Россельхознадзор снял ограничения с эстонского рыбоперерабатывающего завода 🔊 Воспроизвести Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи



Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки продукции в Россию и в страны ЕАЭС продукции эстонского рыбоперерабатывающего предприятия Kajax Fishexport, сообщает



Эстонская компания может вывозить кильку и салаку в Россию с 27 мая, однако все еще не начала экспорт.



«Из-за санкций наши предприятия могут экспортировать в Россию лишь одну группу товаров - это рыба пряного посола. Однако это сезонная продукция, поэтому эстонские производители пересмотрели рынки сбыта и российский уже не является для них основным. А разрешение Россельхознадзора им необходимо для того, чтобы продавать свою рыбу в других странах Таможенного союза, например, в Белоруссии или Казахстане», — сказал руководитель Рыбного союза Эстонии Вальдур Ноормяги.



Весной этого года Россельхознадзор проинспектировал еще три эстонских предприятия, однако они не получили разрешения на экспорт товаров в Россию. Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки продукции в Россию и в страны ЕАЭС продукции эстонского рыбоперерабатывающего предприятия Kajax Fishexport, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Rus.err.ee.Эстонская компания может вывозить кильку и салаку в Россию с 27 мая, однако все еще не начала экспорт.«Из-за санкций наши предприятия могут экспортировать в Россию лишь одну группу товаров - это рыба пряного посола. Однако это сезонная продукция, поэтому эстонские производители пересмотрели рынки сбыта и российский уже не является для них основным. А разрешение Россельхознадзора им необходимо для того, чтобы продавать свою рыбу в других странах Таможенного союза, например, в Белоруссии или Казахстане», — сказал руководитель Рыбного союза Эстонии Вальдур Ноормяги.Весной этого года Россельхознадзор проинспектировал еще три эстонских предприятия, однако они не получили разрешения на экспорт товаров в Россию. novayagazeta.ee Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа География: Эстония — статья прочитана 40 раз Комментарии