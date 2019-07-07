Первый отель бренда Hilton Garden Inn открылся в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести







Первый отель бренда Hilton Garden Inn в Литве открылся в литовской столице. Он располагается на главной улице Вильнюса - проспекте Гедиминаса, в шаговой доступности от площади Лукишкю, и является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live square. Стоимость проекта - 49 млн евро.



В новом отеле - 164 номера. Комнаты обставлены качественной мебелью и оснащены необходимой техникой для комфортного отдыха. Отель предлагает постояльцам бесплатный Wi-Fi на всей территории, тренажёрный зал, прачечную самообслуживания, подземный гараж и т.д.



Дизайн интерьера отличается простыми формами, чистыми линиями с приглушенными тонами, из большинства номеров открывается великолепный вид на город.



В интерьере много деталей из латуни, стены номеров и коридоров украшают картины литовских художников. В новом отеле - 164 номера. Комнаты обставлены качественной мебелью и оснащены необходимой техникой для комфортного отдыха. Отель предлагает постояльцам бесплатный Wi-Fi на всей территории, тренажёрный зал, прачечную самообслуживания, подземный гараж и т.д.Дизайн интерьера отличается простыми формами, чистыми линиями с приглушенными тонами, из большинства номеров открывается великолепный вид на город.В интерьере много деталей из латуни, стены номеров и коридоров украшают картины литовских художников.



На сегодняшний день в отеле трудится команда из 60 профессионалов своего дела, а в ближайшее время планируется нанять еще 10 сотрудников разных специальностей.



По словам главы отеля Тадаса Эвалтаса, отель более ориентирован на деловых клиентов, но им заинтересовались и туристы. Поступают заказы на резервации просто на проживание по выходным.



Открытие, проведенное в пятницу, было довольно символично, оно состоялось за день до государственного праздника - Дня коронации короля Литвы Миндаугаса, да и сам бренд Hilton празднует в этом году празднует свое 100-летие.



«Это сложный проект, все вложили немало усилий в его. Hilton работает по очень высоким критериям, которым мы должны соответствовать. Всё должно быть на высшем уровне, чтобы гость, посетивший отель этого бренда, стал постоянным его посетителем», - сказал глава отеля Т.Эвалтас в пятницу журналистам.



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На первом этаже 300 квадратных метров отведены для проведения деловых встреч и мероприятий. Рядом - ресторан с богатым выбором блюд. Кроме того, на территории работает бар и круглосуточный магазин.На сегодняшний день в отеле трудится команда из 60 профессионалов своего дела, а в ближайшее время планируется нанять еще 10 сотрудников разных специальностей.По словам главы отеля Тадаса Эвалтаса, отель более ориентирован на деловых клиентов, но им заинтересовались и туристы. Поступают заказы на резервации просто на проживание по выходным.Открытие, проведенное в пятницу, было довольно символично, оно состоялось за день до государственного праздника - Дня коронации короля Литвы Миндаугаса, да и сам бренд Hilton празднует в этом году празднует свое 100-летие.«Это сложный проект, все вложили немало усилий в его. Hilton работает по очень высоким критериям, которым мы должны соответствовать. Всё должно быть на высшем уровне, чтобы гость, посетивший отель этого бренда, стал постоянным его посетителем», - сказал глава отеля Т.Эвалтас в пятницу журналистам. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Hilton Garden Inn География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 262 раза Комментарии