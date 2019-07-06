Вильнюс сжал время 🔊 Воспроизвести Кадр из фильма одного из участников кинофестиваля - Йозефа вн Виссема







3 июля в Вильнюсе, в Музее современного искусства МО, стартовал фестиваль экспериментального кино “Сжатое время” (SUSPAUSTAS LAIKAS). На мероприятии была представлена новая работа японского режиссёра – Такаши Макино (Takashi Makino). После просмотра состоялась дискуссия с автором, а также организаторы представили программу текущего года.



Takashi Makino – знаменитый во всём мире создатель нестандартного, артхаусного кино. Литву режиссёр посещает уже не в первый раз – в прошлом году во время фестиваля “Сжатое время” Takashi Makino представил работу „On Generation and Corruption“.



Работы Takashi Makino оставляют след в человеческой памяти, а также всегда высоко оцениваются на фестивалях. Takashi Makino является обладателем таких призов как “Тигр” (Международный Роттердамский кинофестиваль), приз Кинофестиваля в Энн-Арбор, а также приз Московского Международного Фестиваля Экспериментального Кино. Takashi Makino – знаменитый во всём мире создатель нестандартного, артхаусного кино. Литву режиссёр посещает уже не в первый раз – в прошлом году во время фестиваля “Сжатое время” Takashi Makino представил работу „On Generation and Corruption“.Работы Takashi Makino оставляют след в человеческой памяти, а также всегда высоко оцениваются на фестивалях. Takashi Makino является обладателем таких призов как “Тигр” (Международный Роттердамский кинофестиваль), приз Кинофестиваля в Энн-Арбор, а также приз Московского Международного Фестиваля Экспериментального Кино. Творческий метод Takashi Makino даже для экспериментального кино является весьма самобытным и уникальным. В его работах гармонично смотрится японская художественная традиция, отдельно выносится уважение к природе, а также суть самоанализа.



Кино художник создаёт без традиционных для данного вида искусства обязательных элементов; здесь нет нарратива, отсутствует композиция и традиционный монтаж. На киноплёнке зафиксированы отражения кристально чистой воды, разнообразные формы облаков или ночной Токио и его пейзажи, всё вместе погружает человека в магическое состояние, в которой он видит то, что в повседневности не замечает.



“Если бы мы постоянно напоминали себе, о том, что мы все живём на одной планете и состоим из одних и тех же пылинок, может быть, тогда лучше понимали бы друг друга и были бы ближе друг к другу”, – утверждал кинохудожник во время разговора о своей последней работе „Memento Stella“. Возможно, данное выражение художника является его творческой квинтэссенцией.



“Сжатое время” – это с 2016 года ежегодно организуемый бесплатный фестиваль кинематографа и альтернативного искусства. Фестиваль создан для знакомства с независимыми формами искусства, их эволюцией, тенденциями и перспективами.



С 24 по 28 июля фестиваль вновь возвращается в г. Нида. Агния ПОДМОСТКО , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Музей современного искусства МО, фестиваль экспериментального кино, “Сжатое время” География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 212 раз Комментарии