Юниоры США смели с дороги литовских сверстников 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: www.fiba.basketball







В полуфинальном матче чемпионата мира по баскетболу среди юниоров не старше 19 лет (U19), проходящего сейчас в Греции, сборная США разгромила сборную Литвы со счётом 102:67 (25:14, 19:18, 31:16, 27:19).



Победа американцев была ожидаемой, а вот имя их будущего соперника в финале стало настоящей сенсацией.



В другом полуфинале совершенно неожиданно победу одержали юноши из Мали, одолевшие сборную Франции со счётом 76:73 (13:19, 26:14, 22:22, 15:18).



Матч за третье место начнётся сегодня, 7-го июля, в 18.00 по литовскому времени, финал стартует в 20.30.



Сегодня также состоятся матчи, в которых будут определены окончательные места команд в турнирной таблице. Так, например, сборная России, проигравшая в четвертьфинале сборной США со счётом 80:95, поспорит со сборной Пуэрто-Рико за 5 место.







В полуфинальном матче чемпионата мира по баскетболу среди юниоров не старше 19 лет (U19), проходящего сейчас в Греции, сборная США разгромила сборную Литвы со счётом 102:67 (25:14, 19:18, 31:16, 27:19).Победа американцев была ожидаемой, а вот имя их будущего соперника в финале стало настоящей сенсацией.В другом полуфинале совершенно неожиданно победу одержали юноши из Мали, одолевшие сборную Франции со счётом 76:73 (13:19, 26:14, 22:22, 15:18).Матч за третье место начнётся сегодня, 7-го июля, в 18.00 по литовскому времени, финал стартует в 20.30.Сегодня также состоятся матчи, в которых будут определены окончательные места команд в турнирной таблице. Так, например, сборная России, проигравшая в четвертьфинале сборной США со счётом 80:95, поспорит со сборной Пуэрто-Рико за 5 место. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Греция, чемпионат мира по баскетболу, U19 — статья прочитана 77 раз Комментарии