Генпрокуратура Грузии назвала протесты в Тбилиси попыткой государственного переворота

Генеральная прокуратура Грузии переквалифицировала в попытку государственного переворота дело, заведенное после беспорядков возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает НГ-Балтия.
«На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение о переквалификации дела было принято на основании свидетельств, полученных в ходе опроса.
Ранее директора департамента специальных задач МВД Грузии Георгия Какичашвили отстранили от должности до окончания расследования событий на проспекте Руставели.
Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте страны, когда он занял место спикера и говорил на русском языке. На фоне акций спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, на этот пост назначили представителя правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе.
Из-за протестов Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну. Ущерб от сокращения числа российских туристов в Грузии оценили в 710 млн долларов.
Из-за протестов Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну. Ущерб от сокращения числа российских туристов в Грузии оценили в 710 млн долларов.