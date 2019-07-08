Россияне считают эти страны своими врагами 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Игорь Зарембо



Кого россияне считают врагами, а кого — союзниками? Автор статьи в финской газете сравнивает результаты опросов Левада-центра в разные годы и делает вывод, что «врагов» в России меняют чаще. Он объясняет, почему. А в отношении союзников ситуация более стабильна. Если же судить по комментариям читателей, опубликованным газетой, то они считают, что худший враг России — она сама.



Граждане России склонны быстро менять свои представления о самых преданных союзниках и худших врагах.



Согласно данным исследователей Левада-Центра, в 2007 году Россия считала своими врагами Эстонию, Грузию, Латвию, Америку и Литву.



Снос «Бронзового солдата» в Таллине весной того года вызвал большой скандал в отношениях Эстонии и России. В связи с этим эстонские сайты стали объектами масштабных хакерских атак. Граждане России склонны быстро менять свои представления о самых преданных союзниках и худших врагах.Согласно данным исследователей Левада-Центра, в 2007 году Россия считала своими врагами Эстонию, Грузию, Латвию, Америку и Литву.Снос «Бронзового солдата» в Таллине весной того года вызвал большой скандал в отношениях Эстонии и России. В связи с этим эстонские сайты стали объектами масштабных хакерских атак.



Судя по результатам опросов, отношения Америки и России обострились еще до кризиса на Украине: в 2013 году США вновь стали первым заклятым врагом россиян. Америка и сейчас сохраняет за собой первое место. Украина, в свою очередь, остается на втором месте со времен кризиса 2014 года.



В отношении союзников России ситуация является более стабильной. В 2007 и 2019 году россияне назвали своими лучшими друзьями Казахстан, Белоруссию, Китай и Армению. Германию считали главным партнером России до 2013 года. Похоже, кризис на Украине разрушил положительное отношение к стране. За два года Германия опустилась на 15-е место, и в ближайшее время она вряд ли вернется в начало списка.



Комментарии финских читателей



Markku Lehtinen



Худший враг России — сама Россия!



Juhani Rainesalo



Худший враг России — она сама? Может быть, худший враг России — правда?



Jukka Nissinen



Это смешно! Как маленькие государства могут быть врагами? Единственная угроза России — Россия и сами россияне, которые, похоже, не учатся на ошибках прошлого и на примере других стран.



Olavi Filppula



С царских времен Россия страдает паранойей. Эту болезнь невозможно вылечить.



Martti Hagfors



Как насчет войны с изменением климата? Может, изменение климата — враг России?



Vili Herrala



Нет, Martti Hagfors, Россия ничего не понимает в климате.



Автор: Антти Кирккала (Antti Kirkkala) для Verkkouutiset.fi, Финляндия, перевод Скандал постепенно стих, и уже в 2009 году Эстония опустилась в списке врагов на пятое место, а в 2017 году — на восьмое. Из-за войны в Грузии, вспыхнувшей в августе 2008 года, Грузия оказалась на первом месте в списке врагов России в 2009 и 2011 году.Судя по результатам опросов, отношения Америки и России обострились еще до кризиса на Украине: в 2013 году США вновь стали первым заклятым врагом россиян. Америка и сейчас сохраняет за собой первое место. Украина, в свою очередь, остается на втором месте со времен кризиса 2014 года.В отношении союзников России ситуация является более стабильной. В 2007 и 2019 году россияне назвали своими лучшими друзьями Казахстан, Белоруссию, Китай и Армению. Германию считали главным партнером России до 2013 года. Похоже, кризис на Украине разрушил положительное отношение к стране. За два года Германия опустилась на 15-е место, и в ближайшее время она вряд ли вернется в начало списка.Худший враг России — сама Россия!Худший враг России — она сама? Может быть, худший враг России — правда?Это смешно! Как маленькие государства могут быть врагами? Единственная угроза России — Россия и сами россияне, которые, похоже, не учатся на ошибках прошлого и на примере других стран.С царских времен Россия страдает паранойей. Эту болезнь невозможно вылечить.Как насчет войны с изменением климата? Может, изменение климата — враг России?Нет, Martti Hagfors, Россия ничего не понимает в климате.Автор: Антти Кирккала (Antti Kirkkala) для Verkkouutiset.fi, Финляндия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: рейтинг, россияне, недруги География: Россия — статья прочитана 153 раза Комментарии