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Генпрокуратура Грузии назвала протесты в Тбилиси попыткой государственного переворота



Генеральная прокуратура Грузии переквалифицировала в попытку государственного переворота дело, заведенное после беспорядков возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает НГ-Балтия.

«На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение о переквалификации дела было принято на основании свидетельств, полученных в ходе опроса.

Ранее директора департамента специальных задач МВД Грузии Георгия Какичашвили отстранили от должности до окончания расследования событий на проспекте Руставели.
Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте страны, когда он занял место спикера и говорил на русском языке. На фоне акций спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, на этот пост назначили представителя правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе.

Из-за протестов Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну. Ущерб от сокращения числа российских туристов в Грузии оценили в 710 млн долларов.
novayagazeta.ee
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: православие, форум, парламент, Грузия, оппозиция, митингующие, штрум
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добавлена сегодня, 8 июля, 10:30

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