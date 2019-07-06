Укмерге вновь принял выставку «Русский Вернисаж» 🔊 Воспроизвести







2 июля в Укмерге прошло открытие выставки "Русский Вернисаж". Союз русских литераторов и художников Литвы "РАРОГ" благодаря поддержке Юлиса Казенаса и директора центрального Дома культуры города Укмерге Эгидиуса Дарулиса уже в шестой раз представили на суд зрителей города Укмерге свою выставку.



Куратор выставки Валерий Серёгин (на снимке вверху) поблагодарил принимающую сторону за ту теплую и дружескую обстановку, которую смогли создать хозяева Дома культуры при открытии выставки.



На данной выставке представлено 36 работ 19 авторов. При этом, надо отметить, что за все годы выставки не повторялись ни разу: работы каждый раз - новые и каждый раз зрители встречают новые имена.



Особенность этой выставки в том, что она объединяет широкий спектр техник имен и стран. Яркие работы в стиле импрессионизма перекликаются в полотнах заслуженного художника России Николая Буртова и Юозаса Пранцкявичуса. Баталист, заслуженный художник России Александр Чагадаев предстал как прекрасный пейзажист. Куратор выставки Валерий Серёгин (на снимке вверху) поблагодарил принимающую сторону за ту теплую и дружескую обстановку, которую смогли создать хозяева Дома культуры при открытии выставки.На данной выставке представлено 36 работ 19 авторов. При этом, надо отметить, что за все годы выставки не повторялись ни разу: работы каждый раз - новые и каждый раз зрители встречают новые имена.Особенность этой выставки в том, что она объединяет широкий спектр техник имен и стран. Яркие работы в стиле импрессионизма перекликаются в полотнах заслуженного художника России Николая Буртова и Юозаса Пранцкявичуса. Баталист, заслуженный художник России Александр Чагадаев предстал как прекрасный пейзажист.



Особого восхищения вызывает работа народного художника России Миронова. Продолжают восхищать своим талантом заслуженные художники России Н.Желтушко и Е.Моисеев. Порадовали своим творчеством члены Союза художников Белоруссии В.Кондрусевич и В.Лукьян, а так же председатель Союза польских художников Литвы Д.Липская.



Никого не оставят равнодушными акварели клайпедчанина В.Богатырева, ошибана Т.Мазаевой, живопись на стекле Н.Рябчук. Произведения таких живописцев как Ю.Григорович, В Полищук и В.Пустовой не требуют комментариев.



Работы Андрея Цесулевича всегда заставляют задуматься, а не фотография ли перед вами? И конечно же придадут хорошего настроения работы А.Осина, А.Балаховича и Н.Зузо-Клубиной.



Во время церемонии открытия выставки лауреат и победитель международных конкурсов варганистов Эгидиус Дарулис порадовал присутствующих своим мастерством игры на варгане (разновидность широко известного якутского хомуса).



Также надо отметить, что день открытия выставки совпал с днем рождения художницы Натальи Рябчук. Организаторы выставки и гости поздравили Наталью с днем рождения и пожелали ей здоровья, счастья и творческих успехов.







Выставка продлится до 27 июля, но приятные впечатления и хорошее настроение, от посещения выставки у жителей и гостей Укмерге останутся еще надолго.



Особого восхищения вызывает работа народного художника России Миронова. Продолжают восхищать своим талантом заслуженные художники России Н.Желтушко и Е.Моисеев. Порадовали своим творчеством члены Союза художников Белоруссии В.Кондрусевич и В.Лукьян, а так же председатель Союза польских художников Литвы Д.Липская.Никого не оставят равнодушными акварели клайпедчанина В.Богатырева, ошибана Т.Мазаевой, живопись на стекле Н.Рябчук. Произведения таких живописцев как Ю.Григорович, В Полищук и В.Пустовой не требуют комментариев.Работы Андрея Цесулевича всегда заставляют задуматься, а не фотография ли перед вами? И конечно же придадут хорошего настроения работы А.Осина, А.Балаховича и Н.Зузо-Клубиной.Во время церемонии открытия выставки лауреат и победитель международных конкурсов варганистов Эгидиус Дарулис порадовал присутствующих своим мастерством игры на варгане (разновидность широко известного якутского хомуса).Также надо отметить, что день открытия выставки совпал с днем рождения художницы Натальи Рябчук. Организаторы выставки и гости поздравили Наталью с днем рождения и пожелали ей здоровья, счастья и творческих успехов.Выставка продлится до 27 июля, но приятные впечатления и хорошее настроение, от посещения выставки у жителей и гостей Укмерге останутся еще надолго. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: "Русский вернисаж" География: Литва, Укмярге — статья прочитана 150 раз Комментарии