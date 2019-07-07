Конкурс «Мой взгляд на Евроигры» узнал имя самой первой «ласточки» 🔊 Воспроизвести







Второго июля, в 16.00, «Обзор» на своём сайте объявил о проведении блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры», посвящённого II Европейским играм. Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Третьего июля "Обзор" опубликовал первую фотографию, присланную в редакцию в качестве заявки на победу в блиц-фотоконкурсе. Её прислал клайпедчанин Сергей Шарафутдинов.



Но, как вяснилось, первые фотографии были присланы в редакцию спустя всего лишь четыре с половиной часа с момента объявления конкурса. Однако то письмо почему-то попало в спам, и мы до сей минуты не знали, что первую заявку сделала Оксана Равдо.



Это никакого дополнительного преимущества ей не предоставляет в споре за приз Посольства Республики Беларусь в Литве, но редакция считает своим долгом поблагодарить таким образом своих внимательных и активных читателей. Третьего июля "Обзор" опубликовал первую фотографию, присланную в редакцию в качестве заявки на победу в блиц-фотоконкурсе. Её прислал клайпедчанин Сергей Шарафутдинов.Но, как вяснилось, первые фотографии были присланы в редакцию спустя всего лишь четыре с половиной часа с момента объявления конкурса. Однако то письмо почему-то попало в спам, и мы до сей минуты не знали, что первую заявку сделала Оксана Равдо.Это никакого дополнительного преимущества ей не предоставляет в споре за приз Посольства Республики Беларусь в Литве, но редакция считает своим долгом поблагодарить таким образом своих внимательных и активных читателей.



Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.



Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.



Присылайте до 18 июля свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.Лучшие работы будут опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве. Инф. «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс — статья прочитана 128 раз Комментарии