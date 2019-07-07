Первый отель бренда Hilton Garden Inn открылся в Вильнюсе

Первый отель бренда Hilton Garden Inn в Литве открылся в литовской столице. Он располагается на главной улице Вильнюса - проспекте Гедиминаса, в шаговой доступности от площади Лукишкю, и является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live square. Стоимость проекта - 49 млн евро.
В новом отеле - 164 номера. Комнаты обставлены качественной мебелью и оснащены необходимой техникой для комфортного отдыха. Отель предлагает постояльцам бесплатный Wi-Fi на всей территории, тренажёрный зал, прачечную самообслуживания, подземный гараж и т.д.
Дизайн интерьера отличается простыми формами, чистыми линиями с приглушенными тонами, из большинства номеров открывается великолепный вид на город.
В интерьере много деталей из латуни, стены номеров и коридоров украшают картины литовских художников.
На первом этаже 300 квадратных метров отведены для проведения деловых встреч и мероприятий. Рядом - ресторан с богатым выбором блюд. Кроме того, на территории работает бар и круглосуточный магазин.
На сегодняшний день в отеле трудится команда из 60 профессионалов своего дела, а в ближайшее время планируется нанять еще 10 сотрудников разных специальностей.
По словам главы отеля Тадаса Эвалтаса, отель более ориентирован на деловых клиентов, но им заинтересовались и туристы. Поступают заказы на резервации просто на проживание по выходным.
Открытие, проведенное в пятницу, было довольно символично, оно состоялось за день до государственного праздника - Дня коронации короля Литвы Миндаугаса, да и сам бренд Hilton празднует в этом году празднует свое 100-летие.
«Это сложный проект, все вложили немало усилий в его. Hilton работает по очень высоким критериям, которым мы должны соответствовать. Всё должно быть на высшем уровне, чтобы гость, посетивший отель этого бренда, стал постоянным его посетителем», - сказал глава отеля Т.Эвалтас в пятницу журналистам.
Фото автора
На сегодняшний день в отеле трудится команда из 60 профессионалов своего дела, а в ближайшее время планируется нанять еще 10 сотрудников разных специальностей.
По словам главы отеля Тадаса Эвалтаса, отель более ориентирован на деловых клиентов, но им заинтересовались и туристы. Поступают заказы на резервации просто на проживание по выходным.
Открытие, проведенное в пятницу, было довольно символично, оно состоялось за день до государственного праздника - Дня коронации короля Литвы Миндаугаса, да и сам бренд Hilton празднует в этом году празднует свое 100-летие.
«Это сложный проект, все вложили немало усилий в его. Hilton работает по очень высоким критериям, которым мы должны соответствовать. Всё должно быть на высшем уровне, чтобы гость, посетивший отель этого бренда, стал постоянным его посетителем», - сказал глава отеля Т.Эвалтас в пятницу журналистам.
Фото автора
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Hilton Garden Inn