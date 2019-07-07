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Юниоры США смели с дороги литовских сверстников
В полуфинальном матче чемпионата мира по баскетболу среди юниоров не старше 19 лет (U19), проходящего сейчас в Греции, сборная США разгромила сборную Литвы со счётом 102:67 (25:14, 19:18, 31:16, 27:19).
Победа американцев была ожидаемой, а вот имя их будущего соперника в финале стало настоящей сенсацией.
В другом полуфинале совершенно неожиданно победу одержали юноши из Мали, одолевшие сборную Франции со счётом 76:73 (13:19, 26:14, 22:22, 15:18).
Матч за третье место начнётся сегодня, 7-го июля, в 18.00 по литовскому времени, финал стартует в 20.30.
Сегодня также состоятся матчи, в которых будут определены окончательные места команд в турнирной таблице. Так, например, сборная России, проигравшая в четвертьфинале сборной США со счётом 80:95, поспорит со сборной Пуэрто-Рико за 5 место.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Греция, чемпионат мира по баскетболу, U19
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