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Берлускони пообещал Путину работать в целях отмены антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Дружинин Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. 5 июля 2019


Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ходе встречи в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме заверил его, что будет работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и чтобы положить конец "абсурдному режиму санкций", сообщает РИА Новости.

Об этом сам патриарх итальянской политики, получивший на майских европейских выборах мандат депутата Европарламента, рассказал в интервью, опубликованном в воскресенье миланской газетой Il Giornale.
"Естественно, я подтвердил ему наше обязательство работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит согласно истории и призванию, и положить конец абсурдному режиму санкций", - заявил Берлускони.

По его словам, Путин знает об этом и ценит это.

Экс-премьер напомнил также о том, что именно он был инициатором подписания исторического соглашения в Пратика-ди-Маре о создании Совета Россия-НАТО. "Мы должны вернуться к этому духу, чтобы вместе, Россия и Запад, ответить на крупные вызовы будущих лет", - заявил Берлускони.

Известный политик сказал, что рад добрым отношениям между Путиным и вице-премьером Италии, лидером партии "Лига" Маттео Салвини, так как "все, что укрепляет дружбу между Россией и Италией, является благом для нашей страны".





В четверг Путин посетил Рим, где встретился с папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. По окончании официальной программы поздно вечером российский лидер провел в международном аэропорту Фьюмичино дружескую встречу с Берлускони.

Накануне визита в интервью миланской газете Corriere della Sera президент РФ сказал, что с Берлускони его связывают многолетние дружеские отношения и подчеркнул, что тот является "политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене". "Вызывает уважение его искреннее стремление к сохранению и приумножению накопленного потенциала в отношениях между нашими странами", - отметил Путин.
РИА Новости
Категории: в Европе, экономика, политика
Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, Европарламент, Берлускони
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добавлена сегодня, 8 июля, 09:00

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