные разногласия и нерешенные противоречия между Китаем и США, на этот раз стороны открыто и сообща определили основу восстановления торгово-экономических консультаций как «равноправие и взаимоуважение», что сделает дальнейшие консультации более прагматичными и действенными.



Полагаю, что после долгих и повторяющихся «схваток», Трамп и его помощники-консультанты, сторонники жесткой линии, глубже, чем когда-либо, осознали, что торговую войну, оказалось не так уж и «легко выиграть», как он сам раньше считал. Торговая война между двумя крупнейшими экономическими державами может нанести ущерб не только обеим сторонам, но и мировой торговле, а также интересам других малых и средних экономических субъектов. Возвращение переговоров в нужное русло и достижение взаимовыгодного соглашения, а также его практическое соблюдение – это верный подход к взаимовыгоде.



Следует отметить, что тенденция Трампа и его команды к популяризации во многом обусловлена необходимостью проведения выборов: президентская избирательная кампания 2020 года уже началась, и Трамп громко заявил о своей претензии на второй срок, однако сейчас во внутренней и внешней политике у него много соперников, народная поддержка также вызывает озабоченность. В этот момент ему нужно найти приемлемый ответ на «большой вопрос» о китайско-американских торговых отношениях, чтобы успокоить взволнованных сторонников и избирателей.



Несмотря на это, на прошедшей встрече на уровне глав государств Китая и США, достигнутые договоренности рамочного и принципиального характера не имеют существенного значения, помимо обещания о приостановке дополнительных таможенных тарифов и неясных выражений о восстановлении поставок для Хуавэя. Надо заметить, что с лета прошлого года и по настоящее время Китай и США неоднократно возобновляли переговоры и достигали поэтапных договоренностей, но, в конце концов, из-за дополнительных условий с американской стороны результаты так и не были достигнуты. И каждая новая «перезагрузка» торговых отношений на практике обостряет уже и без того достаточно напряженные торговые отношения (дополнительные таможенные тарифы охватывают более широкий масштаб, в «список» включены больше предприятий), если в этот раз будет продолжаться старая практика, то в будущем, путь переговоров будет полон ухабистости и неопределенности.



Китай уже неоднократно демонстрировал свою позицию нежелания вести торговую войну. На этот раз, на фоне торговых китайско-американских споров, Китай вынужден следовать за США. США сделали жест смягчения, что выгодно как для самих Соединенных Штатов, так и для Китая. Но прошлогодние «переломы» должны напоминать китайцам: независимо от того, как выступает американская сторона, мы должны придерживаться политики реформ и открытости, в то же время, надежно повышать собственную способность к «отражению ударов» извне и всемерно налаживать собственные дела. russian.china.org.cn Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: США, Китай, договор, сталь, товары, Трамп, пошлины — статья прочитана 166 раз Комментарии