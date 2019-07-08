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Россельхознадзор снял ограничения с эстонского рыбоперерабатывающего завода
Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки продукции в Россию и в страны ЕАЭС продукции эстонского рыбоперерабатывающего предприятия Kajax Fishexport, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Rus.err.ee.
Эстонская компания может вывозить кильку и салаку в Россию с 27 мая, однако все еще не начала экспорт.
«Из-за санкций наши предприятия могут экспортировать в Россию лишь одну группу товаров - это рыба пряного посола. Однако это сезонная продукция, поэтому эстонские производители пересмотрели рынки сбыта и российский уже не является для них основным. А разрешение Россельхознадзора им необходимо для того, чтобы продавать свою рыбу в других странах Таможенного союза, например, в Белоруссии или Казахстане», — сказал руководитель Рыбного союза Эстонии Вальдур Ноормяги.
Весной этого года Россельхознадзор проинспектировал еще три эстонских предприятия, однако они не получили разрешения на экспорт товаров в Россию.
novayagazeta.ee
География: Эстония
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