Семена сожаления 🔊 Воспроизвести Фото: www.fkzalgiris.lt







Перед уходом на месячный перерыв участники литовского футбольного первенства провели матчи 17-го тура, в которых постарались заронить в души болельщиков семена сожаления, что такой перерыв наступает.



В Мариямполе отличился австрийский легионер «Судувы» Михрет Топчагич, показав тем самым, что накануне встречи с «Црвеной Звездой» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов она набрал великолепную форму.



В Паланге волевую победу сумели добыть гости из Паневежиса.



В Вильнюсе пятую победу подряд обеспечил себе «Жальгирис». Примечательно, что оба гола на свой счёт записал 19-летний Матас Варейка, вышедший на поле только на 71-й минуте.



Чемпионат Литвы по футболу-2019 17-й тур



«Судува» (Мариямполе) – «Кауно Жальгирис» – 3:0 (голы: М.Топчагич, 31, 43, 63). 930 зрителей.



«Паланга» – «Панявежис» – 1:2 (А.Юргялявичюс, 19 – В.Гашпутис, 71, С.Васкес, 81). 300 зрителей.



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Ритеряй» – 2:1 (М.Варейка, 75, 82 - Т.Моффи, 36). 550 зрителей.



Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 10, 3. Ливиу Антал («Жальгирис») – 9, 4-6. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 8 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 42 очка (после 17 игр), 2. «Жальгирис» - 40 (17), 3. «Ритеряй» – 28 (16), 4. «Кауно Жальгирис» - 26 (17), 5. 6. «Панявежис» - 16 (17), 7. «Стумбрас» - 15 (15), 7. «Атлантас» - 12 (16), 8. «Паланга» - 10 (17).







В 18-м туре на 3-4 августа запланированы следующие встречи: «Кауно Жальгирис» - «Панявежис», «Ритеряй» - «Паланга», «Судува» - «Стумбрас», «Атлантас» - «Жальгирис».







В Мариямполе отличился австрийский легионер «Судувы» Михрет Топчагич, показав тем самым, что накануне встречи с «Црвеной Звездой» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов она набрал великолепную форму.В Паланге волевую победу сумели добыть гости из Паневежиса.В Вильнюсе пятую победу подряд обеспечил себе «Жальгирис». Примечательно, что оба гола на свой счёт записал 19-летний Матас Варейка, вышедший на поле только на 71-й минуте.«Судува» (Мариямполе) – «Кауно Жальгирис» – 3:0 (голы: М.Топчагич, 31, 43, 63). 930 зрителей.«Паланга» – «Панявежис» – 1:2 (А.Юргялявичюс, 19 – В.Гашпутис, 71, С.Васкес, 81). 300 зрителей.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Ритеряй» – 2:1 (М.Варейка, 75, 82 - Т.Моффи, 36). 550 зрителей.1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 10, 3. Ливиу Антал («Жальгирис») – 9, 4-6. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 8 голов.1. «Судува» - 42 очка (после 17 игр), 2. «Жальгирис» - 40 (17), 3. «Ритеряй» – 28 (16), 4. «Кауно Жальгирис» - 26 (17), 5. 6. «Панявежис» - 16 (17), 7. «Стумбрас» - 15 (15), 7. «Атлантас» - 12 (16), 8. «Паланга» - 10 (17). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, «Кауно Жальгирис», "Стумбрас" — статья прочитана 187 раз Комментарии