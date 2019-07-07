«Дом вверх дном» 🔊 Воспроизвести 18 июля в Друскининкай, на сцене санатория Eglė, будет показан спектакль Современного художественного театра из Белоруссии.



Жители и гости города станут свидетелями непредсказуемой комедии, которая разворачивается в доме обеспеченной и дружной семьи.



Интригующий и неожиданный поворот судьбы закручивается уже с первых минут действия.



Муж думает о своей любовнице, молодой и красивой девушке, модели и актрисе. Жена собиралась навестить любимую маму, но узнав, что к мужу должен приехать близкий друг, а по совместительству ее любовник, решает остаться дома. Внезапные изменения в планах наших героев создают полную путаницу, перемешивая роли всех персонажей и заставляет их выкручиваться из самых курьезных ситуаций. Вечер превращается в круговорот любовников. Жители и гости города станут свидетелями непредсказуемой комедии, которая разворачивается в доме обеспеченной и дружной семьи.Интригующий и неожиданный поворот судьбы закручивается уже с первых минут действия.Муж думает о своей любовнице, молодой и красивой девушке, модели и актрисе. Жена собиралась навестить любимую маму, но узнав, что к мужу должен приехать близкий друг, а по совместительству ее любовник, решает остаться дома. Внезапные изменения в планах наших героев создают полную путаницу, перемешивая роли всех персонажей и заставляет их выкручиваться из самых курьезных ситуаций. Вечер превращается в круговорот любовников. Спектакль-праздник поднимет настроение и заставляет смеяться в течение всего спектакля. Легко и непринужденно на сцене будут жонглировать витиеватыми интригами актеры Современного Художественного Театра: Сергей Савенков, Владимир Ушаков, Тимур Муратов, Виктория Ковальчик, Виолетта Сарвирова, Алексей Сенчило, Анастасия Ушакова, Юрий Зинченко, Ольга Федорова.



Эксцентричная французская комедия для любителей изящного и негрубого юмора на весьма тонкие темы от выдающегося французского комедиографа Марка Камолетти, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса как автора самой популярной современной французской пьесы в мире.



Режиссер: Сергей Савенков.



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Спектакль состоится 18 июля в 19 часов на сцене санатория Eglė, Друскининкай



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