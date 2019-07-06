Перед уходом на месячный перерыв участники литовского футбольного первенства провели матчи 17-го тура, в которых постарались заронить в души болельщиков семена сожаления, что такой перерыв наступает.
В Мариямполе отличился австрийский легионер «Судувы» Михрет Топчагич, показав тем самым, что накануне встречи с «Црвеной Звездой» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов она набрал великолепную форму.
В Паланге волевую победу сумели добыть гости из Паневежиса.
В Вильнюсе пятую победу подряд обеспечил себе «Жальгирис». Примечательно, что оба гола на свой счёт записал 19-летний Матас Варейка, вышедший на поле только на 71-й минуте.
Чемпионат Литвы по футболу-2019
17-й тур
«Судува» (Мариямполе) – «Кауно Жальгирис» – 3:0 (голы: М.Топчагич, 31, 43, 63). 930 зрителей.
«Паланга» – «Панявежис» – 1:2 (А.Юргялявичюс, 19 – В.Гашпутис, 71, С.Васкес, 81). 300 зрителей.
«Жальгирис» (Вильнюс) – «Ритеряй» – 2:1 (М.Варейка, 75, 82 - Т.Моффи, 36). 550 зрителей.
Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 10, 3. Ливиу Антал («Жальгирис») – 9, 4-6. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 8 голов.
Турнирное положение: 1. «Судува» - 42 очка (после 17 игр), 2. «Жальгирис» - 40 (17), 3. «Ритеряй» – 28 (16), 4. «Кауно Жальгирис» - 26 (17), 5. 6. «Панявежис» - 16 (17), 7. «Стумбрас» - 15 (15), 7. «Атлантас» - 12 (16), 8. «Паланга» - 10 (17).
В 18-м туре на 3-4 августа запланированы следующие встречи: «Кауно Жальгирис» - «Панявежис», «Ритеряй» - «Паланга», «Судува» - «Стумбрас», «Атлантас» - «Жальгирис».