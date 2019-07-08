Россияне считают эти страны своими врагами

Кого россияне считают врагами, а кого — союзниками? Автор статьи в финской газете сравнивает результаты опросов Левада-центра в разные годы и делает вывод, что «врагов» в России меняют чаще. Он объясняет, почему. А в отношении союзников ситуация более стабильна. Если же судить по комментариям читателей, опубликованным газетой, то они считают, что худший враг России — она сама.
Граждане России склонны быстро менять свои представления о самых преданных союзниках и худших врагах.
Согласно данным исследователей Левада-Центра, в 2007 году Россия считала своими врагами Эстонию, Грузию, Латвию, Америку и Литву.
Снос «Бронзового солдата» в Таллине весной того года вызвал большой скандал в отношениях Эстонии и России. В связи с этим эстонские сайты стали объектами масштабных хакерских атак.
Скандал постепенно стих, и уже в 2009 году Эстония опустилась в списке врагов на пятое место, а в 2017 году — на восьмое. Из-за войны в Грузии, вспыхнувшей в августе 2008 года, Грузия оказалась на первом месте в списке врагов России в 2009 и 2011 году.
Судя по результатам опросов, отношения Америки и России обострились еще до кризиса на Украине: в 2013 году США вновь стали первым заклятым врагом россиян. Америка и сейчас сохраняет за собой первое место. Украина, в свою очередь, остается на втором месте со времен кризиса 2014 года.
В отношении союзников России ситуация является более стабильной. В 2007 и 2019 году россияне назвали своими лучшими друзьями Казахстан, Белоруссию, Китай и Армению. Германию считали главным партнером России до 2013 года. Похоже, кризис на Украине разрушил положительное отношение к стране. За два года Германия опустилась на 15-е место, и в ближайшее время она вряд ли вернется в начало списка.
Комментарии финских читателей
Markku Lehtinen
Худший враг России — сама Россия!
Juhani Rainesalo
Худший враг России — она сама? Может быть, худший враг России — правда?
Jukka Nissinen
Это смешно! Как маленькие государства могут быть врагами? Единственная угроза России — Россия и сами россияне, которые, похоже, не учатся на ошибках прошлого и на примере других стран.
Olavi Filppula
С царских времен Россия страдает паранойей. Эту болезнь невозможно вылечить.
Martti Hagfors
Как насчет войны с изменением климата? Может, изменение климата — враг России?
Vili Herrala
Нет, Martti Hagfors, Россия ничего не понимает в климате.
Автор: Антти Кирккала (Antti Kirkkala) для Verkkouutiset.fi, Финляндия, перевод ИноСМИ
Судя по результатам опросов, отношения Америки и России обострились еще до кризиса на Украине: в 2013 году США вновь стали первым заклятым врагом россиян. Америка и сейчас сохраняет за собой первое место. Украина, в свою очередь, остается на втором месте со времен кризиса 2014 года.
В отношении союзников России ситуация является более стабильной. В 2007 и 2019 году россияне назвали своими лучшими друзьями Казахстан, Белоруссию, Китай и Армению. Германию считали главным партнером России до 2013 года. Похоже, кризис на Украине разрушил положительное отношение к стране. За два года Германия опустилась на 15-е место, и в ближайшее время она вряд ли вернется в начало списка.
Комментарии финских читателей
Markku Lehtinen
Худший враг России — сама Россия!
Juhani Rainesalo
Худший враг России — она сама? Может быть, худший враг России — правда?
Jukka Nissinen
Это смешно! Как маленькие государства могут быть врагами? Единственная угроза России — Россия и сами россияне, которые, похоже, не учатся на ошибках прошлого и на примере других стран.
Olavi Filppula
С царских времен Россия страдает паранойей. Эту болезнь невозможно вылечить.
Martti Hagfors
Как насчет войны с изменением климата? Может, изменение климата — враг России?
Vili Herrala
Нет, Martti Hagfors, Россия ничего не понимает в климате.
Автор: Антти Кирккала (Antti Kirkkala) для Verkkouutiset.fi, Финляндия, перевод ИноСМИ