Беларусь, ты в нашем сердце! 🔊 Воспроизвести







От взморья до Полесья



По над просторами родными,



По вехам памяти отцов,



В тот край, где спит дитя Хатыни



И ждёт детей отчизны кров.



Юрий Леонов



Удивительное это дело – дорога. Она дарит столько надежд и мечтаний, она испытывает путника на верность и приоткрывает в каждом его неведомое, сокровенное Я.



Наша дорога из столицы литовского Приморья в Беларусь была удивительна и таинственна с самого начала. Бодрящий утренний восход уже начал красить мостовые Клайпеды в янтарные тона, а мы, сплоченные мечтами и увитые походным скарбом, прибыли на посадку.



Но наш дорожный «дилижанс»



Свой дизельный явив характер, не сразу «дался под узду»,



Но все же «стал на борозду» и дальше вел себя, як мастер. Наша дорога из столицы литовского Приморья в Беларусь была удивительна и таинственна с самого начала. Бодрящий утренний восход уже начал красить мостовые Клайпеды в янтарные тона, а мы, сплоченные мечтами и увитые походным скарбом, прибыли на посадку.











Хотелось бы выразить благодарность гостеприимству и высоко оценить уникальную возможность посетить Беларусь по программе участия во II Европейских играх, что проходили в это время в Минске. Замечательная идея - замена полноценной визы билетом на соревнования! Удобно и продуманно! Пограничники Беларуси – образец галантности и доброжелательности!



Лида, с её древним замком, богатейшей историей края, встретила нас жарким дыханием лета и обзорной экскурсией по цитадели. Едва успевая за словесной вязью нашего экскурсовода Алёны Борис, затаив дыхание мы следили за картинами эпических боев, огромного труда и семейного счастья князей и их подданных.



Утолив голод мы устремились к древней столице Литвы – Новогрудку. Граду, хранящему в своих недрах имена великих сынов и дочерей земли благословенной Белой Руси.











Музей Адама Мицкевича никого не оставил равнодушным, и перед нами потекли образы его детства, поры взросления, расцвет творчества и география бесконечных исканий свободы и счастья.



Вечерний отдых в Барановичах подарил всем замечательный вечерний променад по остывающим от зноя улицам города. Приветливые лица, простая русская речь, почти полное отсутствие курящих на улицах!!!, чистота во дворах и скверах приятно удивили и порадовали.



Следующим местом на пути нашего «дилижанса» стал Несвиж с его замком-усадьбой Радзивиллов – этого богатейшего рода в Великом княжестве Литовском. Крепкое родовое гнездо! Веками в этих стенах слагали «песчинки» трудов и подвигов в раковину семейного благополучия и служения своей земле, превратившую эти «песчинки» в жемчужное ожерелье на груди благословенной земли. Красота и величественность дворца-замка поразила всех и не оставила безучастным никого.











Затем прогулка по глади дворцового озера под парусом на воссозданной старинной лодке-драккаре «Ятвяг» в компании капитана Дмитрия Вороновского с его реальными историями создания лодки и путешествиями на ней. «Ятвяг» катал желающих и в Клайпеде на празднике моря.



Полные впечатлений и благодарности мы отправились в город-герой Минск. Заселившись в отель, наскоро отдохнув, отправились на встречу с вечерним городом. Кто знал город раньше, смог вернуться к местам, дорогим сердцу, новички просто бродили «на удачу». Кстати, экскурсия по вечернему Минску, была бы очень нелишней!



Утром состоялась объёмная четырёхчасовая обзорная экскурсия по городу. Мы узнали о Красном костеле и о Минском метро, и об отцах-основателях города, посетили исторический центр города, поднялись на обзорную площадку библиотеки, где с высоты 23-го этажа город явил себя во всей красе, простираясь своими просторами, парками, каналами и новостройками до горизонта.











Посещение храмов столицы было ярким, но кратким фрагментом экскурсии. Хотелось больше времени помолчать под их небесными сводами и золотыми куполами.



Крипта минская. С её скорбным покоем и светлой памятью она приняла нас в свой поминальный подвиг. Слезы Белоруссии! Будем помнить! Будем достойны!



Далее по плану - свободное время. Черед приятных хлопот. Поиск сувениров. Посещение магазина «Белвита» окрылило наших дорогих женщин и вернуло силы на долгую дорогу домой.



Поездка оставила добрые и светлые чувства. А организовала её белорусская община «Крыница» города Клайпеды.



«В составе туристической группы из Литвы я посетил отворившую свои двери для всех болельщиков, желающих посетить II Европейские игры, республику Беларусь, - поделился своими впечатлениями Александр Будзан. - Поездка была полна ярких впечатлений. Наиболее запомнилось посещение Несвижского замка, построенного в конце XVI века литовскими магнатами Радзивиллами. Замок, как нельзя лучше, отражает богатство и величие рода. Восхищён замковой архитектурой Великого Княжества Литовского».



До встречи, дорогая Беларусь! Ты в нашем сердце, ты в нашей памяти!



Фото Зои Пасюты и Вероники Леоновой



Спустя лишь три часа мы отбыли к цели нашего путешествия – в гостеприимную Беларусь.Хотелось бы выразить благодарность гостеприимству и высоко оценить уникальную возможность посетить Беларусь по программе участия во II Европейских играх, что проходили в это время в Минске. Замечательная идея - замена полноценной визы билетом на соревнования! Удобно и продуманно! Пограничники Беларуси – образец галантности и доброжелательности!Лида, с её древним замком, богатейшей историей края, встретила нас жарким дыханием лета и обзорной экскурсией по цитадели. Едва успевая за словесной вязью нашего экскурсовода Алёны Борис, затаив дыхание мы следили за картинами эпических боев, огромного труда и семейного счастья князей и их подданных.Утолив голод мы устремились к древней столице Литвы – Новогрудку. Граду, хранящему в своих недрах имена великих сынов и дочерей земли благословенной Белой Руси.Музей Адама Мицкевича никого не оставил равнодушным, и перед нами потекли образы его детства, поры взросления, расцвет творчества и география бесконечных исканий свободы и счастья.Вечерний отдых в Барановичах подарил всем замечательный вечерний променад по остывающим от зноя улицам города. Приветливые лица, простая русская речь, почти полное отсутствие курящих на улицах!!!, чистота во дворах и скверах приятно удивили и порадовали.Следующим местом на пути нашего «дилижанса» стал Несвиж с его замком-усадьбой Радзивиллов – этого богатейшего рода в Великом княжестве Литовском. Крепкое родовое гнездо! Веками в этих стенах слагали «песчинки» трудов и подвигов в раковину семейного благополучия и служения своей земле, превратившую эти «песчинки» в жемчужное ожерелье на груди благословенной земли. Красота и величественность дворца-замка поразила всех и не оставила безучастным никого.Затем прогулка по глади дворцового озера под парусом на воссозданной старинной лодке-драккаре «Ятвяг» в компании капитана Дмитрия Вороновского с его реальными историями создания лодки и путешествиями на ней. «Ятвяг» катал желающих и в Клайпеде на празднике моря.Полные впечатлений и благодарности мы отправились в город-герой Минск. Заселившись в отель, наскоро отдохнув, отправились на встречу с вечерним городом. Кто знал город раньше, смог вернуться к местам, дорогим сердцу, новички просто бродили «на удачу». Кстати, экскурсия по вечернему Минску, была бы очень нелишней!Утром состоялась объёмная четырёхчасовая обзорная экскурсия по городу. Мы узнали о Красном костеле и о Минском метро, и об отцах-основателях города, посетили исторический центр города, поднялись на обзорную площадку библиотеки, где с высоты 23-го этажа город явил себя во всей красе, простираясь своими просторами, парками, каналами и новостройками до горизонта.Посещение храмов столицы было ярким, но кратким фрагментом экскурсии. Хотелось больше времени помолчать под их небесными сводами и золотыми куполами.Крипта минская. С её скорбным покоем и светлой памятью она приняла нас в свой поминальный подвиг. Слезы Белоруссии! Будем помнить! Будем достойны!Далее по плану - свободное время. Черед приятных хлопот. Поиск сувениров. Посещение магазина «Белвита» окрылило наших дорогих женщин и вернуло силы на долгую дорогу домой.Поездка оставила добрые и светлые чувства. А организовала её белорусская община «Крыница» города Клайпеды.«В составе туристической группы из Литвы я посетил отворившую свои двери для всех болельщиков, желающих посетить II Европейские игры, республику Беларусь, - поделился своими впечатлениями Александр Будзан. - Поездка была полна ярких впечатлений. Наиболее запомнилось посещение Несвижского замка, построенного в конце XVI века литовскими магнатами Радзивиллами. Замок, как нельзя лучше, отражает богатство и величие рода. Восхищён замковой архитектурой Великого Княжества Литовского».До встречи, дорогая Беларусь! Ты в нашем сердце, ты в нашей памяти! Юрий ЛЕОНОВ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: билеты, виза, II Европейские игры — статья прочитана 264 раза Комментарии