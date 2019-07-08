Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> Россельхознадзор снял ограничения с эстонского рыбоперерабатывающего завода

Россельхознадзор снял ограничения с эстонского рыбоперерабатывающего завода

Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи


Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки продукции в Россию и в страны ЕАЭС продукции эстонского рыбоперерабатывающего предприятия Kajax Fishexport, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Rus.err.ee.

Эстонская компания может вывозить кильку и салаку в Россию с 27 мая, однако все еще не начала экспорт.

«Из-за санкций наши предприятия могут экспортировать в Россию лишь одну группу товаров - это рыба пряного посола. Однако это сезонная продукция, поэтому эстонские производители пересмотрели рынки сбыта и российский уже не является для них основным. А разрешение Россельхознадзора им необходимо для того, чтобы продавать свою рыбу в других странах Таможенного союза, например, в Белоруссии или Казахстане», — сказал руководитель Рыбного союза Эстонии Вальдур Ноормяги.

Весной этого года Россельхознадзор проинспектировал еще три эстонских предприятия, однако они не получили разрешения на экспорт товаров в Россию.
novayagazeta.ee
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа
География: Эстония
статья прочитана 40 раз
добавлена сегодня, 8 июля, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка