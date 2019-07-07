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Конкурс «Мой взгляд на Евроигры» узнал имя самой первой «ласточки»





Второго июля, в 16.00, «Обзор» на своём сайте объявил о проведении блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры», посвящённого II Европейским играм. Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.

Третьего июля "Обзор" опубликовал первую фотографию, присланную в редакцию в качестве заявки на победу в блиц-фотоконкурсе. Её прислал клайпедчанин Сергей Шарафутдинов.

Но, как вяснилось, первые фотографии были присланы в редакцию спустя всего лишь четыре с половиной часа с момента объявления конкурса. Однако то письмо почему-то попало в спам, и мы до сей минуты не знали, что первую заявку сделала Оксана Равдо.

Это никакого дополнительного преимущества ей не предоставляет в споре за приз Посольства Республики Беларусь в Литве, но редакция считает своим долгом поблагодарить таким образом своих внимательных и активных читателей.
Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.

Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.

Инф. «Обзора»
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс
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добавлена сегодня, 7 июля, 19:23

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