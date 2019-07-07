География блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры» вышла за пределы Литвы 🔊 Воспроизвести







"Обзор" продолжает публиковать работы, присланные на блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры», посвящённый II Европейским играм.



Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Очередная заявка на победу в этом творческом состязании оказалась необычной.



Впрочем, судите сами:



Во время проведения II Европейских игр в Минске проходило заседание Консультативного совета белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, на котором присутствовали делегаты из 17 стран.



Они также побывали на церемонии закрытия Евроигр и готовы поделиться своими впечатлениями и фото.



Церемония прошла на самом высшем уровне. Атмосфера праздника чувствовалась далеко на подходе к стадиону, который прошёл кардинальную реконструкцию перед играми. Гостей праздника встречали многочисленная армия волонтёров не только в спортивных костюмах, которые помогали найти зрителем их места, но молодые люди в национальных костюмах на самом стадионе. Очередная заявка на победу в этом творческом состязании оказалась необычной.Впрочем, судите сами:



В приложении - фото членов делегации: Татьяны Пумпулева (Италия, Неаполь), Светланы Барташевич (Россия, Петразоводск) и Николая Логвин (Литва, Клайпеда), а также Аушры Милкавичюте из Литвы (Неринга).



С уважением,



Николай Логвин



Председатель белорусской община "Крыница" города Клайпеды







В письме в редакцию был и видеосюжет.



После парада спортсменов состоялся незабываемый концерт. Выступили не только звёзды белорусской сцены, но и гости - Николай Басков.В приложении - фото членов делегации: Татьяны Пумпулева (Италия, Неаполь), Светланы Барташевич (Россия, Петразоводск) и Николая Логвин (Литва, Клайпеда), а также Аушры Милкавичюте из Литвы (Неринга).С уважением,Николай ЛогвинПредседатель белорусской община "Крыница" города Клайпеды Инф. «Обзора» Категории: спорт, культура, в Беларуси Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 167 раз Комментарии